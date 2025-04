El director de Tragsatec, sobre la contratación de Jésica, exnovia de Ábalos: "Adif nos decía que ella iba a trabajar"

El director de la empresa pública Tragsatec, Juan Pablo González, ha declarado este martes en la comisión del Senado sobre el llamado caso Ábalos.

Y el directivo ha asegurado que no tenía constancia de que Jésica Rodríguez faltase a su trabajo, como ella misma declaró ante el juez del Supremo que investiga al exministro José Luis Ábalos, que fue, hasta 2022, pareja de la joven.

Según ha explicado González, pese a que fue Tragsatec quien la contrató, la joven tenía su puesto de trabajo en instalaciones de Adif, la empresa pública de gestión ferroviaria. Y, de acuerdo con el directivo, esta compañía manifestó "en todo momento que [Jésica Rodríguez] estaba trabajando en sus instalaciones".

Ahora bien, en el Supremo, como testigo, con obligación de decir la verdad, la joven aseguró que nunca realizó trabajo efectivo para Tragsatec. También confirmó que sucedía lo mismo mientras estuvo contratada, meses antes, en Ineco, otra empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes.

No obstante, González ha afirmado que "el proceso de selección se ajustó a las normas" y que "nada hacía sospechar que no hubiera estado trabajando antes en otra empresa pública".

De hecho, su experiencia en Ineco fue valorada positivamente para entrar a Tragsatec.

"No me consta que no haya trabajado en Ineco, ni antes ni ahora", ha señalado González a preguntas de una senadora del PP.

"La forma [en que trabajaba] nos la comunicaba mensualmente Adif, [a través de] las relaciones de las horas que hacían los trabajadores", ha indicado el compareciente.

De hecho, tras conocerse que la joven había declarado en el Supremo que nunca trabajó realmente para ninguna de las empresas, pese a cobrar un sueldo público mes a mes, Ineco comunicó por escrito a la Fiscalía Anticorrupción que cuenta con documentación y e-mails que prueban que la joven sí realizó las tareas encomendadas.

En Ineco, figuraba como auxiliar de Joseba García, hermano de Koldo García, el principal asesor de José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes. Lo fue hasta el verano del año 2021.