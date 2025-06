Feijóo promete elevar las penas por malversación, recuperar el delito de sedición y prohibir indultos por corrupción

"Es así como vamos a conseguir esa España que la gente quiere votar y que la gente quiere orgullosa. No son palabras, lo haremos. No llegaremos a ocupar, sino a servir. No vamos a sustituir, sino a transformar. Lo haremos con valor y lo haremos con valores", ha agregado.

Por último, Feijóo ha animado a salir "a las calles" el 8 de junio para protestar contra el actual Gobierno de España. También ha reivindicado la celebración del congreso del PP el primer fin de semana de julio.