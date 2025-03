La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido que el caso del exministro José Luis Ábalos les causa "mucho" daño, pero que nadie sabía nada: "Yo todavía tengo la cara apamplada".

En una entrevista en el programa Lo de Évole, Montero afirmó que "parece que todo tiene una verosimilitud", pero ella no sabe, al tiempo que sostuvo que Ábalos no hubiera ido en las listas socialistas por Valencia en 2023 de haber tenido "el mínimo indicio de que pudiera haber algo de este tipo".

"No doy crédito (...) Pienso que cuando se aportan indicios, se aportan pruebas, se aporta documentación que sostiene estos argumentos pues la evidencia es la que es. Pero yo es que no me lo explico. Es que no sé cómo puede ser", aseguró.

Preguntada por cuánto daño está causando este asunto al Gobierno, la vicepresidenta reconoció que "mucho, mucho": "Para mí es increíble lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo. No sé muy bien a qué responde. No entiendo cuáles son las motivaciones que llevan a alguien presuntamente a tener determinados comportamientos. Yo no salgo de mi asombro".