Santos Cerdán dimite de todos sus cargos en el PSOE, deja el escaño y se declara inocente

Santos Cerdán ha anunciado que dimite de su cargo de secretario de Organización del PSOE y que abandona su escaño en el Congreso, tras conocerse el informe de la UCO (Guardia Civil) que le implica directamente en el cobro de comisiones por obras públicas.

Cerdán ha hecho público un comunicado a primera hora de la tarde en el que anuncia esta decisión "en defensa de este partido al que tanto debe este país, y de este Gobierno". Se da la circunstancia de que los dos últimos secretarios de Organización del PSOE están siendo investigados en distintas fases; José Luis Ábalos está imputado y suspendido de militancia y fue relevado de forma abrupta por Sánchez en julio de 2021 y ahora Cerdán se va a punto de ser imputado por corrupción. Las dos manos derechas sucesivas de Pedro Sánchez en el partido.

Horas antes, Cerdán había anunciado en el Congreso en varias ocasiones que comparecería en rueda de prensa para responder a las acusaciones del informe pero, finalmente, ha optado por un comunicado. Durante el día ha estado en comunicación con la Moncloa e incluso algunas fuentes aseguran que acudió a la sede de la presidencia del Gobierno a primera hora de la tarde.

Sánchez dio el martes orden al partido y al Gobierno para apoyar a Cerdán. De hecho, así lo hicieron intensamente en el Congreso el miércoles. Siguió esa noche cuando se conoció un avance del informe y se mantuvo la mañana del jueves hasta que se conoció el informe completo.

El dirigentes socialista asegura en su comunicado que "ser secretario de Organización del PSOE ha sido el mayor privilegio de toda mi vida. Es un honor que me acompañará siempre. Eso, y haber ayudado a conformar un Gobierno progresista que ha llevado a España a vivir sus mayores cotas de crecimiento, empleo y derechos. Y todo ello a pesar de las adversidades, que han sido muchas".

"Espero así poder dedicarme en exclusiva a mi defensa, y ofrecer todas las explicaciones pertinentes para demostrar que, como he venido señalando estos días, jamás he cometido una ilegalidad, ni he sido cómplice de ninguna", añade, además de ratificar que acudirá a declarar al Tribunal Supremo donde ha sido citado el 25 de junio.

Al haber renunciado al escaño ya no será necesario que el Supremo pida el suplicatorio al Congreso y está por ver si la investigación se mantiene en el Supremo por la condición de aforado de Ábalos.

Al conocerse el informe, diputados y dirigentes socialistas mostraron en privado su desolación y todos consideraron necesario que, al menos, Cerdán dimita.

El comunicado de Cerdán concluye asegurando que pedirá a sus abogados "que se personen en el

procedimiento judicial para estudiar todas las actuaciones llevadas a cabo, y especialmente los informes en donde se me menciona, con el propósito y la confianza de estar en condiciones de despejar toda duda sobre las referencias a mi persona. Son tiempos complicados, pero el PSOE es más necesario que nunca. Y yo siempre haré lo que sea mejor para mi partido, y para mi país.

Reitero mi inocencia y confío que la misma quede clara tras mi declaración".