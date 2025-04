El 55% censura que Sánchez anule el contrato de balas con Israel y el 70% pide que dimita Marlaska por la polémica

La peor crisis de Gobierno desde que se inició la legislatura, o una tormenta en un vaso de agua, con amagos de dimisiones que nadie llegó a tomarse muy en serio. El 55,6% de los españoles censura la decisión del presidente Pedro Sánchez de rescindir el contrato de 6 millones de euros que el Ministerio del Interior había adjudicado a una empresa israelí, para suministrar balas a la Guardia Civil.

Pero un porcentaje aún mayor, el 70,4%, considera que el ministro Fernando Grande-Marlaska debe dimitir, tras verse desautorizado por el presidente Pedro Sánchez en esta polémica, según la encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

Entre quienes reclaman la dimisión de Marlaska se encuentran el 64,2% de los votantes del PSOE, el 89% de los del PP y el 60% de los de Podemos. No en vano, el titular de Interior se ha visto envuelto ya en múltiples polémicas, desde las muertes de inmigrantes en la verja de Melilla a la destitución ilegal del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos (así lo ha determinado el Tribunal Supremo).

Los dirigentes de Izquierda Unida (IU) Antonio Maíllo y Enrique Santiago, integrados en la coalición Sumar, reclamaron el miércoles la destitución de Marlaska, al sentirse engañados por el Gobierno. El presidente Pedro Sánchez había asegurado el 10 de abril de 2024 en el Congreso que, desde que se inició la guerra de Gaza, no existe “ninguna operación” de compraventa de armas entre España e Israel.

Pero el BOE publicaba el miércoles la adjudicación de un contrato para comprar a una empresa israelí 15 millones de balas destinadas a la Guardia Civil. La Moncloa optó primero por culpar a Marlaska, y luego anunció la decisión personal de Pedro Sánchez de rescindir el contrato, cediendo a la presión de los socios de Sumar.

El 55,6% de los españoles censura la decisión de Sánchez de rescindir este contrato de armas, según la encuesta de SocioMétrica. Así se manifiesta una amplia mayoría de los votantes del PP (95,8%) y de Vox (96,7%).

Otro 43,2% de los encuestados aplaude la decisión de Sánchez, incluyendo al 64,8% de los votantes del PSOE, el 86,8% de Sumar y casi el 80% de los de Podemos.

Durante un acto de Más Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, se congratuló este sábado de la rectificación del Gobierno porque, advirtió, con "el genocidio no se comercia, no se pacta y no se negocia".

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, consideró hipócrita la postura de los socios de Sumar, ya que callan ante los 46 contratos de armas que el Gobierno ha adjudicado a empresas israelíes por un importe global de más de 1.000 millones de euros, desde que los atentados del 7-O de 2023 desataron la guerra de Gaza.

La compra de material militar a Israel divide a la sociedad española. El 47,5% de los encuestados pide rescindir todos los contratos de armamento. En esta posición se alinean el 68,7% de los votantes del PSOE, el 90% de los de Sumar y el 81,5% de los de Podemos. También los jóvenes y los adultos de hasta 45 años.

Sin embargo, algo más de la mitad de los españoles, el 50,8%, se muestra partidaria de mantener los contratos adjudicados a empresas israelíes. Es la postura mayoritaria entre los votantes del PP (93,6%) y, en menos medida, de los de Vox (76%).

La decisión del presidente Pedro Sánchez de rescindir el contrato de compra de balas para la Guardia Civil ha provocado un nuevo enfrentamiento con el Gobierno de Israel, que ha lamentado que España "sacrifica la seguridad por razones políticas" y vuelve a ponerse "en el lado equivocado de la Historia".

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunció este sábado una ofensiva de su partido, que citará a declarar ante la Cámara alta a los ministros Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Félix Bolaños, para que aclaren el coste y los motivos por los que se rescinde el contrato de balas para la Guardia Civil.

Ficha técnica:

La encuesta ha sido realizada por SocioMétrica, dirigida por Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social. Se han realizado 1.806 encuestas a españoles mayores de edad, extraídas de forma aleatoria de un panel representativo de la población española de n=10.000, entre los días 21 al 24 de abril de 2025, con equilibraje muestral según cuotas de sexo, edad y provincia de residencia. Posteriormente, se han reponderado los resultados nacionales por recuerdo de voto en las elecciones municipales de mayo de 2023 y generales de julio de 2023. La convergencia por interacción no cruzada para el total nacional es del 97%. El margen de error es <3% para un intervalo de confianza del 95%.