Feijóo carga contra el Gobierno por 'hacerse eco de un bulo más grande que la catedral de la Almudena': '¿Cómo no dimiten?'

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este domingo la dimisión de la vicepresidenta María Jesús Montero y de los tres ministros (Pilar Alegría, Óscar López y Mónica García) que mintieron públicamente al afirmar que el capitán de la UCO Juan Vicente Bonilla quería "poner una bomba lapa en los bajos del coche" de Pedro Sánchez.

Feijóo ha denunciado que estos miembros del Gobierno se han hecho "eco de un bulo más grande que la Catedral de la Almudena y todavía no han rectificado".

"¿Cómo no dimiten todos? Desde la vicepresidenta primera a los tres ministros", ha clamado el líder del PP, "son capaces de lo peor. Juegan a tener una España anestesiada con escándalos".

Feijóo ha realizado estas afirmaciones durante el acto organizado por el PP en el ecuador de la legislatura de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el que también ha participado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

En similares términos, Almeida ha denunciado que los miembros del Gobierno "mienten como bellacos", poniendo en entredicho "el honor de un guardia civil, poniendo en duda el honor de la Judicatura, de la Fiscalía y de todos los contrapesos", ha censurado.

🎥 Así difundieron tres ministros la mentira sobre el capitán Bonilla ⤵️ pic.twitter.com/FDhHGSdkua — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) June 1, 2025

Lo ocurrido este fin de semana, ha recalcado, "es para que dimitan todos, desde Sánchez hasta el último ministro".

Por su parte, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha trasladado su apoyo a la Guardia Civil que, ha dicho, "no tiene por qué sufrir el envite de un Gobierno que no conoce límites y que no soporta que cada funcionario haga su trabajo".

La presidenta madrileña ha sostenido que el PSOE "ha aprendido de las pocas dictaduras que quedan en el mundo" y se dedica a atacar y desprestigiar a "la Guardia Civil y a tantos funcionarios, intentando que los representantes de los ciudadanos no tengamos libertad para hacer nuestro trabajo, porque perseguirán a nuestros entornos".

"Lo que visteis ayer", ha dicho Ayuso en alusión al bulo lanzado por varios ministros, "es lo que hacen absolutamente todos los días: difaman, persiguen, acosan, no se disculpan y siguen una y otra vez para que la gente se amordace, se acobarde, se calle, de la manera más autoritaria", ha señalado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Ante este panorama, Ayuso se ha preguntado "qué más tiene que pasar" para que la Unión Europea diga algo sobre lo que está ocurriendo en España.

Pero se ha mostrado convencida de que al final "todo esto se sabrá": "Algún día nos va a dar vergüenza y mucho dolor, profundo dolor, conocer todo lo que está ocurriendo en el Gobierno y en las cloacas del Gobierno, de La Moncloa y del PSOE".

A pesar "de las campañas de desprestigio y del acoso" que lanza el Gobierno, ha dicho Ayuso, el PP realiza una oposición útil para los ciudadanos "en los tiempos difíciles", frente a partidos que "expande los mismos bulos a la misma hora, todos a la vez, siempre rozando la ilegalidad".

Ayuso también ha cargado contra la ministra de Sanidad, Mónica García, de la que ha dicho que se muestra obsesionada por Madrid.

"A la ministra le gustan los porros, a mí la fruta, a cada uno le va lo suyo, es cuestión de prioridades", ha señalado.

También ha lamentado que hoy hay muchos funcionarios de carrera y trabajadores de la Administración se sienten "desolados, viendo el ministro inútil que tienen al frente tomando decisiones sectarias".

