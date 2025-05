La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha rechazado el refuerzo de Aena en los controles de acceso al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para evitar que se agrave la situación generada por la pernoctación de personas sin hogar en las terminales, tildando de esta decisión de "inhumana".

"Me parece gravísimo. Es como intentar prohibir la pobreza. Me produce una tristeza absoluta lo que estoy escuchando y no comparto en absoluto la medida que se ha tomado por parte de Aena", ha denunciado la vicepresidenta en una entrevista en el informativo '24 horas' de RNE.

Según Díaz, son "400 seres humanos" los que "van a dormir en la calle" y es obligación de las administraciones públicas "garantizar los derechos fundamentales a los seres humanos", entre ellos "el derecho a una vivienda digna y a un techo". "Escuchar a seres humanos decir que están molestando a otros seres humanos es como decir que la pobreza es muy fea y no la quiero ver. Me parece una gravedad absoluta y bastante inhumano lo que estoy escuchando", ha insistido.