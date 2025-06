La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado este sábado que siente "vergüenza" e "indignación" por el comportamiento del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, y del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a quienes ha denominado como "unos golfos": "Son señores corruptos. Espero que caiga todo el peso de la ley contra ellos".

En el acto de clausura del Congreso Confederal de CCOO, Díaz ha señalado que mientras Trabajo y sindicatos "se dejaban la piel" para pactar medidas que "cambiaran la vida de la gente", "ahí al lado había golfos que estaban robando".

La ministra ha defendido que "no todas somos iguales": "Me reúno con muchos empresarios de este país y nadie me ha venido a ofrecer nada a mi puerta porque saben a quién se enfrentan. La corrupción 'cero' sí existe. La izquierda de nuestro país no roba", ha dicho Díaz en referencia a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien señaló que la corrupción 'cero' "no existe".

Es por ello que ha vuelto a exigir al Gobierno "medidas contundentes para que tanto corruptores" dejen de operar en España. "No merecen nuestro respeto ni representarnos. No serían capaces de mirarnos a los ojos. A estos personajes solo les digo que ojalá hubieran aprendido lo que es la conciencia de clase", ha vuelto a referirse a los presuntos implicados en el caso Koldo.