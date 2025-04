Juan Lobato impulsa un think tank con Carmena y Villacís para hacer política con disenso "pero sin polarización"

Confrontar ideas, no para quedarse con la razón, sino para encontrar soluciones a medio camino. "Discutir, pero en el buen sentido de la palabra, sin polarización". Ese podría ser, grosso modo, el espíritu del nuevo think tank que está impulsando el exsecretario general del PSOE madrileño Juan Lobato.

Tras ser defenestrado de la dirección del partido regional por Pedro Sánchez, Lobato se ha embarcado en la creación de un nuevo laboratorio de ideas desde el que poder reivindicar la política del consenso. Junto a él estarán numerosas figuras de relevancia en un espacio político difícil de reducir a una etiqueta: hay progresismo, centroderecha, liberalismo…

Estarán junto a él algunos nombres como Manuela Carmena, Begoña Villacís, el exministro Jordi Sevilla, los expresidentes socialistas del Senado Ander Gil y Manuel Cruz, la exdiputada socialista Andrea Fernández, el exvicepresidente madrileño Ignacio Aguado y múltiples perfiles de otros ámbitos como catedráticos, militares, escritores, periodistas, politólogos, y un largo etcétera.

El proyecto lleva el nombre de La Plaza del Círculo y cuenta actualmente con 190 miembros, aunque con vocación de ser más. Existe bajo el paraguas del Círculo de Bellas Artes de Madrid y ha celebrado este jueves su primera asamblea, a la que ha podido acudir EL ESPAÑOL.

Durante su turno de palabra, Lobato ha subrayado que la sociedad civil tiene un papel fundamental en este proyecto porque "la consolidación de la democracia y el bien común son tareas de la sociedad civil".

El exsecretario general del PSOE madrileño ha expresado que le gustaría que el laboratorio de ideas aborde temas como la vivienda ("es una prioridad que se debería plantear en las primeras sesiones", ha dicho), la energía, la transición ecológica, la defensa y las relaciones con China.

Todos, temas de actualidad y muy importantes tanto para la sociedad como para el Gobierno. La intención es poder aportar al debate público y a las instituciones reflexiones consensuadas y soluciones a algunos de los principales problemas sociales.

Reunión de presentación de La Plaza del Círculo, este jueves en el Círculo de Bellas Artes. Rodrigo Mínguez

Valerio Rocco Lozano, director del Círculo de Bellas Artes, ha hablado de buscar "soluciones innovadoras y de consenso". Ha lamentado que "el disenso y la polarización son características dominantes del debate político" y que llevan a la fragmentación social.

Así, "es difícil lograr espacios de encuentro para dialogar, especialmente con aquellos que opinan diferente". Y La Plaza del Círculo aspira precisamente a ser ese espacio. De ahí el nombre: como las plazas del pueblo, que son esos lugares donde la gente se encuentra, da igual de dónde venga o lo que piense.

Rocco también ha reivindicado que al ser el Círculo de Bellas Artes un espacio de financiación privada, pero que no depende de bancos ni de seguros, ello le permite tener independencia en sus análisis.

Huir de la confrontación

La idea surgió hace aproximadamente un año, cuando Juan Lobato todavía era secretario general del PSOE de Madrid, aunque ya como voz disidente dentro del socialismo, contrapuesto a los postulados de Pedro Sánchez.

Mario Alonso, presidente de la firma de servicios Auren, le propuso formar este think tank y, aunque Lobato valoró positivamente la idea, no la empezó a impulsar hasta que dimitió y ya fue sustituido por Óscar López al frente del PSM.

En diciembre, volvió a hablar con Alonso, decidieron que era el momento y Lobato se puso a 'fichar' a personajes que podrían estar interesados. Sin embargo, asegura que no es una cosa que haya montado él, sino que ha sido una pieza más y que, realmente, está organizado por el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Aunque Lobato no lo comenta, lo cierto es que el espíritu del think tank se parece al tipo de política que intentó impulsar. Aseguraba que huía de la confrontación directa, a pesar de tener enfrente a Isabel Díaz Ayuso y encima a Pedro Sánchez. Y ya lo vino a decir en su carta de dimisión: "No creo en la destrucción del adversario".