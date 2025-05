Bolaños dice que los cardenales le avisaron de que Prevost era un firme candidato a Papa: "Será un aliado de las causas sociales"

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que, en conversaciones previas al cónclave, algunos cardenales españoles le informaron de que el norteamericano Robert Prevost era un firme candidato a convertirse en el sucesor del papa Francisco. Un pronóstico que ahora se ha cumplido.

"Era uno de los nombres que los cardenales españoles me planteaban como posible candidato", ha explicado Bolaños en una entrevista en La Sexta, "y ha logrado consenso en tiempo muy reducido en el cónclave. Mi sensación es que los cardenales españoles están muy contentos".

Las primeras palabras de León XIV tras su elección como Sumo Pontífice, ha indicado Bolaños,"me han recordado mucho el legado del papa Francisco. Ha hablado de tender puentes, de continuar con el diálogo..."

El ministro de Justicia ha destacado que el nuevo Pontífice ha sido "un misionero en una de las zonas más pobres de América. Sin duda será un Papado aliado de los derechos humanos y de las grandes causas de justicia social del planeta", ha aventurado.

"El legado del papa Francisco parece que está en buenas manos", ha añadido Bolaños.

Según sus primeras impresiones, el papa Prevost va a ser "alguien que abraza las causas de los inmigrantes, de los derechos humanos, del cambio climático. Necesitamos personas comprometidas con el futuro de la humanidad, de la gente que no tiene nada y del planeta".

Durante la entrevista, Bolaños ha confirmado que el Gobierno español trabó una relación "muy especial y cercana" con el papa Francisco y con su secretario de Estado, Pietro Parolin.

Con ellos cerró personalmente Bolaños el pasado mes de febrero, durante un viaje a Roma, el acuerdo para desbloquear la "resignificación" del Valle de los Caídos como memorial sobre la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

En cambio, quedó pendiente el acuerdo sobre las indemnizaciones a las víctimas de los abusos sexuales de la Iglesia Católica. Bolaños espera retomar este diálogo con el equipo del papa León XIV, para poder aplicar las recomendaciones que el Defensor del Pueblo incluyó en su informe.

El ministro de Presidencia también ha explicado que el papa Francisco no pudo cumplir, por motivos de salud, su deseo de visitar España, en respuesta a la invitación que le había cursado el Gobierno.

"En mi última conversación con él", ha dicho en alusión al encuentro celebrado en Roma el pasado mes de febrero, "me trasladó las ganas que tenía de visitar Canarias".

"No quería venir a Madrid, a Sevilla o a Bilbao", ha aclarado, "quería ir a Canarias a encontrarse con los migrantes, con la gente que llega de África que no tiene nada, muchas veces niños y niñas que vienen sin sus padres". Sin embargo, ha recordado, "en los últimos años no le acompañó la salud".

El Gobierno cursará ahora una invitación para que el nuevo papa León XIV visite a España, según ha confirmado Bolaños.