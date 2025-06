La ronda de reuniones con Sánchez irrita a sus socios: aceptan verse pero exigen que se haga sin fotos

La propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los socios parlamentarios para mantener una ronda de reuniones urgentes ha irritado notablemente a algunos portavoces, según ha podido constatar EL ESPAÑOL.

Los socios del Gobierno aceptan a regañadientes acudir a la reunión con Pedro Sánchez, pero se llega al punto de que algunos han exigido a Moncloa que se haga sin foto. Los detalles, el orden y el lugar se sigue negociando.

Varios socios del Gobierno han trasladado a sus interlocutores su disgusto por la reunión en este momento, aunque sólo Podemos ha dicho que se ha negado a ir.

Uno de los portavoces asegura que "este no es el momento para hacer una reunión de este tipo. No podemos dejar de ir, pero no parece el momento más oportuno para que nos quieran involucrar de esa forma, con foto y todo". Entienden que puede parecer que arropan al presidente del Gobierno y, además, antes de que acuda al Congreso a dar explicaciones.

Aún están negociando el orden y las horas de las reuniones que empiezan esta tarde con la de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda. Y el presidente del Gobierno y líder del PSOE tiene previsto explicar hoy en rueda de prensa en la sede del PSOE su iniciativa, adelantada el domingo por EL ESPAÑOL.

Las llamadas a los socios parlamentarios las está haciendo desde el sábado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. En las conversaciones no se habla ni de cuestión de confianza y se da a entender que se trata de buscar salidas para seguir adelante con la legislatura.

Fuentes de Sumar explican que Yolanda Díaz va a pedir a Sánchez esta tarde que se tomen una serie de medidas de regeneración, incluida la creación de una agencia contra la corrupción que controlas las adjudicaciones públicas, además de reformas legales para impedir casos como éste, especialmente contra las empresas que pagan las mordidas.

También una investigación en profundidad de los organismos del Estado afectados para garantizar que no quedan restos de quienes se relacionaron la trama.

Los dirigentes de Sumar son también partidarios de que haya un Pleno monográfico en el Congreso con comparecencia del presidente del Gobierno. Socios del PSOE como ERC y BNG ya pidieron formalmente en el Congreso esta comparecencia.