Óscar López califica de "noticia" la mentira de "fantasear con asesinar" a Sánchez y redobla sus ataques al capitán Bonilla

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha evitado (por tercer día consecutivo) rectificar sus declaraciones sobre el capitán de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla.

A preguntas de los medios de comunicación en un acto celebrado este lunes, el también secretario general del PSOE de Madrid ha eludido reconocer su error al acusar a Bonilla de querer colocar una "bomba lapa" en los bajos del coche del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, ha asegurado que sólo se ha hecho "eco" de "una noticia".

Lo que ha olvidado hacer durante su comparecencia el ministro ha sido recordar que la información de la que "sólo" se ha hecho "eco" es falsa.

Y es que, The Objective ha acreditado que las conversaciones publicadas por El Plural, en las que el excapitán de la UCO bromeaba con poner una "bomba lapa" al presidente del Gobierno, "fantasear" con matarle, o mandar a un "sicario venezolano" para acabar con el "sanchismo", estaban manipuladas.

Como constataba el medio digital, las conversaciones tenían el sentido contrario: lo que manifestaba el guardia civil era que tenían miedo de que "el sanchismo" les pusiera a ellos una "bomba lapa". Es decir, que fueran objetivo del ataque y no los atacantes.

Pese a todo ello, López ha evitado reconocer su error y ha hecho hincapié en otros mensajes del oficial de la Guardia Civil criticando al Gobierno. "Se expresa de manera intolerable".

"Yo he dicho que el Partido Popular está en una campaña de cloacas. Lo reitero. He dicho que exigía el cese de una persona que se expresa de forma intolerable. Lo reitero. No verán ustedes un corte mío con ninguna falsedad. No lo hay. No existe. Yo me he hecho eco de la noticia y he dicho lo que he dicho. Lo reitero", ha enumerado.

De esta forma, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública ha vuelto a relacionar la mentira sobre como el excapitán de la UCO fantaseaba con "asesinar" al presidente del Gobierno con el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. Puesto que Bonilla es el actual gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

"Los mensajes que estamos conociendo, que no han sido rectificados, son de cese", ha remachado.

Kitchen y Feijóo

El ministro ha vuelto a avivar el fantasma de la Kitchen.

A su juicio, lo que está haciendo el Partido Popular "y esa Kitchen II es de cárcel". "Pasó con la Kitchen I y pasará con la Kitchen II, que es lo que están montando ahora. Es verdad que la Kitchen I la montaron desde el Gobierno y la Kitchen II la financiaron desde la Comunidad de Madrid", ha declarado.

Además, López ha aprovechado la presencia de los periodistas para realizar una reflexión sobre una nueva encuesta electoral publicada, en la que ha incidido en que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está "peor valorado que el señor Abascal, incluso entre los votantes del PP".

A su juicio, esto se debe "a toda esa política basura que está haciendo el señor Feijóo no sirve para nada, ni siquiera le sirve a él", y que es "la peor oposición de la democracia, que está empeñada en enfangarlo todo".