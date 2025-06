La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reitera la defensa de que el Ejecutivo no sabía nada sobre la presunta trama de corrupción en la que estaría implicado el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán: "No había ninguna conducta que nos permitiera sospechar que podía haber alguna irregularidad en su entorno", ha afirmado.

Montero, en una entrevista con el Correo de Andalucía, asegura que Cerdán criticaba "con comentarios muy duros" la trama del caso Koldo y a las personas implicadas en ella -el exministro de Transportes José Luis Ábalo y su mano derecha-, además de "lamentarse" sobre ellas.

Afirma, además, que el 'número 3' del PSOE llevaba un estilo de vida que "no daba cuenta de que fuera una persona que estuviera viviendo con un lujo por encima de sus posibilidades". "No hay nada que tú puedas hacer si esa persona no da muestras de que hay algún problema", se defiende la ministra al ser preguntada por su responsabilidad.

"Hay que dejar trabajar a la justicia, pero no hay ningún tipo de indicio, nada que haga sospechar ninguna financiación irregular dentro del partido", señala la vicepresidenta primera, aunque admite que "hay que tener prudencia ante las investigaciones que están en marcha".