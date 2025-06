Las CCAA llevarán al Supremo el orden del día de la cumbre de Barcelona y pedirán que se anule si no están sus propuestas

El comité preparatorio de la Conferencia de Presidentes terminó el pasado miércoles en bronca y sin acuerdo. La Moncloa se negó a votar las propuestas de las 13 CCAA gobernadas por el PP para el orden del día, lo que ha encendido todas las alarmas.

La cumbre está prevista para este viernes 6 de junio en Barcelona, concretamente en el Palacio de Pedralbes. Y los consejeros del PP se reunieron este fin de semana, según pudo confirmar EL ESPAÑOL, para trazar una estrategia común, compartida además por Génova.

Este lunes, las comunidades populares cerraban un escrito, al que tuvo acceso este diario, para solicitar al Gobierno que incluya en el orden del día "las necesidades reales que preocupan a los ciudadanos" de cada uno de sus territorios. Y en caso de no ser atendidas, acudirán al Tribunal Supremo a pedir "medidas cautelarísimas".

"El Reglamento de la conferencia es claro", explicaba un presidente autonómico en conversación con este diario, "si 10 o más autonomías reclaman abordar un asunto, se tiene que incluir en la agenda".

Efectivamente, así se lee en el artículo 5.2: "Se incluirán como asuntos en el orden del día aquellos solicitados a instancia de, entre otros, la mayoría de los representantes del conjunto de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía".

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, los servicios jurídicos de varias regiones preparaban ya este lunes un recurso al Tribunal Supremo con esa solicitud de medidas cautelarísimas. El objetivo: frenar lo que considerarían una "convocatoria ilegal", en caso de no ser atendida su solicitud.

Los temas planteados por las comunidades del PP son amplios y afectan directamente a su gestión: inmigración y reubicación de menas, causas del apagón eléctrico y política energética, financiación autonómica y el rechazo a la "mal llamada quita de deuda", infraestructuras hidráulicas y ferroviarias, vivienda y okupación, educación infantil de 0 a 3 años, Formación Profesional, universidades y déficit de personal sanitario.

En cambio, el Gobierno sólo contemplaba debatir sobre vivienda y educación superior. A última hora, claudicó y aceptó añadir el asunto de la financiación autonómica. "Eso no es una cumbre, es un monólogo", protestan desde Génova.

El folio en blanco

Una fuente muy cercana a Alberto Núñez Feijóo asegura a este diario: "Las CCAA están remitiendo la solicitud de temas que, al amparo del reglamento, quieren que se aborden. Cumplen con lo exigido y esperan que se incorporen".

El reglamento de la Conferencia establece que si diez comunidades lo solicitan, un punto debe ser incluido. "Sánchez no puede censurar a los presidentes ni usar la cumbre como un acto de propaganda", continúa esta fuente.

"¿Se puede ceder el control de fronteras a Cataluña", se pregunta este alto directivo del PP, "pero no debatirlo entre todos los presidentes autonómicos?".

Desde el entorno de Juanma Moreno y Fernando López Miras recuerdan cómo en la última cumbre en Santander, el orden del día fue "un folio en blanco". La situación amenaza con repetirse.

Este lunes, por la noche, ninguna comunidad había recibido aún el orden del día oficial. Ni siquiera la Generalitat de Cataluña, que ejerce de anfitriona.

Exigencias del PP

1. Reforma de la Financiación Autonómica , inmediata actualización de las entregas a cuenta y retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda.

, inmediata actualización de las entregas a cuenta y retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda. 2. ⁠ Acceso a la vivienda . Lucha contra la ocupación y la inquiocupación.

. Lucha contra la ocupación y la inquiocupación. 3. ⁠ Nuevo plan energético . Más seguridad e inversiones técnicas en las redes de REE y energías de respaldo para evitar un nuevo apagón .

. Más seguridad e inversiones técnicas en las redes de REE y energías de respaldo para . 4. Control de fronteras y política migratoria : competencia exclusiva del Estado.

: competencia exclusiva del Estado. 5. ⁠Inversiones en infraestructuras críticas para afrontar el caos ferroviario y asegurar las comunicaciones.

y asegurar las comunicaciones. 6. Déficit de profesionales sanitarios .

. 7. Retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal

8. ⁠Financiación del primer ciclo de educación infantil.

Posible plante

En la cita de este fin de semana, las consejerías de Presidencia de las autonomías gobernadas por el PP acordaron actuar en bloque. "Vamos todos a una", coinciden varias fuentes consultadas.

Por eso, en cuanto el Gobierno remita el documento –que se espera para las próximas horas–, el PP prevé que tenga que "impugnarlo ante el Supremo". Si no se aceptan sus puntos y el tribunal no actúa a tiempo, queda el paso de no acudir.

"Si no incluyen nuestros temas y no nos dejan votarlos, la convocatoria es ilegal. Y si es ilegal, no se puede celebrar", explica un consejero popular. Ninguno de los presidentes consultados por este diario desmintió esta posibilidad, aunque algunos se mostraron menos entusiastas que otros sobre el posible plante.

Ninguno quiere pronunciar abiertamente la palabra "boicot". Pero la posibilidad de que se plante el bloque del PP está sobre la mesa. Isabel Díaz Ayuso ya lo advirtió el viernes pasado: "Para una foto y ya está, para una reunión inútil que blanquee a Sánchez, que no cuenten conmigo".

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, también se pronunció este lunes tras su Consejo de Gobierno: "No quieren atender nuestras peticiones y no quisieron cambiar el formato. Lo dijimos todos en Santander. Sólo hay monólogos. No hay respuestas ni debate. Eso no es una Conferencia".

Desde Castilla-La Mancha, el equipo del socialista Emiliano García-Page se muestra satisfecho con la inclusión de la financiación. Asturias y Navarra, las otras dos autonomías gobernadas por el PSOE, por su parte, remitieron a Moncloa para cualquier información.

En Canarias, el Ejecutivo de Fernando Clavijo también considera "impresentable que no haya orden del día a lunes por la noche". Preguntado por este diario sobre si se sumarán al frente jurídico del PP, la respuesta fue ambigua: "Esperamos a conocer el orden del día. Luego, veremos".

Pedralbes y el "conflicto"

El lugar elegido para la cumbre, el Palacio de Pedralbes, añade tensión al evento. Fue allí donde Sánchez se reunió en diciembre de 2018 con Quim Torra, reconociendo en un comunicado conjunto la existencia de un "conflicto político" con Cataluña.

Un punto de inflexión que, pasados los años, desembocó en los indultos y en la amnistía a los líderes del procés.

Esta última ha vuelto al centro del debate tras conocerse que el Tribunal Constitucional avalará su constitucionalidad. Un borrador filtrado a la prensa sostiene que todo cabe en la Constitución, salvo lo prohibido expresamente.

Desde Génova, insisten: "Sánchez no puede reducir una cumbre entre iguales a una reunión controlada. Las comunidades tienen derecho a poner los temas sobre la mesa", como el rechazo a la llamada financiación singular catalana, "que rompería la igualdad de todos los ciudadanos".

Los populares creen que Moncloa está retrasando a propósito la entrega del orden del día para dificultar la reacción legal. "Si lo mandan más tarde, no dará tiempo a que el Supremo lo pare", alerta un consejero.

"Ahora mismo", explica otra fuente del PP, "no hay voluntad de romper. Pero no estamos dispuestos a ser parte de una escenografía propagandística".