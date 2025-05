Feijóo intenta canalizar la indignación social ante los escándalos de Sánchez con una gran protesta en la calle

Alberto Núñez Feijóo ha convocado una gran concentración en la calle el domingo 8 de junio, a las 11.00 horas, en la plaza de España de Madrid. Su objetivo: canalizar la indignación social ante lo que su partido ya define sin ambages como un "Gobierno mafioso".

La idea de la movilización llevaba gestándose en Génova desde el lunes pasado, pero Feijóo no tomó la decisión hasta este jueves. El líder del PP prefería esperar.

"No se puede reaccionar a lo grande ante todo, porque entonces pierdes la posibilidad de mostrar cuándo es un momento excepcional", explican fuentes de su entorno.

A la salida del Comité de Dirección del lunes, el presidente del PP compartió esa reflexión con su equipo. A pesar de las presiones internas y del clamor de parte del electorado del PP, Feijóo no veía claro un motivo concreto que justificara una movilización.

El martes, sin embargo, algo empezó a cambiar. El líder del PP endureció su discurso: habló de "mafia de la buena" para definir las conductas de Leire Díez, la llamada fontanera de Santos Cerdán, número tres del PSOE.

Ese mismo martes, medios como EL ESPAÑOL revelaban el papel de Díez en los contactos con Koldo García y José Luis Ábalos. Las noticias cobraban tracción. Y algunos colaboradores de Feijóo insistieron en que el PP debía dar "un paso más".

Pero Feijóo seguía resistiéndose. Un dirigente de su entorno le advirtió de que, si la movilización iba a celebrarse el 8 de junio —fecha predeterminada ya para ello en Génova, si se acababa tomando la decisión—, el último día para convocarla era este jueves.

El punto de inflexión

El miércoles por la noche, todo cambió.

Las últimas revelaciones implicaban directamente a Pedro Sánchez en la trama contra la UCO. "Toda mafia tiene un capo", escribió Feijóo en redes sociales, compartiendo el enlace de una noticia que identificaba a Sánchez como el "señor X de la corrupción".

Tras varios mensajes con su equipo, a las 21:45 horas optó por dejar la última decisión para el jueves por la mañana.

Ayer, desde Génova se consultó con cargos regionales y nacionales del partido para confirmar que no habría grandes problemas logísticos.

La coincidencia con la romería del Rocío en Andalucía suponía una complicación. Y además, el PP ya está inmerso en otro evento de gran movilización para un mes después, el congreso nacional, previsto del 4 al 6 de julio.

"Los tiempos no nos los marca nadie, los marcamos nosotros", afirma un confidente de Feijóo. "Nos van a criticar hagamos lo que hagamos. Si convocamos, que somos reactivos; si no lo hacemos, que no lideramos".

Pero el presidente del PP considera que esta semana ha sido el punto de inflexión, y que ha llegado el momento. "La degradación institucional ya es insoportable", explican las fuentes.

El contexto político

Desde que el pasado viernes el Gobierno anunció, sin aportar justificaciones de agenda, que Sánchez no estaría en la sesión de control del miércoles, se han acumulado escándalos que han alimentado la percepción de crisis institucional.

Entre ellos: el procesamiento del "hermanísimo", las revelaciones en el Financial Times de que el gran apagón "se debió a un experimento ideológico del Gobierno", el aforamiento exprés de Miguel Ángel Gallardo "para retrasar el juicio a David Sánchez", las revelaciones sobre las maniobras de "la fontanera de Cerdán", y la "identificación del señor X".

Mafia o democracia. pic.twitter.com/4Uq3u0uFgQ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 29, 2025

En todo este tiempo, destaca un colaborador de Feijóo, "Sánchez no ha dicho una palabra sobre todo esto". Y el presidente del PP, en cambio, "ha dado una rueda de prensa el martes, declaraciones tres días más y ha mantenido corrillos cada día", subrayan.

La decisión de no aceptar preguntas el jueves se tomó, según las mismas fuentes, por una cuestión de comunicación. "Queríamos darle un aire solemne, grave, de excepcionalidad. Por eso el atril, por eso las banderas, y no la ventana con árboles de las últimas comparecencias".

A las urnas, por la calle

Y a la pregunta reiterada de por qué no una moción de censura, las fuentes de la dirección popular responden como otras veces: "¿Para qué darle una plataforma a Sánchez, que ahora está a la defensiva cada día?".

"Sus socios lo votarían igual, a pesar del hedor a deterioro y corrupción... si no lo fuesen a hacer, ya nos lo habrían hecho saber. Feijóo lo dijo: quien quiera el cambio, que le llame", añaden.

La estrategia pasa, por tanto, por pedir elecciones. "Feijóo lleva meses pidiendo elecciones. Ahora se trata de que lo pidan los españoles en la calle, junto a él", explican desde Génova.

Que la gravedad de la situación se percibe distinta en el PP lo demuestra el lema elegido para la manifestación del 8-J. "Mafia o democracia" resume ese viraje: la calificación de las conductas que Feijóo atribuye ya al Gobierno. Y esa elección, aseguran en el partido, sólo pueden hacerla los ciudadanos en las urnas.

El 8 de junio, Feijóo apuesta por canalizar el descontento y, sobre todo, por medir la energía social que debe acompañarlo en lo que pretende que sea su camino hacia la Moncloa.