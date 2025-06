El móvil de Leire Díez se llena de mensajes pidiéndole trabajos de "fontanera" tras revelarlo ella en público en un desliz

Uno de los mensajes dice lo siguiente: "Hola! Se me ha roto la cañería del fregadero y me han pasado este teléfono porque recomiendan tus trabajos de fontanería. ¿¿Te paso una foto y me dices presupuesto?? Cuanto antes mejor, guapi. Que todo esto huele a mierda que tira para atrás. Muchas gracias".

La respuesta de Díez no ha tardado en llegar y tampoco ha sido precisamente amable: "Llama a tu puta madre".

"Ni fontanera, ni cobarde"

Durante su comparecencia, Leire Díez ha intentado desmarcarse de la imagen que se ha proyectado de ella en los últimos días como la fontanera política de Ferraz, la emisaria de Santos Cerdán. "No soy fontanera ni cobarde", ha afirmado.

Según su versión, las gestiones que realizó para recabar información sobre la UCO formaban parte de un trabajo de investigación periodística que llevaba a cabo desde "hacía años" y que no tenía ninguna vinculación con la dirección del PSOE ni con el Gobierno.

"Mi trabajo es mi trabajo. En ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie", ha insistido.

Y ha rematado: "Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es el caso del trabajo que llevo desde hace años".

Díez no ha aportado pruebas concretas que avalen su investigación ni ha aclarado si planeaba publicar sus hallazgos o compartirlos con algún medio.