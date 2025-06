Ayuso acusa a Sánchez de utilizar las lenguas cooficiales "para dividir" cuando son "riqueza cultural": "Es una farsa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de usar las lenguas cooficiales "para dividir a los españoles" y ha calificado de "farsa" la escena vivida este jueves en la Conferencia de Presidentes, celebrada en Barcelona.

Ayuso abandonó el encuentro en el momento en que los presidentes de Cataluña y País Vasco, Salvador Illa e Imanol Pradales, comenzaron a intervenir en catalán y euskera. Un desplante que ella misma ha calificado de "gesto" para mostrar su disconformidad con el uso de pinganillos.

"No estoy en contra de las lenguas cooficiales. Por eso, cuando todos, en el turno de réplica, han hablado en su idioma, no me he levantado", ha aclarado la presidenta madrileña en una rueda de prensa posterior a la reunión.

Aun así, Ayuso ha vuelto a denunciar que el uso de pinganillos y traducción simultánea entre presidentes autonómicos es "una farsa" que convierte la diversidad lingüística en un instrumento de confrontación.

"Que una persona en valenciano tenga que hablar con un gallego a través de pinganillos es una farsa. Es utilizar las lenguas cooficiales para dividirnos cuando son una riqueza cultural", ha subrayado.

Imagen de la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Barcelona. CAM

El desplante de Ayuso ha marcado el debate de una Conferencia de Presidentes que tenía muchos puntos del orden del día relacionados con migración, vivienda o financiación autonómica. Pero un sólo gesto (salir unos 20 minutos al pasillo mientras que hablaban Pradales e Illa) ha copado los titulares.

Ninguno de sus compañeros autonómicos han acompañado a la presidenta, pero eso no ha sido algo que ella haya interpretado como una falta de apoyo.

Ayuso ha defendido su gesto como un acto de libertad personal, desvinculándolo de cualquier estrategia coordinada con otros líderes autonómicos del PP.

"No necesito hacer sainetes con nadie. Yo me manifiesto como considero. No pido que se me secunde, sino que se me entienda", se ha defendido.

En este sentido, ha vinculado su protesta institucional con la movilización convocada en Madrid este domingo contra la política del Gobierno de coalición. "Tengo libertad para manifestarme, igual que la tienen todos los ciudadanos el próximo domingo", ha asemejado.

La presidenta madrileña también ha aprovechado su intervención para reivindicar que el español sea reconocido como tercera lengua oficial en la Unión Europea y ha exigido al Ejecutivo de Sánchez que trabaje en esa dirección "en lugar de usar las lenguas cooficiales para dividir en España".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Kike Rincón / Europa Press.

Las palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre este tema no sólo se han escuchado en la rueda de prensa posterior, también en la sala en la que se han reunido los presidentes y el Gobierno central.

Allí, según han trasladado desde la Comunidad de Madrid, Ayuso ha insistido en la idea de que España "no es un país plurinacional". "Es una gran nación de siglos y además pocas naciones como la nuestra tienen una lengua común compartida por 600 millones de personas".

"Respeto y veo bien que todos los presidentes autonómicos den su bienvenida, hablen un poco y cierren en sus lenguas cooficiales. Pero sí considero que el catalán y que su literatura, por ejemplo, no se merecen esto", ha asegurado después de que algunos de sus compañeros de partido, como el presidente gallego, hayan dicho algunas palabras en su lengua.

Las propuestas de Madrid

Durante esta intervención a puerta cerrada, Ayuso también ha hablado de migración, universidades, condonación de la deuda y política energética.

En materia universitaria, Ayuso ha criticado lo que considera un intento de "enfrentar lo público y lo privado", tanto en la enseñanza superior como en la formación profesional, con relación al futuro Real Decreto de creación de Universidades.

Sobre la política migratoria, Díaz Ayuso ha sido especialmente dura. Ha calificado de "inhumana" la gestión actual del Gobierno y ha denunciado que España se ha convertido en "cómplice de mafias que operan en el mar y en los aeropuertos".

En el ámbito energético, Ayuso ha defendido la continuidad de la energía nuclear como complemento a las renovables y ha reclamado más autonomía energética. "Vamos en dirección contraria a Europa".

También se ha referido al apagón que afectó a buena parte del país hace más de un mes y ha denunciado que aún no se conocen las causas: "Se siguen ocultando los motivos. A ojos del mundo, España se ha ido a negro".

Ayuso ha cargado contra la posible condonación de la deuda de Cataluña y el actual sistema de financiación autonómica, que a su juicio "solo beneficia a los nacionalistas".

"Somos la comunidad que más aporta. El 80% de nuestra recaudación va directamente a la Administración General del Estado. No vamos a pagar la creación de una nación ilegal con el dinero del resto de los españoles", ha dicho.