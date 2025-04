Feijóo: "El cuarto país de la UE no puede colapsar; todo se sabrá y el Gobierno tendrá que asumir sus responsabilidades"

Varias horas después de lo previsto, Alberto Núñez Feijóo se dirigió al plenario del congreso del Partido Popular Europeo (PPE), este martes en Valencia. El líder del PP español agradeció a sus colegas que "todos" hayan mantenido su participación en el cónclave, "a pesar del colapso" del lunes con el gran apagón.

"Nos habéis ofrecido apoyo e información", ha dicho en su discurso, deslizando que en su conversación telefónica con Pedro Sánchez no había arrancado ningún dato nuevo.

"Pero también me habéis hecho preguntas que no puedo responder", ha añadido. "¿Qué ha pasado? ¿Puede repetirse? Pero no tengo las respuestas, porque la información oficial de la que disponemos ni clarifica lo que ocurrió este lunes ni está contrastada", ha lamentado.

"Pero todo se sabrá. El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que ofrecer las explicaciones que debe a los ciudadanos y a toda Europa", ha marcado entre los aplausos de los más de 1.500 delegados e invitados. "Saldrán a la luz, y nunca mejor dicho, las vulnerabilidades, sí o sí, porque la cuarta economía de la UE nunca más colapse como en las últimas horas".

Y es que, para Feijóo, éste es el peor momento para "demostrar esa vulnerabilidad", mientras España y la Unión afrontan un contexto geopolítico tan "agresivo".

El líder del PP exigió al Gobierno de España "explicaciones claras y urgentes" tras el apagón masivo que dejó a toda la Península sin suministro eléctrico durante horas. Y calificó la situación de ser de una "enorme gravedad".

El jefe de la oposición considera que la intervención de las autoridades comunitarias debe ser "clave para saber la verdad" y rechazó que lo sucedido pueda tratarse como "una simple anécdota de escasa relevancia". El líder del PP subrayó que "el cuarto país de la UE no puede colapsar" y que es imperativo identificar y corregir las vulnerabilidades del sistema "para evitar futuras crisis".

El político gallego abrió el turno más potente de discursos, justo antes de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión; Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo; y Manfred Weber, presidente del PPE y candidato único a repetir en el cargo.

Feijóo criticó la gestión del Gobierno durante la emergencia, e insistió en la "necesidad" de una investigación exhaustiva. Además, propuso la creación de una comisión de investigación en el Congreso o el Senado para analizar la gestión del apagón.

El presidente del PP también destacó que, "en un momento en que Europa enfrenta desafíos en Defensa, soberanía energética y autonomía estratégica", es aún más crítico que la cuarta economía del euro haya sufrido un colapso "de esta magnitud".

"Que España vuelva a ser fiable"

El líder popular había comenzado su discurso felicitando a Friedrich Merz, que lo había precedido en el estrado.

Del inminente canciller europeo, con el que acababa de reunirse bilateralmente por tercera vez en los últimos meses, dijo que "él ha demostrado que la oposición es un lugar de reflexión y de hacer política útil", como le ocurre a él ahora. "Por eso sé que mi amigo Merz será el mejor canciller de Alemania" cuando sea investido el próximo 8 de mayo.

Feijóo, de hecho, había sido presentado por la conductora del congreso como "un político al que necesita España, que es el presente y que, sobre todo, es el futuro de nuestro partido, y pronto presidente del Gobierno de España".

De este modo, el líder del PP finalizó su intervención reafirmando su "compromiso" con la construcción de "una España que vuelva a ser fuerte y fiable, tanto dentro como fuera de sus fronteras, para contribuir a una Europa más sólida".

Quiso enviar un "fuerte abrazo" a las familias de las personas fallecidas como consecuencia del apagón, y expresó su orgullo por "la reacción y el ejemplo de comportamiento cívico" de los españoles durante la crisis.