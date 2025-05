El 58% opina que "no hay campaña de acoso" a Sánchez por la corrupción y el 65%, que debería convocar elecciones

Una amplia mayoría de españoles no da crédito al argumentario de la Moncloa, según el cual las causas judiciales por casos de corrupción que acechan al Gobierno y a la familia de Pedro Sánchez responden únicamente a "una campaña de acoso" contra el presidente basada en "bulos".

El 58,5% de los españoles cree que las denuncias por corrupción contra el Gobierno que investigan varios jueces están "justificadas". Sólo el 37,6% cree que se trata de una campaña de acoso contra Pedro Sánchez, según la última encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

La decisión judicial más reciente es la de la magistrada Beatriz Biedma, que el jueves decretó la apertura de juicio oral contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y el líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, por los presuntos delitos de malversación y prevaricación.

Apenas 24 horas antes, Gallardo había logrado cerrar la dimisión de una diputada socialista y la retirada de otros cuatro candidatos de su partido, para adquirir la condición de aforado como diputado autonómico del Parlamento de Extremadura.

El 80% de los votantes del PSOE, el 74% de Sumar, el 57% de Podemos y el 84% de los partidos nacionalistas creen que casos como este y el de Begoña Gómez responden a "una campaña de acoso" contra Pedro Sánchez basada en "bulos".

En cambio, el 96% de los votantes del PP y el 98% de los de Vox consideran que estas causas judiciales están plenamente justificadas ante la existencia de indicios de delito. Este es también el criterio imperante en todas las franjas de edad de los encuestados.

El sondeo de SocioMétrica indica, por otro lado, que crece el porcentaje de españoles que quiere que Pedro Sánchez convoque elecciones, para acabar con la situación de bloqueo de la actual legislatura y para que los ciudadanos puedan dirimir las responsabilidades políticas por estos casos de corrupción.

Si en la encuesta del mes de enero el 62,4% de los españoles pedía a Sánchez que convoque elecciones cuanto antes, ahora este porcentaje se eleva hasta el 65,7%. En cambio, uno de cada tres (el 32,8%) cree que Sánchez debería "aguantar", aunque carezca de la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar los Presupuestos del Estado y sus principales leyes.

Le piden a Sánchez que "aguante" y continúe en la Moncloa, de forma mayoritaria, los votantes de todos los partidos que forman el pacto de coalición: PSOE (67%), Sumar (82,7%), Podemos (57,4%) y, aún en mayor medida, los nacionalistas (casi el 85%).

Pero uno de cada tres votantes socialistas (32,6%) y de Podemos (38,6%) creen que Sánchez debería convocar ya elecciones, ante la situación de colapso en la que se encuentra el Gobierno. Así lo piensan también, de una forma mucho más abrumadora, el 96% de los votantes del PP y el 97,3% de los de Vox.

EL ESPAÑOL publicó en exclusiva el pasado día 16 el audio en el que la exnovia de Víctor de Aldama, Leonor González Pano, relata que el empresario "Pepe" Hidalgo (entonces presidente del grupo Globalia) entregó a Koldo García una bolsa de deportes con 500.000 euros, destinados a José Luis Ábalos por las gestiones que había realizado para desbloquear el rescate de Air Europa.

A raíz de esta información, las acusaciones populares personadas en el caso Ábalos pidieron este viernes al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que cite a declarar a Leonor González Pano, con el fin de que ratifique su testimonio.

Por su parte, el exministro José Luis Ábalos ha pedido al juez que tome también declaración a Koldo García y al empresario Juan José Hidalgo, protagonistas del relato que González Pano realizaba en la grabación.

Al respecto, el 62,3% de los españoles cree que el multimillonario rescate de Air Europa es "un caso de corrupción". Así lo creen de forma muy mayoritaria el 90,7% de los votantes del PP y el 96% de Vox.

Pero también uno de cada cinco votantes del PSOE (22,8%), de Sumar (22%) y el 49,3% de los de Podemos ve corrupción tras el rescate de Air Europa, financiado por la SEPI durante la pandemia.

Esta sospecha es también mayoritaria en todas las franjas de edad, desde los menores de 30 años (60,3%) a los mayores de 65 (así lo cree el 59%), según la encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

En cambio, el 30,4% de los encuestados descarta que haya corrupción tras el rescate de Air Europa. Entre ellos, el 69,2% de los votantes del PSOE, el 65% de Sumar y, en mayor medida, casi el 80% de los votantes de partidos nacionalistas e independentistas.

Ficha técnica:

Se han realizado 1.812 entrevistas a españoles mayores de 17 años, sistema CAWI-Panel entre los días 19 a 22 de mayo de 2025. La muestra se ha equilibrado en una primera fase mediante cuotas de sexo, edad y CCAA. Posteriormente, para proyectar el voto, los datos se han ajustado a partir de las discrepancias con el recuerdo de voto en las elecciones generales de Jul23. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97% (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social.