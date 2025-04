El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este lunes a China y Vietnam en una gira en la que explorará diversificar mercados pero no sustituir la relación comercial de España con Estados Unidos, en medio de la guerra comercial desatada por Trump.



La gira no es una respuesta a esa guerra comercial porque el viaje ya estaba previsto de antemano, ni es un viaje contra nadie, aseguran fuentes del Ejecutivo español, que sí reconocen que adquiere una relevancia especial por las consecuencias de esos aranceles, que en el caso de estos dos países asiáticos son de los más altos.



El nuevo escenario comercial protagonizará, no obstante, las conversaciones de Sánchez con los dirigentes con los que se entrevistará, entre ellos el presidente chino, Xi Jinping.



Será la tercera vez que Xi le reciba en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, donde ambos ya se reunieron en marzo de 2023 y el pasado mes de septiembre, cita esta última en la que abordaron asuntos comerciales en medio de la tensión arancelaria de China con la Unión Europea.