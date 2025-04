El Gobierno envía como gesto al PP el decreto que aprobará hoy pero no incluye sus propuestas, que Feijóo considera "urgentes"

Hasta ahora, Moncloa sólo pedía apoyo al PP tras aprobar los decretos. Esta vez, le ha consultado, aunque no incluirá ninguna de sus medidas en el decreto. En Economía aseguran que valorarán incorporar más adelante propuestas del PP "en función de la evolución económica", aunque rechazan reducir impuestos. En el PP consideran que no tiene mucho sentido "negociar a largo plazo medidas que son urgentes", aunque no cierran la puerta a seguir hablando.