Pedro J. en 'AR': "El Gobierno de Sánchez es un maestro en el arte de hacerse la víctima cuando es responsable"

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha asegurado este martes que "el Gobierno de Sánchez es un maestro en el arte de hacerse la víctima en aquellos episodios en los que es realmente responsable". Así se ha manifestado en relación a los acontecimientos que han sacudido a España en las últimas semanas, especialmente el apagón masivo de la red eléctrica que interrumpió las telecomunicaciones y los transportes y el robo de cable de cobre en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla que este domingo afectó a más de 10.000 viajeros y una treintena de trenes.

Durante su intervención en la tertulia de El programa de AR de Telecinco, Pedro J. Ramírez ha denunciado el "modus operandi, la marca de la casa" del Gobierno para tratar de escurrir las eventuales responsabilidades de los mencionados sucesos.

"En Paiporta las víctimas no eran los ciudadanos indignados, sino Sánchez. En el apagón, la víctima no eran los españoles que sufrimos las consecuencias, sino el Gobierno de España que sufrió un ciberataque. En el caso del AVE, la víctima no eran los 10.000 afectados, sino el Gobierno de Sánchez que sufrió un sabotaje", ha valorado el director de EL ESPAÑOL.

Javier Muñoz Pedro Sánchez en la ardiente oscuridad

Ramírez ha asegurado que el Ejecutivo recurre en estos casos "a las técnicas habituales de desinformación que tanto critica con los medios: convertir una conjetura, una ocurrencia a veces, en una hipótesis bendecida por la comparecencia del propio presidente o de un ministro del Gobierno". "Ya solo falta que aparezcan los sospechosos habituales: que si la ultraderecha, que si 'los de arriba', que si los operadores privados...", ha continuado.

El periodista ha recordado que "luego siempre hay alguien del PSOE o sus alrededores que termina metiendo en el ajo a Feijóo o Aznar". Este lunes y desde algunos círculos socialistas, la interrupción del AVE se quiso relacionar con las palabras del expresidente popular criticando al Gobierno: "El que pueda hacer, que haga".

"Si el Gobierno se creyera sus propias teorías, podríamos decir que se trataba de un caso de paranoia política, pero creo que no se las cree", ha explicado Pedro J. Ramírez. "Es aplicar el manual de resistencia, el manual de eludir responsabilidades. En España no se invierte en infraestructuras, en seguridad, los servicios públicos se están deteriorando... Tenemos un Gobierno que manda mucho pero gobierna muy poco".

El director de EL ESPAÑOL ha recordado que gobernar es legislar, y "la primera ley de todas es la de los Presupuestos Generales del Estado". "Sin PGE no puede haber asignación a las partidas más necesitadas", ha subrayado.

"Si el AVE estaba mal protegido, a efectos de los usuarios da lo mismo que el móvil del fuese ganar unos miles de euros o fastidiar al Gobierno. ¿Por qué no hemos visto ni una sola imagen en los puntos en los que se produjo? Para que España funcione necesitamos que el Gobierno funcione, y sin mayoría parlamentaria estable no hay ningún Gobierno que funcione".