Seis preguntas y respuestas, 9 acusaciones y 10 prioridades que definen el proyecto de Feijóo para España

Alberto Núñez Feijóo ha desvelado este domingo, en la clausura del Congreso Nacional del PP, su hoja de ruta para llegar al Gobierno. Y ha anunciado las 10 medidas que tiene intención de tomar durante sus 100 primeros días en la Moncloa.

Entre otras, una amplia bajada de impuestos, un plan de regeneración democrática para "recuperar el Estado de derecho", el plan de vivienda dado a conocer por el PP, un refuerzo de las plantillas de médicos y una Ley de Lenguas para garantizar la enseñanza en castellano en toda España.

Feijóo ha dejado claro que quiere un Gobierno en solitario, aunque está dispuesto a llegar a acuerdos puntuales con todas las fuerzas políticas. También con Vox, porque es el tercer partido y sus votantes "merecen respeto", y con el PSOE, una vez deje atrás la etapa del "sanchismo".

Y también con los partidos nacionalistas, pero con dos líneas rojas: "No voy a consentir más desafíos a nuestro país" y "fuera de la ley y la Constitución, nada de nada".

El líder del PP ha lanzado al presidente Pedro Sánchez nueve acusaciones. Entre otras, poner en peligro la convivencia, fomentando el enfrentamiento entre los españoles. Y ha despejado las dudas sobre cómo espera llegar a la Moncloa, con seis preguntas y respuestas.

1. ¿Qué Gobierno habrá después de las próximas elecciones generales?

"Solo hay dos opciones: o Sánchez o yo", ha dicho Feijóo. "Y yo quiero un Gobierno en solitario. El único gobierno en coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado y yo no quiero darle a mi país los mismos espectáculos que vemos cada martes en el Consejo de Ministros".

2. ¿Vamos a establecer un cordón sanitario a Vox como nos pide la izquierda?

"No. Vox es la tercera fuerza política de este país, sus votantes merecen un

respeto, y yo no estoy dispuesto a arrinconarlos".

3. ¿Vamos a establecer un cordón sanitario al PSOE como pide Vox?

"Con este PSOE es imposible pactar. Con el sanchismo no se puede acordar, lo sé por experiencia. Eso no significa renunciar para siempre a que este país recupere los consensos en los asuntos que lo requieren. La Presidencia del Gobierno exige grandeza y yo la voy a tener".

4. Entonces, ¿no habrá cordones sanitarios en mi Gobierno?

"Sí, por supuesto. A Bildu. Yo no voy a sentarme en la mesa con ningún representante de ese partido ni les voy a abrir el Palacio de La Moncloa. En mi primera intervención como presidente del Gobierno me dirigiré a ellos en el Congreso y les diré que nada hablaremos mientras no pidan perdón a todas las víctimas de ETA y no ayuden a esclarecer todos los crímenes que costaron la vida a nuestros compañeros y a los compañeros de otros".

5. ¿Qué pasará si nos faltan votos para la investidura?

"No voy a dar al independentismo lo que no quiero y lo que no puedo, ni a firmar nada que vaya en contra de lo que hemos aprobado hoy aquí. Y nada es nada. Lo siento, a mí no se me da bien someterme al independentismo. A lo largo de mi vida, le hemos ganado al nacionalismo y al independentismo en Galicia. No se me da bien someterme".

6. ¿Cuál será la relación con los nacionalistas?

"Claridad y vigilancia. Es mejor ser claros: fuera de la ley y de la Constitución, nada de nada.

Y sí, vigilancia: yo no voy a consentir más desafíos a nuestro país".

Alberto Núñez Feijóo ha lanzado nueve acusaciones al presidente Pedro Sánchez, que explican por qué en este momento el PP no puede alcanzar ningún acuerdo con el "sanchismo":

1. "Con respeto, con determinación, pero con convicción, yo acuso al actual presidente del Gobierno de intentar quebrar deliberadamente la convivencia entre los españoles", ha dicho Feijóo.

2. "Le acuso de abandonar la centralidad, y de someter a su partido y a España a las minorías en todo".

3. "Le acuso de olvidar que España es una Nación, diversa, pero una nación".

4. "Le acuso de retorcer la Constitución y violentar en su propio provecho el principio de legalidad que a todos nos obliga".

5. "Le acuso de trocear el Estado. Las fronteras. La caja común. La acción exterior. La política migratoria. Todo a costa del bien común".

6. "Le acuso de colonizar las instituciones para expandir su poder personal".

7. "Y, sobre todo, le acuso de promover la desigualdad entre ciudadanos. Los números no mienten: la España de 2025 es más desigual que la España de 2018".

8. "Yo acuso a los que continúan jaleándose dentro de su partido, y a los que siguen sosteniéndole fuera, de ser tan responsables como él".

9. "Reventar todos los consensos que nos habíamos dado no tiene nada de progresista. Es regresión. Es caminar hacia atrás, hacia un tiempo que creíamos superado".

Por último, estas son las 10 medidas que Feijóo tiene previsto aprobar durante sus cien primeros días de Gobierno, expuestas en su discurso de clausura del Congreso del PP, que constituyen su compromiso con los españoles.

1. Regeneración democrática e institucional.

"Es lo más urgente: recuperar el Estado de derecho" e impulsar la descolonización de las instituciones.

2. Aprobar el Plan de Vivienda del PP en el primer Consejo de Ministros

"Ya está bien de vender casas que son solo humo. Y ya está bien de que quienes más fácil acceso tienen a una vivienda sean los okupas", ha advertido Feijóo.

3. Revisar las 97 subidas de impuestos de Sánchez y bajarlos

"No hay economía fuerte si los ciudadanos están ahogados. El problema de España no es que se recaude poco, sino que se gasta y se gestiona mal".

4. Volver a situar a la clase media como el motor del país

"El subsidio tiene que ser una red para levantarse, no un ancla para quedarse quieto. El esfuerzo tiene que contar".

"Por supuesto que vamos a subir el salario mínimo, pero el objetivo de verdad, el objetivo difícil, el complicado, es subir el salario medio. Lo vamos a hacer".

5. Incrementar los médicos de familia

6. Aprobar un Pacto Nacional del Agua con visión de Estado.

7. Reducir la inmigración ilegal

"A quien viene a sumar, trabajar y con reglas, bienvenido. A quien viene a otra cosa, le diremos con claridad: aquí no".

8. Reforzar la seguridad

"Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado merecen recursos, reconocimiento y autoridad. Y lo tendrán".

9. Clarificar la política de Defensa

"Hay que tener un compromiso inequívoco con la paz y la democracia. En todo el mundo. Desde Oriente Próximo a Venezuela. Y no diré que firmo un papel y que lo incumplo. Si lo firmo, lo cumplo".

10. Una Ley de Lenguas

"Hay que garantizar que todos los niños españoles puedan ser educados en español, respetando por supuesto las lenguas cooficiales".