El Gobierno pagó 3,8 millones al PNV por dos casas inexistentes en Francia tras regalarle el palacete del Instituto Cervantes

El Gobierno incluyó una indemnización millonaria al PNV por la pérdida de dos inmuebles en Francia, cuya propiedad está en cuestión, en el mismo decreto ley en el que regaló al partido de Aitor Esteban un palacete en París que pertenecía al Instituto Cervantes.

Según ha podido saber ahora EL ESPAÑOL, la "compensación" al PNV por estos dos edificios asciende a 3,8 millones de euros. Pero son inmuebles que ya no existen. Fueron derruidos y los solares donde se encontraban ni siquiera pertenecen al Estado español.

Con los 3,8 millones de euros y el traspaso del palacete parisino, el Gobierno asegura haber completado una "reparación histórica", mientras otros ven un pago a la formación por su apoyo político.

El proceso se inició el pasado 23 de diciembre, cuando el Consejo de Ministros aprobó el real decreto por el cual cedía al PNV un palacete en el número 11 de la avenida Marceau de París, que actualmente alberga la biblioteca Octavio Paz del Instituto Cervantes. Los nacionalistas vascos llevaban años reclamando la titularidad del edificio, aunque no está demostrada.

Este real decreto, que incluía la cesión inmobiliaria sepultada en un texto plagado de medidas sociales, supuso la primera derrota parlamentaria del Gobierno este 2025. Junts votó en contra y el PP no quiso acudir al rescate de Pedro Sánchez, precisamente, por haber incluido en la norma el regalo inmobiliario al PNV.

No obstante, cuando el decretó decayó, debido a esta votación en el Parlamento, el Gobierno ya había firmado la escritura de traspaso del palacete de París a favor del PNV.

El Gobierno volvió a llevar el decreto ómnibus al Congreso, tras alcanzar un acuerdo con Junts para eliminar algunos artículos, y esta vez recibió el apoyo del PP, aunque seguía incluyendo la cesión del palacete al PNV.

El antiguo Hotel de Dieu, en Compans (Francia), que ya no existe, por el que el Gobierno ha indemnizado al PNV.

Aunque el palacete de París concentró gran parte de la polémica, en el texto también se incluía la compensación por la privación del uso de un edificio conocido como Hotel du Mont Renaud, ubicado en el número 77 de la calle Boulevard Carnot de Noyon, un pequeño municipio de la región de Alta Francia, 107 kilómetros al norte de París.

También se establecía la compensación al PNV por el Hotel de Dieu, en el municipio de Compans, situado a 37 kilómetros al noreste de la capital francesa, en la región de Isla de Francia. En este caso, se sabe que el edificio estaba en la calle Mitry, pero no el número.

A pesar de que en el real decreto se incluía la compensación al PNV por los dos edificios, el Gobierno de Sánchez no hizo referencia a cuánto iba a ascender la cuantía.

Tras una solicitud de este diario a través del Portal de Transparencia, el Ministerio de Memoria Democrática ha reconocido que se ha pagado a la formación nacionalista vasca 2.177.463,93 euros por el inmueble de Noyon y 1.610.540,92 euros por el de Compans. En total, 3,8 millones.

El antiguo Hotel du Mont Renaud de Noyon (Francia), también hoy inexistente, por el que el Gobierno ha compensado al PNV.

Para entender el impacto económico que esto supone, basta con ver las cuentas anuales del PNV. En 2023, el último ejercicio presente en su web, el partido tenía unas deudas a largo plazo de 5,7 millones de euros. Estos ingresos le permitirían, por ejemplo, sanear gran parte de ese pasivo.

En la solicitud de este diario al Ministerio se pide también que se hagan públicos los informes que se han elaborado para determinar qué cantidad exacta se debía pagar al PNV. Estos, sin embargo, no han sido incluidos.

La única explicación recibida es que los importes se han fijado según la Ley 43/1998 y su reglamento, desarrollado en el real decreto 610/1999, pero sin entrar en especificaciones.

Aunque de los edificios en Noyon y Compans se conocen muy pocos detalles, sí se sabe que fueron comprados por la sociedad Finances et Entreprises entre los años 1939 y 1940, que después fueron incautados durante la ocupación nazi de Francia y que volvieron a pertenecer a España tras un acuerdo entre las autoridades nazis y franquistas (igual que el palacete de París).

Los terrenos que ocupaba el Hotel du Mont Renaud de Noyon hoy albergan una vivienda.

Finances et Entreprises fue una sociedad que desde el PNV aseguran que hacía compras en su nombre, como testaferro. Sin embargo, no está claro que sea así porque también hay indicios que vinculan esa sociedad con el Gobierno vasco de entonces. La diferencia es fundamental, porque en un caso los edificios serían del partido y, en el otro, del Estado español.

En cualquiera de ambos escenarios, los edificios fueron utilizados como refugio para exiliados de la Guerra Civil que huyeron a Francia. Sin embargo, en algún momento desconocido acabaron demolidos o fueron destruidos.

Del inmueble de Noyon se sabe la ubicación exacta y hay fotografías de cuando estaba en pie y se utilizaba como refugio para exiliados. Pero ahora, en ese lugar se puede observar que hay una vivienda moderna de una sola planta.

Del edificio de Compans, en cambio, no hay fotografías actuales. Como tampoco se sabe a qué altura de la calle estaba. El único inmueble que puede encajar con la descripción de un albergue para refugiados es el propio edificio del Ayuntamiento. Lo demás son todo casas.

En el directorio de bienes inmuebles del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda y consultado por este diario, no hay noticia ni de los edificios ni del terreno que ocupaban. Tampoco hay propiedades del Gobierno en esos municipios franceses. Por lo tanto, ni siquiera los solares siguen perteneciendo a España.

Lo más probable es que fueran derruidos durante la Segunda Guerra Mundial o posteriormente, y que el Gobierno de turno acabase vendiendo los solares.

Lucha por la titularidad

El PNV llevaba pidiendo la restitución o compensación de los edificios en Noyon y Compans y del palacete en París desde 1998, cuando el Gobierno de José María Aznar aprobó la ley de restitución de bienes incautados durante la Guerra Civil. No habían tenido suerte hasta que llegó Sánchez a la Moncloa.

Tras la primera reclamación del PNV a Aznar, el Consejo de Ministros consideró que los bienes no fueron incautados en los supuestos que establece la ley de 1998 y que el PNV no tenía derecho a ningún tipo de restitución o compensación. Además, no se veía suficientemente acreditada su titularidad.

El Ejecutivo consideró que había quedado demostrado que la sociedad Finances et Entreprises tenía una vinculación con el Gobierno vasco de entonces y no con el PNV en particular. Es decir, que estaba vinculada al Estado y no al partido.

Este rechazo fue confirmado por una sentencia del Tribunal Supremo en 2003, que además añadía que el PNV había reclamado fuera de plazo los edificios de Noyon y Compans.

Quince años después llegó Sánchez y se comprometió con el PNV a restituirle o compensarle por la pérdida de los tres edificios. Lo hizo en 2018, para conseguir el apoyo de los nacionalistas vascos a la moción de censura que presentó contra Mariano Rajoy.

Para poder completar su promesa, el Gobierno hizo, en primer lugar, un cambio a la carta en la Ley de Memoria Democrática que ha desactivado la sentencia del Supremo de 2003. Pero además abordó de nuevo la cuestión la titularidad, que el Gobierno de Aznar dijo que no estaba acreditada.

Para ello, tal y como ya publicó este diario, el Gobierno hizo un informe en el que se resalta la "estrecha vinculación" entre el PNV y quienes aportaron los fondos para comprar el palacete de la avenida Marceau de París. Aunque el documento no puede demostrar la titularidad, ha sido tenido en cuenta como prueba suficiente.

Lo llamativo es que dicho informe fue redactado por Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática, y extrajo sus conclusiones basándose en "estudios historiográficos". Es decir, que la prueba clave la aporta un cargo político, no un técnico.

Además, en ese informe ni siquiera se hace referencia a los edificios de Noyon y Compans. El documento se centra exclusivamente en el palacete de París.

Por lo tanto, todavía no se conoce ninguna prueba documental que explique por qué el Gobierno ha considerado justificado dar casi cuatro millones de euros al PNV por estos dos edificios.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) dirigió el pasado mes de diciembre una queja al Gobierno, por considerar "intolerable e incomprensible que el Estado devuelva un bien incautado por Franco a un partido político, y les niegue ese derecho a las familias republicanas que sufrieron una terrible represión económica que sacó para siempre a niños de colegios y multiplicó el dolor del asesinato o la detención ilegal de un ser querido".

Esta entidad ve "incomprensible" que se pretenda establecer una norma "partitocéntrica", mediante la cual las organizaciones políticas tienen derecho a la devolución de los bienes incautados por la dictadura, y las personas no.