Óscar López ultima la lucha contra los bulos dentro de la Ley de Medios mientras sigue sin rectificar el de la bomba lapa

Moncloa está ultimando su plan para combatir la desinformación en los medios de comunicación a través de diversas normas, entre ellas la Ley de Medios, y el responsable de coordinarla es Óscar López.

Se da la circunstancia de que este ministro está en el punto de mira porque se niega a rectificar una información errónea que él mismo ha propagado.

López ha estado alentando la teoría de que Juan Vicente Bonilla, capitán de la UCO que ahora trabaja en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, quería atentar contra Pedro Sánchez. El origen de la desinformación es una conversación manipulada.

“Una bomba lapa en los bajos o un sicario venezolano”.



Así fantasea el último gran fichaje del gobierno de Ayuso con atentar contra el presidente del Gobierno @sanchezcastejon.



Escuchen👇🏼 pic.twitter.com/GCOglhYwFF — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) May 30, 2025

Como ministro de Transformación Digital, Óscar López fue el encargado de presentar, tras el Consejo de Ministros, el anteproyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación.

Entre otras cuestiones, esa norma modificará la Ley General de Comunicación Audiovisual y la de la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para crear un registro de medios de comunicación.

A los medios de comunicación se les exigirá transparencia y que proporcionen y actualicen la información sobre su estructura de propiedad o los ingresos que obtienen de la publicidad institucional. Se habilitará también un régimen sancionador.

En la Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática se incluye un artículo que designa al Ministerio para la Transformación Digital de Óscar López como la autoridad competente en materia de medios de comunicación.

Dentro del mismo plan, el Gobierno también velará para que no haya grandes concentraciones de medios de comunicación digital, igual que ya existe en el ámbito audiovisual.

El Gobierno está trabajando en esta Ley de Medios de Comunicación, que tendrá que volver próximamente al Consejo de Ministros. También "en las próximas semanas" estará lista una ley para proteger el Derecho al Honor.

Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, fue quien, la semana pasada, anunció que su departamento llevará este asunto al Consejo de Ministros. Pero, aunque es inminente, no será en la reunión de este martes.

Así alentó López el bulo

Llama la atención que, sabiéndose responsable de un plan del Gobierno para combatir la desinformación, Óscar López lleve desde el viernes difundiendo una mentira.

Ese día, compartió por la red social X un vídeo de La Sexta asegurando que el capitán Bonilla "fantasea con atentar" contra el presidente.

El sábado, después de que ya se hubiera publicado la conversación al completo que desmontaba la noticia, López volvió a hablar sobre ello: "Insisto, Ayuso debe cesar inmediatamente a un cargo público que se expresa con esta violencia verbal".

Ese mismo sábado, en declaraciones ante los medios de comunicación, volvió a insistir con que un cargo de la Comunidad de Madrid esté "fantaseando" con asesinar al presidente del Gobierno.

A media tarde, La Sexta compartió una rectificación explicando la situación y que la cadena había incurrido en un error. Lo hizo en su informativo, a través de un vídeo y también con la presentadora reconociendo el fallo.

A pesar de que el domingo el asunto había quedado más que zanjado, Óscar López no sólo desaprovechó la oportunidad de rectificar, sino que insistió en la falsedad. Aseguró que había que mandar a la "cárcel" al exagente de la UCO.

También dijo que él no había mencionado la expresión "bomba lapa". Pero sí usó la expresión en el tuit en el que daba por buena la conclusión de que Bonilla quería atentar contra Sánchez.

Este lunes, el ministro volvió a comparecer ante los medios de comunicación y, aunque no quiso hablar demasiado del caso, tampoco quiso rectificar.

"Yo he dicho que el Partido Popular está en una campaña de cloacas. Lo reitero. He dicho que exigía el cese de una persona que se expresa de forma intolerable. Lo reitero. No verán ustedes un corte mío con ninguna falsedad. No lo hay. No existe. Yo me he hecho eco de la noticia y he dicho lo que he dicho. Lo reitero", dijo.

Esa, sin embargo, fue su respuesta después de que los periodistas le preguntaran por el asunto por segunda vez.

La primera vez que le preguntaron, intentó desviar el tiro hablando de una encuesta publicada este lunes y dijo que Alberto Núñez Feijóo está peor valorado que Santiago Abascal, "incluso entre los votantes del PP".

También se trata de una afirmación falsa. Según la encuesta, realizada por 40dB y publicada en El País, Abascal sí estaría mejor valorado que Feijóo en general, pero no entre los votantes del PP.

Los votantes del PP siguen prefiriendo a Feijóo como presidente frente a Abascal, según esa encuesta. En cambio, son los votantes de PSOE, Sumar y Podemos los que prefieren a Abascal antes que a Feijóo como presidente.

A pesar de abonar teorías que no son ciertas y negarse a rectificar por los fallos cometidos, Óscar López sigue siendo a día de hoy el hombre de Pedro Sánchez para llevar a cabo el plan para incrementar el control sobre los medios de comunicación.