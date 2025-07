Gallardo acusa a la juez del 'caso David Sánchez' de "promocionarse" a su costa: "No quiere perder esta golosa causa"

El líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha acusado a la juez del caso David Sánchez, la magistrada Beatriz Biedma, de querer "promocionarse" a su costa.

Además, el dirigente socialista ha criticado que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJExt) haya tomado "la inédita decisión en democracia" de invalidar su aforamiento pese a que mantiene su acta de diputado.

Gallardo reacciona así a la decisión del TSJExt de anular su aforamiento al considerarlo un "fraude de ley".

El líder del PSOE extremeño se integró en la Asamblea de Extremadura cuando estaba al borde de sentarse en el banquillo de los acusados por el caso David Sánchez, en el que también está investigado el hermano del presidente del Gobierno.

La condición de diputado autonómico conlleva el aforamiento, lo que supone que sólo el TSJ puede juzgarle.

Por ello, Biedma se vio obligada a derivar la causa al Tribunal Superior extremeño. Pero su Sala de lo Civil y Penal, lejos de asumir la competencia de este caso, consideró que la "maniobra" de Gallardo constituía un "fraude de ley". Y devolvió la causa a Biedma, de quien depende ahora el futuro judicial de David Sánchez y de Gallardo.

"Respeto la decisión [del TSJ], pero no la comparto. Es una decisión inédita que generará mucho debate. El TSJ no ha tenido valor de anular mi condición de diputado y lo que ha hecho es negarme el aforamiento para no ser ellos quienes juzguen la causa", ha sostenido el líder del PSOE extremeño en una rueda de prensa celebrada en la Asamblea extremeña.

Sobre Biedma, ha señalado que su "intencionalidad clara" es "promocionarse" a su costa. "No quería perder el goloso caso del hermano de Sánchez de la misma forma que los magistrados del TSJ no quieren implicarse en administrar Justicia conmigo, que creo que es su obligación", ha manifestado.

"El caso del hermano de Sánchez se ha convertido en un caso muy goloso para perderlo y lo suficientemente peligroso para juzgarlo", ha insistido.

Como ya hiciera en declaraciones a EL ESPAÑOL, ha defendido que su entrada en la Asamblea como diputado es "legal, legítima y democrática" y "se ha hecho de la forma más transparente".

"Cuando accedí a la Asamblea lo hice con un único objetivo: poder confrontar políticas con el Gobierno más vago, ineficaz y que deja Extremadura en una situación muy delicada. (...) Se habla de fraude de ley, pero nadie nos dice qué ley se ha vulnerado, nadie nos lo cuenta. Quienes vulneran la ley son quienes me han dado entrada a esta Asamblea, que es la junta electoral", ha finalizado.

Por otro lado, la Fiscalía Superior de Extremadura no recurrirá la resolución del TSJ que invalidó el aforamiento exprés de Gallardo.

Este mismo jueves, se ha conocido que el Tribunal Superior extremeño rechaza suspender a Gallardo como diputado.

La asociación Liberum, una de las acusaciones populares del caso David Sánchez, solicitó, como medida urgente, la suspensión de su condición como parlamentario autonómico.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJExt ha rechazado esta petición "al no concurrir circunstancias de especial urgencia".

El tribunal concluye que Liberum no explicita cuáles serían los daños irreversibles que se producirían, "lo que impide apreciar, en su caso, la urgencia interesada".