Trump amenaza a España por negarse a gastar el 5% en defensa: "Es terrible. Les voy a hacer pagar el doble"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a Pedro Sánchez de un comportamiento "terrible" por ser el único líder de la OTAN que se niega a aumentar el gasto en Defensa hasta el 5% y ha amenazado con adoptar represalias comerciales contra España.

"Lo que ha hecho España es terrible. Es el único país que no quiere pagar. Quieren quedarse en el 2%. Me parece terrible", ha dicho Trump en la rueda de prensa final de la cumbre de La Haya al ser preguntado por el 'no' de Sánchez.

"No sé cuál es el problema. Me parece una pena. Así que vamos a compensarlo. ¿Saben lo que vamos a hacer? Estamos negociando un acuerdo comercial con España. Les voy a hacer pagar el doble. Y lo digo totalmente en serio. Vamos a hacer que España pague", ha insistido el presidente de Estados Unidos.

En realidad, la administración Trump está negociando un acuerdo comercial con la Unión Europea, ya que la política comercial es competencia exclusiva de Bruselas. No obstante, es correcto que Estados Unidos podría imponer a España aranceles más altos que al resto de Estados miembros.

"Me gusta España. Conozco a muchísima gente de allí. Es un lugar estupendo, y su gente también. Pero España es el único país, de todos los países, que se niega a pagar", ha agregado.

"Quieren aprovecharse sin pagar. Pero van a tener que devolvérnoslo con el comercio, porque no voy a permitir que eso ocurra. No es justo. No es justo para la OTAN", asegura Trump.

El presidente de Estados Unidos ha destacado que la economía "va muy bien" en España, pero ha avisado de que "esa economía podría venirse abajo si ocurre algo grave".

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha atribuido la negativa de Sánchez a "graves problemas políticos internos".

"Dicen que pueden hacerlo por menos, pero España ahora mismo tiene graves problemas políticos internos. Tienen un Gobierno de centro-izquierda que básicamente quiere gastar muy poco o nada en Defensa. Y han sido recalcitrantes", se queja el jefe de la diplomacia estadounidense.