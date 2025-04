"Nunca va a haber apagones en España": el vídeo de Pedro Sánchez que se ha vuelto viral tras la caída de la red eléctrica

"Nunca va a haber apagones en España". Así de contundente se mostró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión en el Senado. Era septiembre de 2022 y el contexto, los posibles cortes de gas en Europa a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia. Unas declaraciones que este lunes se han vuelto virales tras el apagón masivo registrado en varios países del Viejo Continente, incluyendo la mayor parte de España.

"No va a haber ni apagones de electricidad ni racionamiento de bombonas de butano ni ninguna de esas escenas apocalípticas que evocan en muchas ocasiones la bancada de la derecha y la ultraderecha junto con los medios de comunicación que jalean esa noticias y esos mensajes", señaló entonces Sánchez en la cámara alta dirigiéndose al Partido Popular.

Aunque el jefe del Ejecutivo admitía la posibilidad de que Vladmir Putin acabaría cortando el suministro de gas a Europa, lo que obligaría a España a "ser solidaria" con algunos de sus socios europeos, descartaba tajantemente que hubiera "racionamientos ni escenas apocalípticas" como "dicen los agoreros".

Sánchez en 2022 aseguraba que "no habría apagones"

De esta forma, Sánchez trató de lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía pidiendo al PP y a Vox que no 'jugaran' con los miedos de la sociedad. Incluso, el presidente del Gobierno acusó al PP de defender los intereses de las empresas energéticas en lugar de los intereses de los ciudadanos.

Por último, animó a "tener confianza", porque "sin ella la recuperación va a ser mucho más difícil y lenta".

Una intervención de Sánchez que se ha vuelto viral este lunes en las redes sociales tras el apagón sufrido este lunes, en el presidente del Gobierno compareció a las 18:02 horas, cinco horas y media después del gran apagón, para dar explicaciones.

Sin embargo, Pedro Sánchez no ha podido tranquilizar a la ciudadanía ni con datos sobre el origen de la incidencia ni con la hora a la que se resolverá el problema y España volverá a tener luz. "No tenemos pruebas concluyentes sobre el origen, pero no descartamos ninguna hipótesis".