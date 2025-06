Sánchez cesó a Ábalos porque creía que se llevó "los millones" del PSOE, según Koldo: la UCO rastrea la financiación irregular

Pedro Sánchez cesó a José Luis Ábalos porque creía que se llevó "los millones" del PSOE, según contó Koldo García a Santos Cerdán en una de las grabaciones halladas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Cerdán intentó utilizar el testimonio de Adriana Lastra para demostrar a Koldo que él "no tenía nada que ver con lo que se han encontrado" Sánchez y sus colaboradores más estrechos sobre las finanzas del PSOE durante la etapa de Ábalos.

Lastra estaba dispuesta a decirle a Ábalos que Cerdán no le había denunciado ante la dirección del partido, según el dirigente navarro.

En esta conversación, que se produce el 2 de febrero de 2022, se vuelve a poner de manifiesto que el presidente del Gobierno creía que su exsecretario de Organización se había quedado con dinero del partido.

Koldo se quejó del trato que había recibido su exjefe desde que fue cesado en el Gobierno y en el PSOE: "Después de lo que has hecho por Pedro y por el partido, que te traten así es una canallada".

"Como si ha cogido los millones, que es mentira", defendió Koldo a Ábalos ante Santos Cerdán.

Koldo exculpó a Ábalos: "No hay pruebas de nada porque no lo ha cogido, y te lo digo yo, no ha cogido un puto duro".

Hay que contextualizar que en esta conversación Koldo y Cerdán se refieren a las arcas del PSOE y no a las comisiones por los contratos públicos, ya que las mordidas sí que se las repartían ambos con Ábalos.

Cerdán afirmó: "Es que si había pruebas le ponen... (ininteligible)". Entonces Koldo dudó sobre las posibles evidencias contra Ábalos: "Hombre, pero yo no sé lo que habrá".

El hasta este jueves secretario de Organización del PSOE y sucesor de Ábalos en el cargo avisó a Koldo sobre las investigaciones que se habían realizado en el partido: "Te digo que os han revisado hasta el carnet de identidad de...".

En este momento, Cerdán y Koldo se refieren a las denuncias que existieron en el PSOE sobre los gastos que habían realizado ellos junto a Ábalos, y que habrían sido puestos, presuntamente, en conocimiento de Sánchez por varios dirigentes.

Koldo asintió, aunque le quitó importancia: "A mí me han mirado todo, pero a mí me la suda".

Entonces Cerdán le corrigió y se incluyó entre los sospechosos de haber metido la mano en la caja del PSOE: "No, a todos, a todos". E insistió después: "A todos, ¡eh! Nos miran a todos, todo".

Ambos concluyen que "si hubiera algo", "lo hubieran sacado".

Tal y como publicó este viernes EL ESPAÑOL, miembros del PSOE han asegurado a este periódico que fue Santos Cerdán el que avisó a Sánchez de los problemas en la contabilidad del partido por los elevados gastos mensuales que pasaban Ábalos y Koldo. Las cuentas no cuadraban.

En los viajes de Ábalos, Koldo siempre llevaba tres sobres con dinero en efectivo: uno para gastos personales, otro para los del PSOE y el último para los del Ministerio de Transportes.

Un dispendio de dinero en efectivo gastado del que tuvo conocimiento Pedro Sánchez, según estos miembros del PSOE, y que señalan a Cerdán como el filtrador de esta información por su guerra con Ábalos a raíz de los cupos y las adjudicaciones.

La UCO investiga al PSOE

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes del caso, la UCO investiga ya si el PSOE se financió de manera irregular con parte de las mordidas que pagaron varias constructoras por recibir adjudicaciones de obra pública.

Los agentes de la Guardia Civil han deslizado en su último informe, presentado el 5 de junio, varios indicios de que el PSOE pudo recibir dinero por parte de empresas.

También se investigará si una parte de las comisiones que recibieron Ábalos, Cerdán y Koldo fue a parar para sufragar gastos del partido.

El indicio más claro encontrado por la UCO sobre la posible financiación irregular del PSOE es un whatsapp enviado por el constructor José Ruz a Koldo García el 18 de marzo de 2022.

Ruz, dueño de la constructora Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), dijo: "¿Qué gana la ganadería de tener a gente fuera del baile y además con esa publicidad de que lo sepa todo el sector?".

Mensaje de José Ruz dirgido a Koldo García. EL ESPAÑOL

Con el término ganadería, el constructor parece aludir al PSOE. De hecho, así se refieren al partido, en otras conversaciones, José Ruz y Koldo García.

"Habría sido el hecho de que Koldo y Ábalos hubieran podido percibir ingresos por ayudar a otras empresas a espaldas del partido lo que, presumiblemente, habría originado su cese en verano de 2021", señala la Guardia Civil en su informe.

"Sería por esto por lo que José Ruz alegó que dejarles 'fuera del baile' no sería conveniente para el PSOE ('ganadería')", indica el atestado policial.

Ruz también lamentó en otro mensaje el hecho de "que sepa todo el sector" que ciertas constructoras habían quedado excluidas de los supuestos tejemanejes.

Es por ello que los agentes de la UCO también destacan en su informe el hecho de "que el PSOE hubiera podido hacer público", en este ámbito empresarial, "dicho aislamiento" a determinadas compañías.

En otra conversación, Ruz le preguntó a Koldo: "¿El Ayuntamiento de Mijas, en Málaga, de qué ganadería es?". El asesor de Ábalos le respondió: PSOE.

Sin mencionar explícitamente que se trate de un caso de financiación ilegal de partidos, la UCO sí incluye y destaca en su informe el mensaje enviado por el constructor a Koldo.

Ahora bien, subraya que García "fue cuestionado por, supuestamente, haber recibido pagos de empresarios, mientras no se le recriminaron los pagos obtenidos a través de Santos". Es decir, las presuntas mordidas que habría gestionado Cerdán.