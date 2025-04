Pedro Sánchez: "No tenemos pruebas concluyentes del origen del apagón, pero no descartamos ninguna hipótesis"

El presidente del Gobierno ha comparecido a las 18:02 horas, cinco horas y media después del gran apagón de toda España. Pedro Sánchez no ha podido tranquilizar a la ciudadanía ni con datos sobre el origen de la incidencia, ni con un horizonte preciso de a qué hora se subsanará el primer "cero absoluto" energético en la reciente historia de España. "No tenemos pruebas concluyentes sobre el origen, pero no descartamos ninguna hipótesis".

Sánchez compareció solo, en la sala de prensa de Moncloa, una hora después de terminar la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional. El presidente aseguró que "el Gobierno está en comunicación con el Jefe del Estado, como no podía ser de otra forma, con los grupos parlamentarios, con nuestros socios europeos, con las instituciones comunitarias y con la OTAN".

Sin embargo, prácticamente ninguna Comunidad Autónoma había recibido "información alguna" del Gobierno antes de la comparecencia del presidente en televisión.

Vídeo | Declaración completa de Pedro Sánchez tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional

Sólo el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, había podido hablar con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Estamos en permanente contacto con el delegado del Gobierno y hemos activado el Cecopi", explicaba un portavoz de presidencia, a las 17:56 horas, acompañado del delegado del Gobierno en la región.

Sin embargo, ninguna otra región, ni de gobierno popular ni socialista, había sido contactada por Moncloa. Ni Isabel Díaz Ayuso en Madrid, ni Jorge Azcón en Aragón ni Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, ni María José Sáenz de Buruaga en Cantabria, sabían nada.

"Estamos a la espera de la comparecencia de Sánchez", explicaban desde el Ejecutivo de Gonzalo Capellán en La Rioja. "Nada hasta ahora, seguimos sin cobertura", explicaban desde el entorno de Carlos Mazón.

Tampoco el primer partido de la oposición había recibido ninguna información. "No puede ser que España tenga un Gobierno que no informe de una emergencia tan grave como ésta", había dicho Alberto Núñez Feijóo desde Valencia. "Han pasado casi seis horas y ni el presidente ni ningún ministro se han puesto en contacto con nosotros".

"Gracias a Francia y Marruecos"

El jefe del Ejecutivo aseguró que "los técnicos están trabajando para determinar las causas y para solucionar la incidencia, que es lo más importante".

Sánchez lanzó algún mensaje que intentaba calmar a la población, asegurando que "España tiene planes para afrontar este escenario", aunque reconoció que el restablecimiento del suministro en el norte y el sur de la Península había sido sólo "gracias a las interconexiones con Francia y Marruecos", gobiernos a los que agradeció su colaboración.

El presidente informó de que ya se han reactivados las centrales de ciclo combinado y las instalaciones hidroeléctricas. "Pronto deberíamos restablecer el servicio total", afirmó.

Sánchez fue meramente descriptivo, y evidenció la falta de información del Gobierno a estas horas. O la necesidad de "mantener la prudencia", como dijo explícitamente.

Eso sí, el jefe del Ejecutivo advirtió de que a las 19:00 horas volverá a reunir al Consejo de Seguridad Nacional "para evaluar la situación y tomar nuevas medidas si fuese necesario".

"Fuerte oscilación europea"

Sánchez explicó que a las 12:30 del mediodía "se registró una fuerte oscilación en el sistema eléctrico europeo" que terminó en la desconexión de la Península del sistema eléctrico europeo.

"Instantes después, la empresa pública Red Eléctrica puso en marcha los protocolos de seguridad" y el Gobierno activó el Plan sobre Riesgos del Sistema Eléctrico, para decretar la llamada "crisis de electricidad".

Finalmente, tal como informó EL ESPAÑOL, sólo tres comunidades Autónomas han solicitado nivel 3 de emergencia nacional: Andalucía, Extremadura y Madrid. "Por supuesto, hemos aceptado la solicitud, y hemos asumido la gestión" en estos territorios, ha dicho Sánchez. "Y lo haremos también allá donde lo pidan" otras autonomías.

Un inédito apagón energético había colapsado las telecomunicaciones y el transporte en toda España este lunes en torno a las 12:30 horas. Red Eléctrica explicó que se había registrado un "cero" absoluto en el sistema peninsular y una oscilación muy fuerte del flujo de potencia de redes, de origen desconocido, que había provocado la desconexión española del resto del sistema eléctrico europeo.

Los trenes siguen parados en toda España, y no es esperable una recuperación de la larga y media distancia en el día de hoy. Sánchez anunció que "lo prioritario ahora es restablecer el suministro y, en materia ferroviaria, reactivar las Cercanías cuanto antes".

Según el presidente, el tráfico aéreo nunca se ha visto afectado, pero se ha ordenado "su reducción en un 20%" por seguridad. "Muchos cajeros automáticos se han visto afectados, pero los sistemas de pago han trabajado con normalidad, lo mismo que la banca electrónica".

Ni Baleares, ni Canarias, ni las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, enclaves españoles en el norte de África, sufrieron corte alguno. En todo caso, fuentes del Ejecutivo autonómico balear confirmaron a este periódico que Emergencias de la región había activado Plan Platerbal, que es el plan de emergencias general, "pero en nivel 0".

Por su parte, fuentes del Gobierno portugués confirmaron a EL ESPAÑOL que todo el país vecino se había visto afectado, asimismo, por el "cero absoluto" en España. Según un portavoz cercano al primer ministro, Luís Montenegro, "el origen" de la incidencia no había estado en Portugal, sino que, en realidad, la afección venía de su "interconexión con España". También se cortaron la luz y las comunicaciones en algunas regiones del sur de Francia.

Sánchez pidió, finalmente, "mantener la calma". Y agradeció a la ciudadanía que se informe "solamente por canales oficiales". Así concluyó con una serie de recomendaciones que insistió en que hay que seguir hasta que se restablezca la normalidad.

"En primer lugar, reducir al mínimo los desplazamientos", pidió Sánchez.

En segundo, insistió en "no atender información de dudosa procedencia" como dijo que ya ocurrió en otras crisis. "Estos momentos son propicias para la propagación de bulos y de desinformación, que polarizan e inoculan desasosiego en el conjunto de la ciudadanía".

Y finalmente, reclamó el "uso responsable del teléfono móvil". Dado que estamos en "un momento crítico de las telecomunicaciones" y que "las próximas horas también serán críticas", el presidente insistió en que se hagan únicamente "llamadas breves" y contactar con el teléfono de emergencias 112 "sólo cuando sea realmente necesario".