"Nunca he sido antisanchista, pero Sánchez debe dimitir por las cosas indignas que hemos descubierto", afirma Pedro J.

El director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez ha defendido este jueves que, más que un oficio, el periodismo es "una manera de vivir", que busca "iluminar las zonas de sombra".

"Sin los medios de comunicación y su actitud vigilante", ha señalado, "la democracia y la sociedad serían mucho peores".

Pedro J. Ramírez ha repasado su trayectoria de 45 años como director de periódicos, en una edición especial de La Hora del Suscriptor, en la que ha respondido a las preguntas y mensajes de afecto de algunos de los periodistas que le han acompañado en esta aventura: Juan Carlos Laviana, Lucía Méndez, Miguel Ángel Mellado, Melchor Miralles y Dani Ramírez.

"Nunca he sido antisanchista, pero creo que Sánchez tiene que dimitir por muchas cosas indignas que hemos descubierto", ha dicho Ramírez sobre la situación política actual.

El director de EL ESPAÑOL ha lamentado que, en casi medio siglo de democracia, "las reglas del juego han sido desarrolladas por los políticos para ir acumulando privilegios, a costa de usurpar los derechos de representación política de los ciudadanos".

Como ha recordado, la Constitución dice que los diputados no están sometidos a mandato imperativo de su partido, pero en la práctica "en su inmensa mayoría son muñecos de un engranaje, que levantan o no la mano, siguiendo las indicaciones" del jefe de su Grupo Parlamentario.

Del mismo modo, el "funcionamiento democrático" de los partidos se ha pervertido hasta el punto de que Pedro Sánchez recibe en su momento más difícil el refrendo del Comité Federal del PSOE, cuyos miembros seleccionó el mismo: "El jefe sólo depende de los que dependen del jefe".

Miguel Ángel Mellado, creador del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL tras ser vicedirector de El Mundo, ha destacado que "lo importante de tus 45 años como director es que nos has ayudado a muchos a ser mejores periodistas".

"Para un ilusionado humanista como tú, lo realmente importante es implantar la semilla del conocimiento y la libertad" en las nuevas generaciones de periodistas, ha agregado.

Mellado ha preguntado a Pedro J. si no le crea cierta "esquizofrenia" el doble papel que asume en la actualidad: por un lado, como director de EL ESPAÑOL, y por otro como accionista y presidente ejecutivo de su empresa editora.

Ramírez ha respondido con una frase que define su "pasión por informar": "Los ingresos [del diario] te dan la tranquilidad, pero el scoop te da la felicidad"-

Sobre la investigación de los crímenes del GAL, que provocó su salida como director de Diario 16, Ramírez ha recordado que tuvo que defender a Melchor Miralles, incluso del ataque de Juan Carlos I: "El Rey me llegó a decir en la Zarzuela: es que Melchor Miralles es medio de ETA, es de Batasuna".

Miralles era entonces un joven reportero que, junto a Ricardo Arques, había descubierto el zulo en el sur de Francia en el que se ocultaban la peluca y la pistola de la llamada Dama Negra, y documentos que acreditaban la relación de los policías Amedo y Domínguez con los mercenarios contratados que operaban bajo la marca de los GAL:

A preguntas del redactor jefe de EL ESPAÑOL Dani Ramírez, Pedro J. Ramírez ha explicado que si hoy entrevistara a Felipe González, la primera pregunta que le haría sería: ¿Por qué lo hiciste, qué te llevó a tomar una decisión tan equivocada de traspasar los límites de la legalidad pensando que el fin justifica los medios?"

No obstante, Ramírez ha reconocido que Felipe González fue también "la persona que modernizó a España en muchos aspectos, llevó a España a la UE, tuvo la clarividencia de reconocer que había cometido un error enorme cuando prometió sacar a España de la OTAN, y convocó un referéndum" para dar marcha atrás a ese anuncio.

Al respecto, Pedro J. Ramírez ha relatado una anécdota.

Recientemente, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con el que mantiene una buena relación personal, le remitió el siguiente mensaje de WhatsApp: "Por cierto, comentaba con Lucía (Méndez) que ver para creer, ahora Pedro J. tan cerca de las tesis de Felipe González", tras la guerra encarnizada que vivieron en los años 90, a causa del escándalo de los GAL.

La respuesta de Ramírez fue la siguiente: "Será más bien lo contrario, que es Felipe González quien está ahora tan cerca de mis tesis".

Las presiones políticas por la investigación sobre los GAL provocaron que Pedro J. Ramírez fuera despedido como director de Diario 16 (cargo que había asumido en 1988 con sólo 28 años). El siguiente paso natural fue fundar El Mundo, que se convertiría en el diario líder de la prensa española en papel.

Del mismo modo, la publicación de los papeles de Bárcenas provocó una reacción furibunda del Gobierno de Rajoy, que forzó el despido de Ramírez como director de El Mundo.

"Mi conversación con Bárcenas", ha relatado, "me convertía en rehén de aquello que me contó que yo pudiera comprobar que fuera verdadero. Podía ser perjudicial para el periódico, pero era importante y verdadero".

Citando el aforismo clásico, "cuando la flecha está en el arco, tiene que partir. Si tienes una información que sabes que es verdad y es importante, la publicas aunque la flecha termine clavada en tu corazón".

Cuando El Mundo publicó el contenido de aquella larga conversación con Bárcenas, "me dijeron: el resultado es que el presidente del Gobierno tiene que dimitir. No dimitió, y el resultado fue que me echaron de El Mundo".

Y de nuevo, su decisión natural fue fundar EL ESPAÑOL. "Cuando me echan de El Mundo", ha explicado Ramírez, "con el pastón que me daban de indemnización podía estar escribiendo libros o haciendo colaboraciones en la radio y la tele".

Pero, "¿cómo iba a aceptar dejar de ser director porque Rajoy, César Alierta, Juan Carlos I y Emilio Botín estaban de acuerdo en que dejara de ser director? Pues no".

Por tanto, invirtió su indemnización en fundar EL ESPAÑOL, que hoy lleva 23 meses consecutivos como líder de la prensa española.