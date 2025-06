Los 14 socialistas que se han atrevido a alzar la voz: del alcalde de León a Page, de Madina a Virgilio Zapatero

Desde que se conoció el informe de la UCO que implicaba directamente a Santos Cerdán en el caso Koldo, el PSOE se ha visto envuelto en la mayor crisis desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno.

Hasta ahora, cada día se han ido sumando voces críticas dentro del partido. Ya van 14, y son voces de perfiles tan dispares como alcaldes o presidentes autonómicos actualmente en el cargo, un expresidente del Gobierno o exministros… todos con una misma idea: esto no puede seguir así.

Adelantar las elecciones generales, adelantar un congreso federal del partido, que la oposición impulse una moción de censura… son algunas de las propuestas que plantean para detener la sangría que está viviendo el PSOE.

Emiliano García-Page (18 de junio)

El presidente de Castilla-La Mancha no se calla. Ha lamentado que el PSOE atraviesa el "momento más grave de credibilidad" de su historia y ha advertido de que no ve ninguna "salida digna" para el presidente Pedro Sánchez, porque lo que más teme es lo que aún no ha aparecido en los periódicos.

Pero también ha apuntado a la responsabilidad de "todos los amiguetes y socios fundadores de esta etapa del PSOE, de los que estaban en la conjura de las primeras primarias tras la famosa cortina rosa", ha dicho sobre la camarilla que formaban Ábalos, Koldo y Cerdán en torno al líder del PSOE.

Ya hace dos semanas, Page pidió a Sánchez que adelante las elecciones generales, para que no sean los candidatos autonómicos y municipales del PSOE los que paguen el malestar de los ciudadanos.

"Estamos en un laberinto sin salida, con una sensación de caos colectivo. Muchos creen que Sánchez es el responsable de todo esto", sentenció.

Tomás Gómez (18 de junio)

El que fue líder de los socialistas madrileños ha dicho que "los mosqueteros eran cuatro, no tres". Es decir, que incluye a Pedro Sánchez en el trío que formaron José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

Ha asegurado que es incomprensible que Sánchez no haya convocado unas elecciones generales por "un caso de corrupción que afecta a las personas con las que él decidió hacer equipo".

"Sánchez ha acabado con el PSOE, está acabando con España, su descomposición la está trasladando a las instituciones y al conjunto de la izquierda. No hay salida y Sánchez se empeña en mantenerse aferrado al sillón", ha censurado.

Ángeles Álvarez (18 de junio)

Fue secretaria de Igualdad del PSOE en el Congreso de los Diputados y ahora representa a esa rama de feministas llamadas clásicas que no tiene ningún problema en tirarle de las orejas a su partido.

Durante estos días, se ha centrado en denunciar los contenidos machistas del informe de la UCO (los audios en los que Ábalos y Koldo elegían prostitutas), pero también ha hablado de la responsabilidad de Sánchez.

Ha dicho que no cree que fuera consciente de los casos concretos, pero que es difícil creer que no supiera que algo estaba sucediendo en términos más genéricos. "Era difícil no saberlo, otra cosa es que puede ser fácil no mirarlo", ha añadido.

Virgilio Zapatero (17 de junio)

El exministro ha criticado que Sánchez no asuma las responsabilidades políticas de haber nombrado a Ábalos y a Cerdán. "A su famoso Manual de resistencia, carta de navegación de su paso por la vida pública, parece que le falta precisamente el capítulo de la responsabilidad", ha escrito Virgilio Zapatero en EL ESPAÑOL.

"Con unas elecciones generales quedaría zanjado el debate sobre la responsabilidad política del presidente Sánchez y España dejaría atrás estos años de encanallamiento de la política", ha sugerido.

Pedro Bofill (17 de junio)

Fue miembro de la Ejecutiva, director de El Socialista y una de las cabezas pensantes más influyentes del partido. Ahora, ha pasado a formar parte de ese sector que llaman de los socialistas históricos y que no tienen problema en decir lo que piensan sobre Sánchez.

"Ha llegado la hora de regenerar la vida pública española y eso pasa previamente por la regeneración del PSOE, lo que es incompatible con la continuidad de la actual Secretaría general", ha escrito.

"El intento del secretario general de eludir su responsabilidad, alegando desconocimiento del proceder presuntamente delictivo de dos de sus principales colaboradores, carece de fundamento desde el punto de vista político y ético, y podría incluso interpretarse como una dejación de funciones", ha añadido.

Juan Lobato (16 de junio)

El que fue líder de los socialistas madrileños, puesto que perdió por sus tensiones con Sánchez, es uno de los nombres que está surgiendo cuando se habla de una etapa posterior al actual secretario general.

Lobato dio una demoledora entrevista a Carlos Alsina en la que pidió que Sánchez se "mirara en el espejo" para analizar si debe continuar o no al frente del partido y del Gobierno. También y exigió un Congreso Federal extraordinario para que el PSOE decida su futuro.

"A nivel de Gobierno, es la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. La reflexión que hay que hacer es si estamos en un momento de legitimidad, de autoridad moral, para llevar a cabo eso en estas condiciones o hay que hacer cambios profundos", ha dicho.

Odón Elorza (16 de junio)

El exalcalde de San Sebastián se fue del Congreso de los Diputados ya con mucha tensión con Sánchez. Aunque desde entonces ha mantenido un perfil relativamente bajo (siempre diciendo lo que opina) el informe de la UCO le ha vuelto a enfadar.

"No hay derecho a dañar gravemente la credibilidad del PSOE", ha escrito en un artículo, en el que sostiene que la defenestración de Cerdán "explota en la línea de flotación de la ética democrática del PSOE".

Elorza ha dicho que Sánchez no tiene ningún derecho a "amenazar la supervivencia del PSOE".

Javier Lambán (15 de junio)

El expresidente de Aragón ya era uno de los barones críticos del PSOE antes de que le sustituyera la ministra portavoz, Pilar Alegría, al frente del partido en la comunidad. Ha recomendado la moción de censura contra Sánchez como "la única salida digna" a esta situación.

"La militancia ha sido humillada. Las federaciones han sido reducidas a meras oficinas de tramitación de decisiones ajenas", ha criticado. "El PSOE tiene que decidir si sigue siendo un partido democrático o un instrumento del caudillismo personal de Sánchez", ha añadido.

Antonio Rodríguez Osuna (13 de junio)

Aunque no es el más conocido de esta lista, tiene mucho valor cualitativo que alce la voz, ya que es un cargo en activo. El alcalde de Mérida ha sido uno de los primeros en criticar la situación y ha pedido a Sánchez un congreso extraordinario y que renuncie a ser candidato.

Sobre la situación del PSOE, "no pueden opinar los mismos que eligieron en ese Congreso (el último, el de Sevilla) y que parte de esos miembros del Comité Federal los eligió precisamente Santos Cerdán", ha asegurado.

Susana Díaz (13 de junio)

La expresidenta andaluza y contrincante en primarias de Sánchez ha pedido al presidente del Gobierno que adelante las elecciones generales cuanto antes. De lo contrario, ha asegurado, su partido va a llegar a 2027 completamente "arrastrado".

La socialista ha destacado que los votantes del PSOE viven todos los días "desbordados, con una barbaridad nueva". Aunque no ha querido arremeter directamente contra Sánchez, ha dicho que su partido tiene que "reaccionar".

Luis Tudanca (12 de junio)

Tudanca fue el último de los que habló el mismo día que se conoció el informe de la UCO. Aunque no ha querido nombrar a Sánchez, es evidente a qué se refería cuando dijo: "A veces, todo es exactamente lo que parece. Primero el país, luego el partido y, por último, uno mismo"

Para Tudanca, el PSOE "merece el máximo respeto y la máxima decencia por todos los que están trabajando por el bien común y el servicio público".

Eduardo Madina (12 de junio)

Su nombre es uno de los que suena para sustituir a Pedro Sánchez. Precisamente perdió unas primarias contra él, sobre las que ahora vuelven las sospechas de amaño por los mensajes entre Santos Cerdán y Koldo García que han salido a la luz.

El mismo día que se conoció el informe de la UCO, Madina participó en un acto en el que reivindicó el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba, Felipe González y José Enrique Serrano. "Es lo mejor que se puede decir en un día como hoy", aseguró.

Aunque no arremete directamente contra Sánchez, ensalza a una generación que es contraria al actual presidente del Gobierno. Madina dijo, además, ser consciente "del peso que pueden llevar estas palabras".

Felipe González (12 de junio)

Que el expresidente del Gobierno es contario a Sánchez no es ninguna novedad. Pero sí fue llamativa su reacción al informe de la UCO: "Madina fue mi candidato, y es más, lo sigue siendo en mi corazón y en mi cabeza", dejó caer González.

José Antonio Díez (12 de junio)

La primera reacción crítica al informe de la UCO vino de abajo hacia arriba. El alcalde de León fue muy duro con Santos Cerdán… pero también con Sánchez.

"No se trata solo de declaraciones generales a la ciudadanía. Los militantes necesitamos una explicación clara y una asunción de responsabilidades" dijo, antes de apostar por la convocatoria de un Congreso Federal extraordinario.

"Aquí no vale el 'yo no lo sabía' o 'yo no me enteré'. Alguien nombró a alguien ministro, asesor o secretario de Organización. Yo creo que aquí hay responsabilidades, y ya es hora de que alguien las asuma", aseguró.