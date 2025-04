Pilar Alegría denuncia una campaña de acoso machista "repugnante" tras reconocer que durmió en el parador de Teruel

La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha denunciado este domingo que lleva 48 horas "sufriendo una campaña de "machismo repugnante e intolerable" con insultos en las redes sociales, tras reconocer que durmió en el parador de Teruel el 15 de septiembre de 2020, junto a la comitiva oficial que encabezaba el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

"Llevo 48 horas leyendo mensajes llamándome 'puta', 'zorra' o 'comepollas', instándome a ponerme a cuatro patas, diciéndome que soy ministra por callar y ponerme de rodillas, si me gusta de lado o encima…", ha escrito Alegría en su perfil oficial de Twitter.

"Sé que somos muchas las mujeres que diariamente tenemos que soportar esto y no, no se puede admitir ni tolerar, no lo podemos consentir", añade la ministra en su mensaje.

48 horas siendo víctima de un machismo repugnante e intolerable. ⤵️ — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) April 13, 2025

Pilar Alegría recuerda que tiene una larga trayectoria política, en la que "siempre he hecho mi trabajo con dedicación, seriedad y honestidad".

Y concluye: "Entiendo y respeto a quienes discrepan de mi ideología y de mis decisiones, pero nunca podré respetar ni me callaré ante los insultos y el odio a raudales que, desgraciadamente, las mujeres seguimos soportando por parte de tantísimos energúmenos".

La ministra portavoz acompaña estos mensajes con un vídeo de su intervención el pasado viernes en la sede del PSOE Aragón, en la que a preguntas de los medios explicó su agenda oficial, durante la visita a Teruel del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el 15 de septiembre de 2020.

En aquella comparecencia, Alegría negó haber tenido conocimiento de que Ábalos protagonizara aquella noche ningún incidente incorrecto en el parador de Teruel.