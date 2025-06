Óscar Puente arremete contra Madina por criticar el "espectáculo esperpéntico" del ‘caso Leire Díez’: "Resentido"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cargado este jueves contra Eduardo Madina, exsecretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, por sus críticas al "espectáculo esperpéntico" protagonizado el miércoles por la exmilitante del PSOE Leire Díez, en cuya rueda de prensa irrumpió el empresario Víctor de Aldama, investigado en el 'caso Koldo'.

"Los socialistas que yo conozco no van ofreciendo pactos a personas corruptas ni amenazando a miembros de la Guardia Civil", denunció Madina en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser, donde es colaborador habitual.

"El que faltaba del cuarteto de los resentidos, que no ganarían hoy en el partido ni una asamblea en su pueblo. Ni una vez se os ha visto salir a defender a vuestro partido del acoso diario de la derecha", ha reprochado el ministro de Transportes con un mensaje en su perfil de X, citando un vídeo de la intervención de Madina en la citada cadena.

"No había un Aldama en el ciclo de Zapatero; no había ninguna Leire Díez en el ciclo de Rubalcaba en el PSOE; en todo mi tiempo con visibilidad en el partido, yo esto no lo vi", señaló también Madina.

"Quién decidió que este tipo de perfiles podían ocupar puestos en instituciones públicas? ¿Quién decidió que este tipo de personas podían ocupar altos puestos directivos en empresas públicas? ¿Quién decidió que este tipo de personas podían pasar por la calle Ferraz, la histórica vieja casa del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, que es el centro operativo del PSOE, de cuya dirección yo formé parte durante ocho años?", se ha preguntado el que fuera rival de Pedro Sánchez en las primarias de 2014.

Madina también expresó además su malestar por "la tardanza en dar explicaciones sobre Leire Díez": "Y me preocupa todo el tiempo en el que nadie explicó nada y esta señora operó con licencia para insultar, denigrar, desprestigiar y para hablar en nombre de la Fiscalía contra la Guardia Civil, contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, contra jueces y contra fiscales".

Ante la furibunda reacción de Puente, otro de los críticos de Sánchez, el expresidente de Aragón Javier Lambán, ha ensalzado la figura de Madina al que ha calificado como "una de las mejores cabezas con que cuenta la política española".

Para Lambán, Madina reúne "inteligencia, elocuencia, moderación y una brillante hoja de servicios al PSOE, con un alto coste personal". "Eduardo merece mucho respeto", ha subrayado el expresidente.

Yolanda exige medidas de regeneración al PSOE

Frente al silencio del presidente del Gobierno y los ataques a los socialistas críticos, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reclamado al PSOE dar un paso adelante en el 'caso Leire Díez' e impulsar medidas de regeneración democrática.

Durante una entrevista en Al rojo vivo en laSexta, la ministra ha indicado que ante este "vodevil" y "esperpento" que rodea a Leire Díez, que supera a su juicio el "esperpento de Valle Inclán", hay que tomarse en serio este asunto porque la ciudadana quiere "salud democrática".

De esta forma, ha agregado que "frente a las cloacas", hace falta "transparencia y luz" y cree que el PSOE tiene que explicar "esto bien" sin presuponer nada. Es decir, ha instado a dar aclaraciones sin que ello derive en "imputar responsabilidades a nadie".

"Si lo que conocemos de la actuación de la señora Díez es verdad, que lo desconozco... Si es verdad, los hechos serían muy graves. Y por tanto creo que, primero, dar explicaciones, comparecer y, por supuesto, las actuaciones que sean necesarias", ha apostillado.

"Por supuesto, creo que esto merece una conversación sin lugar a dudas", ha comentado al ser preguntada sobre si plantea dialogar con Sánchez sobre la polémica en torno a Leire Díez. No obstante, ha aclarado luego que esa charla con el jefe del Ejecutivo no se dará en la Conferencia de presidentes de este viernes y que de momento "no está en agenda", por lo que desconoce cuándo se producirá.

Respecto la posición de Sumar ante las peticiones de que Sánchez acuda al Congreso por este asunto cursadas por PP, por un lado y por Podemos y ERC, por otro, ha señalado que no ha hablado con el grupo parlamentario sobre esto pero ha agregado luego que el presidente "siempre" comparece en el Pleno y es el mandatario que más veces lo ha hecho.