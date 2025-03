El PP confía en que el acuerdo en Valencia "abra la puerta a que Vox apoye los presupuestos de Aragón y Murcia"

El acuerdo presupuestario en la Comunidad Valenciana ha centrado toda la actualidad política en la rueda de prensa de Borja Sémper, portavoz del Comité de Dirección del Partido Popular. Y Génova confía en que este pacto "abra las puertas a que Vox apoye los presupuestos de Aragón y la Región de Murcia".

Así lo confirman fuentes de la dirección del Partido Popular, tras la reunión de la cúpula de Alberto Núñez Feijóo, este lunes. El pacto, en todo caso, ha sido el tercer tema que, en orden de importancia, ha tratado Sémper en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de la dirección popular.

Antes, Sémper ha lanzado críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por su división interna y la falta de un plan para "atender al mayor desafío europeo" en décadas, como es la subida del gasto en Defensa o porque "no haya día sin un escándalo de corrupción, que sólo le salvan sus socios a base de chantajes".

Resumiendo ambos aspectos, el portavoz popular ha afeado al presidente del Gobierno que "sacrifique la seguridad de España ante su seguridad personal".

Pero la realidad es que la prensa sólo ha preguntado por el acuerdo presupuestario en la Comunidad Valenciana, sobre si esto "afianza a Mazón" en su peor momento, y a propósito de "en qué ha cedido el PP" ante los de Santiago Abascal.

Y no sólo por el hecho de que la única manera de salvar al presidente valenciano del PP, Carlos Mazón, haya sido pactar con la formación de derecha extrema justo cuando su discurso se ha vuelto más ultra y euroescéptico.

Sino porque el barón regional de Feijóo ha colado en su declaración institucional dos elementos novedosos: uno "contra el Pacto Verde" de la UE y otro contra el reparto en la Península de menores extranjeros no acompañados (menas) procedentes de Canarias y Ceuta. Mazón ha llegado a defender "la devolución" de los menores.

Sobre el primer punto, los populares se defienden, alegando que "en su discurso de investidura, Feijóo clamó contra el dogmatismo climático" y que "hasta Ursula von der Leyen" ha anunciado "rebajas en la burocracia que ahoga a los ganaderos, agricultores y pescadores" para huir de "la dictadura activista".

Sobre el segundo, más difícil de defender, Sémper ha insistido en que "es el Gobierno de España el que no pone financiación" a las Comunidades Autónomas. "Y sin esos fondos, los gobiernos autonómicos del PP no podrán aceptar más menores extranjeros no acompañados (menas), porque ya no tienen cómo atenderlos".

Ambos temas le habían valido a Mazón la "felicitación" pública de Abascal por ir "en la dirección correcta". Y a falta de que el acuerdo termine de negociarse en el Consejo de Gobierno valenciano y se presente el jueves, son muchos más los puntos en los que el PP ha llegado a "puntos de acuerdo" con Vox.

Feijóo desconoce los detalles

Promete el entorno de Feijóo que el pacto se ha hecho "sin ceder en los principios, como hace Pedro Sánchez". De hecho, Sémper defiendía en rueda de prensa que "el discurso del PP no ha cambiado", porque Feijóo ya criticó la burocracia asfixiadora en Bruselas y en sus reuniones con comisarios de la UE, y porque el Pacto de Migración y Asilo de la UE, "pactado con los liberales, los conservadore sy los populares bajo la presidencia española", ya habla de "agilizarlas deportaciones".

Pero eso incluiría en los postulados del PP "recortar drásticamente la ayuda al desarrollo" o "eliminar por completo las subvenciones a entidades propalestinas", e incluso "el fin del convenio de 600.000 euros con la UNRWA", la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas en Gaza y Cisjordania.

También reducir "de forma significativa el presupuesto de la Academia Valenciana de la Lengua" y "las subvenciones a la promoción del valenciano". O "incrementar las deducciones fiscales por hijo, estableciendo prioridad nacional en el acceso a las ayudas".

Estos puntos están incluidos en un comunicado difundido por Vox, minutos antes de la rueda de prensa de Sémper, visiblemente incómodo ante este tipo de preguntas. Según fuentes populares, Génova tiene "otro documento", más basado en "el espíritu" del acuerdo que "no entra en los detalles de las partidas presupuestarias, una a una".

Es más, estas mismas fuentes insisten en que "el objetivo del PP es darle estabilidad a los territorios en los que gobierna". Y que lograr un acuerdo presupuestario "siempre es bueno, y más en la urgencia valenciana por la reconstrucción", sobre todo, teniendo en cuenta que las ayudas "van muy lentas" desde el Gobierno central.

"Si la filosofía de este pacto en la Comunidad Valenciana le vale a Vox", cosa que Génova no duda porque creen que es la dirección nacional de Abascal la que ha pilotado todo en Valencia, "esperamos que le valga también en Aragón y Murcia" y se puedan anunciar "nuevos acuerdos en los próximos días".

El entorno de Feijóo niega cualquier negociación del presidente del PP con el de Vox en las últimas semanas. Asegura un portavoz del PP que "el presidente ha estado informado día a día" por Mazón desde "hace semanas" y que el principio de acuerdo lo conoció "el pasado sábado". Eso sí, esta fuente desmiente que el líder popular tenga conocimiento de los detalles del pacto, aunque celebra "la buena noticia" del acuerdo.