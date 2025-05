El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha advertido en Londres que se necesita "resolver el tema de Gibraltar para tener una relación completa entre la Unión Europea y el Reino Unido".



En una entrevista con BBC Newsnight, Albares ha aseverado que el asunto de Gibraltar "no está resuelto" y que "está muy claro que es parte del acuerdo de retirada" del Reino Unido de la UE tras el brexit.



"No está resuelto, todavía no está resuelto, no hay un acuerdo y está muy claro que es parte del acuerdo de retirada. Necesitamos resolver el tema de Gibraltar para tener una relación completa entre la UE y el Reino Unido", ha declarado el ministro español.



Albares ha expuesto que "la relación entre el Reino Unido y la UE es una relación integral, una relación global" y no solo una relación de seleccionar y elegir los temas a la carta.