La sala preparada en el Ministerio de Presidencia para el interrogatorio de su responsable, Félix Bolaños, por el juez Juan Carlos Peinado tuvo que ser cambiada antes del comienzo de la declaración a petición del instructor, que no quiso empezar hasta que se instalara una tarima que le diera una posición de preeminencia.

El juez que investiga la actividad empresarial de Begoña Gómez, esposa del jefe del Gobierno, ha visitado este miércoles por segunda vez el complejo presidencial para indagar sobre la contratación de la asistente de Gómez, Cristina Álvarez, como personal eventual.

El pasado 30 de julio Peinado se desplazó a la Moncloa, donde estuvo unos 30 minutos en total y apenas dos ante quien era la persona citada entonces, Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno se acogió a la dispensa legal que le permite no testificar sobre su cónyuge, con lo que el instructor se marchó sin formularle una sola pregunta.

En aquel momento, Peinado introdujo cambios en la distribución de los muebles de la sala donde se iba a celebrar la diligencia judicial. Por eso, esta vez, con la citación de Bolaños, el personal de Moncloa se había ajustado a las indicaciones dadas en julio por el instructor.

Este miércoles el juez no ha puesto pegas sobre la sala. La queja ha sido otra. "Esta mesa [la suya] hay que subirla. No puede ser que yo esté más bajo que el testigo", ha dicho. La reclamación ha sorprendido, porque cuando se encontró con Sánchez ambos estaban a igual altura y el juez no dijo nada.