Por qué salen a la calle jueces y fiscales contra Bolaños: acceso a la carrera sin garantías de mérito y Fiscalía más politizada

Jueces y fiscales se concentran este sábado a las 12,30 horas ante la sede del Tribunal Supremo en Madrid bajo el lema Sin Estado de Derecho no hay democracia, para defender la independencia del Poder Judicial.

Se trata del paso previo a la huelga de tres días (1 al 3 de julio) que las asociaciones mayoritarias han acordado para exigir al Gobierno que retire las reformas de la carrera judicial y fiscal y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que impulsa el ministro Félix Bolaños.

Las asociaciones denuncian que estas reformas "van encaminadas a convertir al Poder Judicial en un poder con minúscula, un poder más débil en su función de contrapeso del poder político, más maleable y sensible a las presiones mediáticas y del poder, en la senda de las democracias iliberales que, por eso, no lo son realmente".

¿Los jueces pueden hacer huelga?

La tercera en democracia. Medios como la televisión pública TVE lanzaron el viernes el bulo de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha determinado por unanimidad que la huelga de jueces y fiscales es "ilegal".

⚖️ El CGPJ, por unanimidad, le DICE a los JUECES que NO tienen DERECHO a HUELGA, que la Constitución NO les reconoce ese derecho pic.twitter.com/SQOL1erWZW — Judit 🔻 (@judit_sinhache) June 26, 2025

No es cierto. En su resolución dada a conocer este viernes, el Pleno del CGPJ señala que no puede fijar servicios mínimos, porque no tiene competencias para ello y porque "el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece en el momento actual, de soporte normativo". De hecho, es la tercera vez que los jueces van a la huelga en democracia.