"No he sido no soy fontanera del PSOE". Con estas palabras Leire Díez ha negado este miércoles que trabaje para Ferraz, tanto en la rueda de prensa que dio por la mañana en un hotel de Madrid como por la tarde en el programa de Todo es Mentira.

Durante su entrevista en el programa de Risto Mejide, Díez ha tratado de articular un relato en el que se presenta como una mera militante del partido, a pesar de que fue recibida por el propio Santos Cerdán al solicitar su baja voluntaria este martes, y como una periodista que sólo recopilaba información y mantenía reuniones para escribir un libro sobre las cloacas del Estado.

El problema de este argumento que la aún militante socialista trató de defender en plató radica en las 20 imágenes que se proyectaron de fondo para ilustrar la entrevista.

Y es que para ser alguien ajeno a la direcición socialista, Leire aparece con varios de los principales dirigentes del partido, empezando por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y también con su esposa Begoña Gómez.

Además, aparece en otras fotografias con figuras que tienen, o han tenido, gran peso como Patxi López. José Luis Ábalos. Adriana Lastra, Alfredo Pérez Rubalcaba, Miquel Iceta, Ángel Gabilondo y hasta Antonio Hernando.