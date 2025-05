El PP sigue abriendo mes a mes su brecha con el PSOE: llega a 151 escaños frente a los 146 de los seis partidos de izquierdas

Mientras el presidente Pedro Sánchez acentúa su mensaje polarizador y asume como propias las políticas de sus socios más extremistas, deja libre el espacio de la centralidad al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que sigue ampliando mes a mes su ventaja sobre el PSOE.

Si hoy se celebraran las elecciones generales, el PP sería la fuerza más votada con 151 escaños (con el 34,9% del voto). Se colocaría así 5,9 puntos por delante del PSOE, que obtendría 116 diputados (29%), cinco menos de los que tiene en la actualidad, según la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Respecto al anterior sondeo del mes de abril, Feijóo amplía en seis décimas de intención de voto y dos escaños su distancia respecto al PSOE, al que aventajaría ahora en 35 diputados.

Con estas cifras, el PP de Feijóo tendría más escaños que los 156 que sumarían los seis partidos de izquierdas: PSOE (116), Sumar (9), Podemos (5), ERC (7), Bildu (7) y BNG (2).

Por tanto, Feijóo sólo necesitaría el apoyo de Vox (al que la encuesta otorga 38 escaños) para ser investido presidente, sin incorporar a este partido a su hipotético gobierno. Luego podría sacar adelante sus leyes e iniciativas mediante acuerdos puntuales, bien con Vox o con otras fuerzas como el PNV.

Durante un acto celebrado en O Pino (La Coruña), Alberto Núñez Feijóo se marcó la meta de alcanzar los 10 millones de votos para gobernar, sin depender de otras fuerzas minoritarias. Y para ello abrió las puertas del partido a todos los españoles descontentos con la actual situación, también a los socialistas desencantados con la gestión de Sánchez.

El PP ya prepara su Congreso nacional del próximo mes de julio, en el que abordará debates ideológicos que quedaron aparcados desde 2017 y se rearmará ante el nuevo ciclo electoral que, advierte Feijóo, puede iniciarse en otoño.

Por su parte, Pedro Sánchez logra mantener un suelo electoral del 29%, a pesar de que los escándalos se han multiplicado en los últimos meses. La juez Beatriz Biedma dictó el jueves la apertura de juicio oral contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de prevaricación y malversación.

Y la UCO de la Guardia Civil se dispone a enviar al Tribunal Supremo un informe sobre el presunto cobro de comisiones por parte del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a cambio de la adjudicación de obras públicas.

Pero si Sánchez logra mantener su suelo electoral es a costa de ocupar el espacio político de sus socios de izquierdas. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, defendió este domingo un embargo total de armas a Israel y que la UE rompa sus acuerdos de colaboración con Jerusalén, asumiendo el discurso de Podemos.

Pese a todo, los partidos situados a la izquierda del PSOE registran ahora un leve repunte. Si la anterior encuesta de abril constataba el hundimiento de Sumar, que se quedaba con sólo 7 escaños, ahora obtendría dos más, 9 (5,4%).

También mejora levemente sus expectativas Podemos, que obtendría cinco diputados (4,1%), uno más que el mes pasado. En cualquier caso, insuficiente para respaldar un nuevo "Gobierno de progreso", si ahora se celebraran las elecciones generales.

El partido de Ione Belarra tensa la situación y pide a Izquierda Unida (cuyo coordinador, Antonio Maíllo, mantiene una relación cada vez más distante con Yolanda Díaz) que abandone el Gobierno de coalición, si quiere concurrir a las próximas elecciones en coalición con Podemos.

Por su parte, Vox comienza a acusar un significativo retroceso respecto a las expectativas de los últimos meses.

El sondeo de SocioMétrica le otorgaba en marzo 42 escaños (13,9%), tras celebrar en Madrid la cumbre de los Patriots que reunió a líderes internacionales como Viktor Orbán (Hungría), Marine Le Pen (Francia) y Matteo Salvini (Italia).

Ahora el partido de Abascal obtendría 38 escaños, con el 13,5% del voto. La encuesta no otorga representación a Se Acabó La Fiesta (SALF), la agrupación de electores de Alvise Pérez, que obtendría sólo el 2% del voto.

Respecto al resto de fuerzas políticas, ERC repetiría con 7 escaños, Junts crece levemente hasta los ocho (rentabiliza así su tira y afloja que le permite arrancar constantes concesiones al Gobierno), y también crece Bildu hasta los 7 diputados, por delante del PNV (5).

Coalición Canaria y UPN repetirían con un único diputado, mientras que el BNG subiría a dos.

El PP (151), Vox (28) y UPN (1) sumarían una muy holgada mayoría absoluta de 190 escaños. En cambio, el actual "bloque de investidura" quedaría reducido a 160, sin opciones de revalidar el actual Gobierno de coalición.

Pese a los escándalos de corrupción, el presidente logra remontar levemente su popularidad (30,4%) sobrevolando la política doméstica con una agenda internacional centrada en la situación de Palestina. Un mensaje que le permite cohesionar a sus socios de la extrema izquierda y pescar en su caladero de votos.

Se sitúa así por delante de la vicepresidenta Yolanda Díaz (27,1%), que lucha contra los elementos para sacar adelante la reducción de la jornada laboral. Le pisa los talones Alberto Núñez Feijóo (26,8%) y, a más distancia, Santiago Abascal (20,5%), Irene Montero (13,4%) y Alvise Pérez (8,7%).

En la valoración de líderes políticos del cero al 10, todos suspenden. Aunque encabeza la tabla Pedro Sánchez (3,3) y a continuación se produce un empate entre Feijóo (3,1) y Yolanda Díaz (3,1).

Gracias a este avance de su popularidad, Pedro Sánchez hoy sería el favorito para repetir como presidente del Gobierno, con el apoyo del 20,2%, según la encuesta de SocioMétrica.

Más atrás se colocan Feijóo (18,7%), Abascal (12,3%) y Yolanda Diaz (8,3%). Menos realistas son las opciones de Ione Belarra y Alvise Pérez, que de forma muy significativa empatan con un 2,6% de apoyos.

Pero cuando la elección se reduce a los líderes de los dos grandes partidos, esta vez el favorito es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (34,6%), seis décimas por delante de Sánchez.

En cuanto al respaldo de cada líder en su propio partido, Santiago Abascal es el que tiene a los seguidores más incondicionales: sus votantes le otorgan un 8,3 (en la escala del cero al diez).

Le siguen Yolanda Díaz (los votantes de Sumar le dan un 7,6), e Ione Belara, que también recibe un notable (7,4) de sus seguidores.

En la pugna más reñida, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo empatan con un 6,7, otorgado por los votantes de sus respectivos partidos.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.812 entrevistas a españoles mayores de 17 años, sistema CAWI-Panel entre los días 19 a 22 de mayo de 2025. La muestra se ha equilibrado en una primera fase mediante cuotas de sexo, edad y CCAA. Posteriormente, para proyectar el voto, los datos se han ajustado a partir de las discrepancias con el recuerdo de voto en las elecciones generales de Jul23. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social.