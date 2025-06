Podemos planta a Sánchez en la ronda de contactos con sus socios al no estar "legitimado" para liderar el Gobierno

"No vamos a participar de una operación de lavado de cara de un partido corrupto". Con esta rotunda afirmación Podemos ha decidido no acudir a la ronda de contactos que ha convocado Pedro Sánchez esta semana con sus socios de investidura, ya que considera que no está "legitimado" para liderar un Gobierno progresista.

Así lo ha anunciado este lunes el secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien ha arremetido en rueda de prensa contra el PSOE tras el informe de la UCO de la Guardia Civil que desvela supuestas mordidas en la adjudicación de contratos amañados de obras públicas en los que también estaría implicado el ya exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

"No estamos ante el caso Koldo, Ábalos o Santos Cerdán, sino ante el caso PSOE. Y cuatro días después del informe de la UCO Sánchez no ha tomado medidas reales. No basta pedir perdón. Va tarde", ha exigido el dirigente de la formación morada.

Y ha ido a más. "Tiene que identificar a todos los implicados en la trama y esas obras bajo sospecha de corrupción, devolver todo lo que se ha robado a la ciudadanía y que no se vuelva a repetir. Y que las empresas implicadas no vuelvan a ser adjudicatarias de contratos del Gobierno".

Por este motivo, Fernández ha comunicado que no participarán en estas reuniones porque está "absolutamente claro" que Sánchez no está legitimado para liderar un Gobierno progresista.

Además, ha explicado que Podemos se va a centrar en construir una alternativa sin corrupción, que se oponga a los recortes, al rearme, al genocidio en Gaza y al incremento del gasto militar.

Quien sí acudirá a esta ronda de contactos es Yolanda Díaz, que se reunirá esta tarde con Sánchez.

Podemos, la alternativa

Este golpe en la mesa por parte de la formación morada llega apenas unas horas después de que su secretaria Política y eurodiputada, Irene Montero, dejara claro este lunes en una entrevista en La Hora de La 1 de TVE que "jamás" iban a facilitar un Ejecutivo del PP y Vox ante una eventual moción de censura o una cuestión de confianza.

Montero argumentaba esta decisión afirmando que son dos técnicas parlamentarias que "son útiles para el PSOE y el PP" pero no para la ciudadanía.

Ante la posibilidad de que dependiera de Podemos que Pedro Sánchez saliera del Gobierno, Irene Montero ha insistido en que "eso es una mentira" porque la única persona que tiene capacidad para convocar elecciones es el presidente y, además, ha subrayado que quien le pone "la alfombra roja" a la derecha y la extrema derecha" es quien está gobernando.

Por eso, ante esta situación de extrema debilidad del Gobierno, y por extensión de la izquierda, ha llamado a la gente a no resignarse a elegir "entre lo malo y lo peor" porque cree que hay otras alternativas como ha demostrado Podemos.

Según ha dicho, en su paso por el Ejecutivo, Podemos fue capaz de hacer lo que le decían que era "imposible", refiriéndose a la subida del SMI, la ley del sí es sí o la Ley de Vivienda.