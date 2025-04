El PP exige a Sánchez que lleve su plan de Defensa a votación en el Congreso y presente "de inmediato" unos Presupuestos

El Partido Popular se niega a que el presidente del Gobierno apruebe una subida de 10.471 millones de inversión en Defensa sin pasar por el Parlamento. La secretaria general del PP ha exigido este martes a Pedro Sánchez que "someta a votación" cada medida del plan aprobado en acuerdo de Consejo de Ministros, y que presente "inmediatamente" los Presupuestos Generales del Estado.

Según Cuca Gamarra, "esto no es un plan, y menos un plan del Gobierno, no es serio y no es democrático" que no sea debatido y aprobado por los representantes de la soberanía nacional. "España necesita un plan de Estado y esto es una maniobra más de Sánchez para aguantar en el poder a toda costa. Solo le preocupa la seguridad de su cargo".

Los populares lamentan que éste es "un momento de excepcional gravedad para España, Europa y el conjunto de Occidente". Y que aún así, aunque "la seguridad y la prosperidad de nuestras sociedades están en juego", Sánchez huye de la sede de su única legitimidad.

Para el PP es evidente que el presidente no quiere dialogar ni pactar con "el principal partido de España, que es mayoría en las dos Cámaras" y pretende obviar que sus socios, "los que le auparon a Moncloa", hoy ya no le apoyan. "Por eso ni presenta Presupuestos ni somete al escrutinio de la soberanía" un incremento de gasto que supone seis décimas del PIB español. "Lo ha vuelto a hacer", lamenta Gamarra.

"Actúa de espaldas a los españoles, demostrando que es el peor mandatario posible en el peor momento posible".

La número dos de Alberto Núñez Feijóo acusa a Sánchez de haberse pasado "meses mintiendo a los españoles", al negarse a confirmar "lo que sí contaban otros líderes internacionales, que se había comprometido a cumplir este año con el 2% en Defensa" que exige la OTAN y ahora también la Unión Europea.

Johannes Neudecker DPA / Europa Press Sánchez rasca 10.471 millones para defensa con ahorros por el déficit, fondos UE y partidas congeladas de la pandemia

De hecho, fue Mark Rutte, secretario general de la Alianza Atlántica, quien desveló hace poco más de un mes que España alcanzaría ese objetivo comprometido en 2014, no en el año 2029, como pretendía Sánchez, sino "este mismo año". Moncloa reaccionó desmintiendo al ex primer ministro neerlandés. Y ahora, el Consejo de Ministros ha venido a corroborar aquel anuncio de Rutte.

Los populares ponen el acento en una de las promesas del presidente, este martes en rueda de prensa: que va a someter a Bruselas la aprobación de su plan. "Pretende llevar a la OTAN y a la UE un plan que nuestros propios ciudadanos ignoran, porque no ha contado con nadie para elaborarlo".

Según Gamarra, el Plan de Defensa del Ejecutivo "hace aguas por todas partes", después de "sus mentiras y ocultaciones", tras haberlo elaborado "por su cuenta y riesgo" y, sobre todo, por no contar con respaldo parlamentario. Por eso el PP exige que se elaboren "de manera inmediata" unos Presupuestos Generales del Estado que sostengan este cambio sustancial en las prioridades y se arme "un verdadero plan de país, cuando más falta hace".