La guerra de los capos y su soldado raso: 'Vito' Cerdán traicionó a 'Frank' Ábalos y Koldo sembró pruebas contra él

La realidad supera a la ficción. El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto de manifiesto una guerra entre los dos capos del PSOE por las mordidas a cambio de adjudicaciones de obras públicas, y el papel ejecutor de Koldo García Izaguirre.

Los capos, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, pertenecían a la misma "familia" política del PSOE. Junto a Koldo formaron una "organización criminal" desde la más alta esfera del poder de Ferraz.

Sin embargo, esta historia de corrupción se vio alterada por las conspiraciones, las traiciones y, sobre todo, las grabaciones que dejó el exportero de un club de alterne de Navarra para que fueran encontradas por la Guardia Civil.

El auge y caída de la banda del Peugeot, aquellos fieles escuderos que auparon a Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE y que incluso amañaron las primarias de 2014, bien podría ser el guión en el que se inspiró el director Barry Levinson para la película The Alto Knights.

Este film, disponible en la plataforma Max, es un drama criminal basado en hechos reales que narra la feroz rivalidad entre dos de los jefes más notorios de la mafia de Nueva York (EE.UU.) en los años 50.

Como Cerdán y Ábalos, los personajes de Vito Genovese y Frank Costello, ambos interpretados por Robert De Niro, tuvieron una estrecha amistad.

Sin embargo, unos celos mezquinos y una larga serie de traiciones provocan que se enfrenten en una guerra mortal que cambió para siempre la historia de la mafia.

De socios a rivales

Al igual que Costello y Genovese fueron amigos antes de enfrentarse por el control de la mafia, Cerdán y Ábalos fueron "dos caras caras de una misma moneda", estrechos colaboradores en el PSOE de Pedro Sánchez y socios antes de verse envueltos en una lucha por el control de la trama de las mordidas.

"Os criasteis juntos", le dicen a Genovese en una escena de The Alto Knights para que frenara la guerra entre los dos bandos. "Frank a veces olvida de donde viene", contestó el capo enfrentado con su amigo.

La UCO ha descubierto que la red de Cerdán —hasta este jueves número 3 del PSOE y amo y señor de Ferraz desde la secretaría de Organización— llevaba cobrando comisiones desde 2015.

Primero lo hicieron en Navarra, pero su elección de Sánchez como caballo ganador para la Secretaría General del PSOE les dio el poder necesario en toda España y, lo más importante, el Ministerio de Transportes, a través de Ábalos, para amañar obras millonarias.

Vito Genovese, interpretado por Robert De Niro, en The Altos Knight. Warner Bros

Cerdán era el capo, pero la irrupción de Ábalos como superministro y secretario de Organización hizo que pronto tejiera su propia "organización criminal".

En medio de ellos se sitúa Koldo García, el hombre para todo. Conductor, guardaespaldas, asesor y, sobre todo, ejecutor de los planes corruptos de sus superiores.

Koldo se denomina a sí mismo un "soldado" del PSOE y de España. Colaborador de la Guardia Civil en el País Vasco durante los años de plomo de ETA y el hombre de confianza que Cerdán puso a Ábalos para controlar las adjudicaciones en el Ministerio de Transportes.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Koldo se acercó tanto a Ábalos que terminó cobrando comisiones a espaldas de Cerdán. La guerra de clanes corruptos en el PSOE estaba servida.

Koldo, que tenía tatuado a José Luis Ábalos en un brazo, no dudó en guardarse pruebas contra sus "jefes", como él mismo los llamaba, para tener un "seguro de vida" y poder negociar con el PSOE si era detenido.

Sin embargo, ese plan maquiavélico y hurdido durante años se ha convertido en la última punta del ataúd político y judicial de Cerdán y Ábalos.

Y quién sabe a quién más matara Koldo. El fiel "soldado" se ha convertido en el traidor capaz de hacer caer el Gobierno de Pedro Sánchez. Al menos, eso aseguran desde su entorno más cercano.

"Lo quiero muerto", dice Genovese sobre Costello en un fragmento de la película.

Esta frase recuerda a la que Koldo asegura que Pedro Sánchez dijo sobre él cuando "le mandó un recado": "El presidente dijo que yo era un corrupto y me quiere muerto".

Las grabaciones encontradas por la UCO no serían las únicas en poder de Koldo. El navarro tendría muchos más audios y que abarcarían desde 2018, cuando entró en el Ministerio, hasta este mismo año 2025.

Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, en una ejecutiva del PSOE en 2019. Europa Press

Entre esas conversaciones grabadas también estarían las negociaciones que Koldo ha mantenido con Cerdán y el PSOE en el último año para no tirar de la manta.

¿Llegará hasta Sánchez? En las grabaciones no hay conversaciones con el presidente de Gobierno, pero sí se le nombra en muchas de ellas. El entorno de Koldo se muestra convencido que Sánchez caerá cuando el exasesor de Ábalos quiera.

¿Dónde están esas grabaciones? En un lugar seguro, dicen. Nunca se guardaron en la casa de Koldo, ya que ahí sólo se dejaron las que quiso que la Guardia Civil encontrara.

Nadie contaba con esta transformación de Koldo en Villarejo. Ni varios de sus mejores amigos dan crédito a que el "soldado" grabara a Ábalos, el hombre que junto a Cerdán había sido "todo para él", eligiendo prostitutas.

Ambición y traición

En The Alto Knights, Genovese no confía en la retirada de Costello, tras un intento fallido de asesinato de un lugarteniente, y busca eliminarlo.

En la trama del PSOE pasó lo mismo cuando la ambición de Ábalos y Koldo generó un conflicto con Cerdán por el reparto de las comisiones y el dinero adeudado a ambos.

"Si has llegado hasta ahí es por mí", le dice Genovese a Costello en uno de los principales momentos de la película. Una escena recreada en las reuniones grabadas entre Cerdán y Koldo.

Frank Costello, interpretado por Robert De Niro, durante un reunión en la película The Alto Knights. Warner Bros

Todos aseguraban querer retirarse. Genovese, Costello... y la trama corrupta del PSOE. Cerdán en una empresa privada para cobrar "200.000 al año", Ábalos en una embajada de Latinoamérica o en el Parlamento Europeo y Koldo irse "a vivir a Benidorm y plantar tomates".

Sin embargo, la codicia por el dinero y un ritmo de vida salvaje, Ábalos llegó a confesar a Koldo haberse gastado "470.000 euros en dos años", lo impidieron.

Tanto en The Alto Knights como en la trama del PSOE las traiciones y los reproches dinamitan la relación entre los capos.

Cerdán eliminó a Ábalos en 2021 del Gobierno y del PSOE, pero el superministro no quedó fuera del juego del todo.

Miembros del PSOE aseguran a EL ESPAÑOL que fue Cerdán, entre otros dirigentes, quien informó a Sánchez de que Ábalos se gastaba "los millones" del partido.

Este periódico publicó este sábado que las grabaciones a Cerdán realizadas por Koldo ponen de manifiesto que Sánchez destituyó a Ábalos cuando se enteró de los problemas de contabilidad en las arcas de Ferraz.

Así lo atestiguan Koldo y Cerdán en ese audio grabado el 2 de febrero de 2022 en el que se busca una tregua en la guerra entre los capos y donde el "soldado" traiciona a su antiguo jefe.

Koldo quería dinero para él y un retiro dorado para Ábalos. Cerdán también busca la paz e incluso utiliza el testimonio de Adriana Lastra para demostrar que él "no tenía nada que ver con lo que se han encontrado" Sánchez y su ejecutiva sobre el descuadre en las finanzas del PSOE.

Cerdán incluso llega a afirmar que él también está siendo investigado por la Ejecutiva de Sánchez.

Un juego de mentiras, manipulaciones y traiciones que pone de manifiesto que el presidente del Gobierno tenía conocimiento de que sus dos manos derechas, Ábalos y Cerdán y Cerdán y Ábalos, lideraban una "organización criminal".

La trampa

En la película protagonizada por De Niro, el capo Costello utiliza una estrategia soterrada para acabar con su rival Genovese y utiliza a la policía como arma contra el que fue su amigo y socio.

De la misma forma, en la trama del PSOE ha sido Koldo el que ha utilizado a la UCO para cobrarse su venganza con Cerdán por su chivatazo en 2021, que le costó el puesto en el Ministerio de Transportes.

La traición de Koldo supone un giro inesperado de guión. El hombre que se presentaba como leal y guardián de los secretos puso las pruebas incriminatorias contra sus jefes al alcance de la Guardia Civil.

El fiel "soldado" había grabado a sus dos jefes. Traicionó a Cerdán, pero también a Ábalos con quien se mantenía en equipo hasta esta misma semana.

Todos sabían que había grabaciones, pero Koldo en los últimos meses sólo les habló de una de un reparto de comisiones de medio millón de euros. Sin embargo, les dijo que no era tan demoledora como ha resultado ser al final.

Koldo ha demostrado con este movimiento ser maquiavélico y que sus jefes le infravaloraron. No estaba dispuesto a "comerse el marrón" él solo.

Koldo García junto al exministro José Luis Ábalos en una imagen de archivo. Europa Press

Una estrategia kamikaze que ni el propio Koldo calculó bien, ya que estas grabaciones serán sus condenas a muchos años en la cárcel por los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Sin embargo, Koldo quería jugársela, por encima de todo, al "hijo puta de Santos". Así se refirió al ya exsecretario de Organización del PSOE en una conversación con Ábalos el 23 de noviembre de 2023.

"Sí, 450.000 euros te debe...", le dijo Koldo a Ábalos hablando sobre las deudas de Cerdán con el resto de la trama.

“Y a mí me debe 130.000 más otros 100, 5.500, o sea que imagínate…. Y el hijo de puta del Santos se ha quedado con dinero que lo ha hecho delante de mía, ¿vale?", continuó el exasesor de Ábalos.

"Contigo lo que quieras, al fin del mundo, de verdad…para mí vas a ser siempre el hombre de mi vida porque me has conseguido muchísimas cosas que no me ha conseguido nadie. Pero el hijo de puta de Santos me ha utilizado durante 15 años y no me ha dado nada", se quejó Koldo.

Incluso el "soldado" de la trama afirmó que Antxon Alonso, su exsocio y dueño de la constructora de Servinabar 2000, daba a Cerdán "billetes de 500" delante de él.

Condena pública y judicial

El desenlace de The Alto Knights refleja la reunión de Apalachín, en la cual más de 100 jefes de la mafia de EE.UU cayeron en 1957 tras ser alertada la policía por Costello para terminar con su examigo y entonces archienemigo Genovese.

La escena final de la película refleja la tensión de los capos al sentirse rodeados, como la imagen de Cerdán leyendo el informe de la UCO sentado en su escaño del Congreso de los Diputados, y el caso al intentar huir sin éxito.

Esto sucedió el jueves tanto en el Congreso como en Ferraz. Cerdán corría por los pasillos como si los micrófonos de los medios fueran pistolas de la policía.

Por otro lado, la única rueda de prensa fue la de Sánchez en la sede del PSOE. Maquillado, intentando transmitir angustia y pena, pidió "perdón" por haber confiado en Cerdán.

Sin embargo, no asumió ninguna responsabilidad por encubridor de la corrupción o por su incapacidad política al haber elegido como su hombre fuerte a dos capos de lo que la UCO ya denomina una "organización criminal".

La reunión de Apalachín fue la condena de Genovese orquestada por Costello, como las grabaciones de Koldo se convertirán en la de Cerdán y Ábalos.

Fue un momento histórico que cambió para siempre la historia de EE.UU. y de la mafia. El caso llenó periódicos y programas de televisión durante años.

Por su parte, las grabaciones de Koldo son ya también historia de España. Mejor dicho, uno de los capítulos más importantes de la historia negra de la corrupción española.

Frank Costello en su juicio tras ser detenido en la película The Alto Knights. Warner Bros

El informe de la UCO de 490 páginas se convertirá en lectura obligatoria diaria de todos los periodistas españoles durante los próximos meses. Un oficio que ya tiene millones de referencias en Google y que seguirá abriendo portadas de periódicos y ocupando horas de radio y televisión.

Un punto de inflexión que también cambiará al PSOE, ya sea ahora, dentro de unos meses o en 2027.

Falta por saber si la UCO acabará apuntando más alto o a otros lados del PSOE. Y si Koldo sacará de su escondite las numerosas grabaciones que su entorno dice que tiene.

En la película de De Niro, Costello logra retirarse en paz. Sin embargo, en la trama del PSOE ninguno lo hará porque la trampa de Koldo será también su firme condena.