Feijóo a Sánchez: "¿De qué prostíbulos ha vivido usted? Ha sido partícipe a título lucrativo de un abominable negocio"

Como una metralleta, desencadenado, saltándose todos los límites autoimpuestos hasta ahora. "No usaré lo de su familia", decía Alberto Núñez Feijóo hasta ahora, cuando se le preguntaba por la razón de que nunca mentara el caso Begoña entre la "oleada de corrupción que cerca al Gobierno, al partido y al entorno personal" de Pedro Sánchez.

Esta vez, en la contrarréplica del presidente del PP al presidente del Gobierno en el pleno extraordinario sobre corrupción en el Congreso, Feijóo dejó el autocontrol en el asiento al subir a la tribuna: "Ha tenido usted el cuajo de compararse conmigo", comenzó.

Sánchez le había acusado previamente de ser "el único de los que estamos aquí que ha tenido una relación estrecha con un delincuente condenado". Así, en respuesta a la enésima vinculación que le había hecho Sánchez con el narco Marcial Dorado, el líder del PP liga al presidente con las saunas de la familia de Begoña Gómez.

"Mire, no se compare conmigo. ¿Pero con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? ¡Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución! Y ahora quiere ilegalizar su biografía... he sido honesto con usted hasta ahora, no se lo acepto".

Bastaría con estos cuatro párrafos para dar cuenta de la segunda intervención de Feijóo en el pleno extraordinario sobre corrupción. Como bastaron "tres segundos" para todas las propuestas de regeneración que planteó el líder del PP: "Ahí va mi propuesta, sea decente, váyase, dimita, convoque elecciones y deje hablar a los españoles".

Pero no sería justo dejarlo ahí. Porque éste habrá sido, probablemente, el discurso que marque al líder del PP en adelante, como aquel "márchese, señor González" de José María Aznar, de hace más de 30 años.

Un antes y un después que define el cambio de los tiempos: aquello, que fue lo más duro que le espetó el líder del PP al del PSOE y del Gobierno en los 90, hoy no serviría ni de tuit.

La contrarréplica

De modo que seamos justos y reseñemos en su conjunto la intervención en la que Feijóo dejó de guardar unas formas y un decoro personal que, muchos de su entorno, le reclamaban hace tiempo que abandonara.

Porque Sánchez no sólo quiso compararse a sí mismo como "un político limpio" con el líder de la oposición y su "amistad con el mayor narco de Galicia".

También quiso vincularlo con los casos de corrupción de los Gobiernos de Aznar y de Mariano Rajoy. E incluso deslegitimó su liderazgo en el PP por haber llegado "para tapar la corrupción" de Isabel Díaz Ayuso y haberlo sostendio "con el blanqueo de la gestión de Carlos Mazón", a pesar de los 228 muertos de la dana.

"Dice usted que ha venido aquí por un problema de haber confiad equivocadamente en tres invetsigados. ¡Ha dicho eso! ¿Tres investigados y cinco millones de euros? Pero si entre la presidenta de Adif y el director de Carreteras hay ya contratos por más de 600 millones", advirtió Feijóo como primer tiro.

Pero de pronto, todos caímos en que ésa era una ronda de fogueo. "Oiga, ¿tres investigados? Pero si tiene a su mujer imputada, si tiene a su hermano imputado... señor Sánchez, por favor, usted está aquí por la corrupción en su partido, en su Gobierno y en su familia".

Tampoco esos disparos fueron mortales, y en su duelo personal con el Sánchez demacrado de este pleno monográfico, el líder del PP prefirió recolocarse en posición.

"Cita usted a Felipe González para descalificarlo, ajustando cuentas", dijo Feijóo amartillando el arma de quien, muchas veces lo ha contado, votó a aquel PSOE de 1982 al que el presidente del Gobierno le había reconocido "un gran trabajo aunque también afectado por el zarpazo de la corrupción".

Ya el pasado domingo, en el congreso nacional de los populares, el político gallego lo había reivindicado entre los presidentes de los que se hacía heredero, al citarlos en su discurso, junto a Suárez, Aznar y Rajoy.

"Es usted cruel hasta con los suyos", apuntó Feijóo, antes de tirar a dar. "¡Pero si usted ha dicho que se afilió al PSOE cuando vio entrar a Brrionuevo y Vera en la cárcel!".

Sobre los dos expresidentes del PP recordó el actual que nunca tuvieron "ni un ministro condenado por nada relacionado con el ejercicio de su cargo". Es un dato correcto de momento... a la espera del juicio de la operación Kitchen en la que está procesado Jorge Fernández.

Pero lo supo rematar con otro que sabe Feijóo que a Sánchez le duele en lo personal: "Eso sí, ellos ganaron por mayoria absoluta, los dos. Usted, nunca".