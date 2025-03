El PSOE rompe en Baleares su 'cordón sanitario' a Vox y pacta tres reformas legales que quitan 700M al Gobierno de Prohens

El PSOE ha roto el "cordón sanitario" a Vox en las Islas Baleares y ha pactado con el partido de Santiago Abascal tres enmiendas que limitan la capacidad de gobierno del Ejecutivo de Marga Prohens.

Los cambios legales aprovechan que el Govern se ha visto obligado a prorrogar los Presupuestos de 2024 para impedir a Prohens disponer de 400 millones de euros no ejecutados en el ejercicio anterior, anulando la aprobación del nuevo techo de gasto para este año.

Las enmiendas impulsadas por el portavoz socialista Iago Negueruela, mano derecha de Francina Armengol en el Parlament balear, eliminan 400 millones de euros de las cuentas públicas de 2025 y bloquean el uso de otros 300 millones de la tasa turística previsto para este ejercicio.

En total, un bloqueo de 700 millones menos sobre el techo de gasto de 6.365 millones aprobado para 2024. Es decir, un 11% menos de Presupuesto tras el acuerdo de socialistas, ultraconservadores y la izquierda nacionalista de Més, que eliminaron la validez del nuevo techo de gasto para 2025 aprobado por el Govern de Prohens.

"Son 400 millones que no podremos utilizar y otros 300 de la tasa turística, que deberían ser autorizados, proyecto a proyecto en cada pleno", según un portavoz de la presidenta popular, que teme que la alianza contra natura continúe. "Sobre todo, son inversiones en infraestructuras de ciclo de agua, lucha contra oferta turística ilegal, ayudas al sector primario, e inversiones en zonas turísticas".

Esta es la tercera de las enmiendas, que obligará a que los consejeros del Govern no sólo estén obligados a comparecer mensualmente ante la Cámara para dar cuenta de cualquier cambio en las partidas presupuestarias. Además sometería a votación cada uno de los proyectos asignados al impuesto finalista que paga por pernoctación diaria cada turista en las islas, con el riesgo de que "la pinza continúe".

Fuentes oficiales del Govern de Prohens, denuncian que esta "alianza de PSOE y Vox" para dificultar la gestión del Gobierno del PP en Baleares "obstaculiza y reduce el margen de actuación del Ejecutivo, con la prórroga presupuestaria". La maniobra utiliza, además, una ley industrial en tramitación "para modificar la Ley de Finanzas de la Comunidad", lo que ya en sí podría constituir un fraude parlamentario, según las fuentes.

Como resultado, "Vox y el PSOE impiden al Govern aprovechar el aumento de ingresos del año anterior en diferentes programas y partidas, obligan a los consellers a rendir cuentas mensualmente de la gestión presupuestaria al Parlament y dificultan la ejecución de las inversiones turísticas ya pactadas con los consells insulares, los ayuntamientos y el sector turístico".

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, denunció el pasado jueves la "hipocresía socialista", por pactar con un partido "al que dice que hay que poner un cordón sanitario por negacionista y antidemocrático". Al tiempo que lamentó la actitud de los de Abascal: "Vox debe recordar cuál fue el mandato de cambio en las urnas, porque los ciudadanos de Baleares decidieron que la izquierda y sus políticas debían estar fuera de las instituciones".

Menas, Le Senne y 'pinza'

La maniobra parlamentaria se forjó con antelación. Mientras los socialistas proponían estas enmiendas, en reuniones con diputados de Vox, los representantes del partido de derecha extrema apoyaron a un candidato del PSIB como ponente del proyecto de Ley de Polígonos Industriales, en lugar de al aspirante del PP.

El pasado mes de julio, Vox rompió su acuerdo de investidura con el Partido Popular, como en otras cinco Comunidades Autónomas, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Castilla y León.

La excusa de que la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo había pactado con el PSOE aceptar la reubicación de 247 menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias y de Ceuta no encajaba realmente con la situación de Baleares: a las Islas no fue trasladado ninguno de estos menas y, además, Vox no tenía ningún consejero en el Govern balear.

Sin embargo, el diálogo entre ambos partidos se convirtió en conflictivo, y Vox se negó a pactar los Presupuestos, lo que llevó a Prohens a barajar el adelanto electoral. Todo, a pesar de que los populares mantuvieron al presidente del Parlament, el polémico Gabriel Le Senne, a quien el juzgado de Instrucción 1 de Palma ha abierto juicio oral recientemente por un presunto delito de odio contra víctimas del franquismo.

El auto fijó una fianza de responsabilidad civil de 40.000 euros, pese a lo cual el PP, que tiene los votos para removerlo del cargo, no ha impulsado su destitución.

A pesar de ello, Vox defiende su pacto con los socialistas. "Si el PP sostiene que puede hablar con todos los partidos, nosotros también", declararon fuentes de la formación ultraconservadora al diario regional Última Hora.

El PSIB admite que se reunió con representantes de Vox para "presentarles" las enmiendas. Y aunque niega que hubiese "acuerdo previo", celebra la pinza forjada entre las izquierdas y Vox, que "ha votado en conciencia".

Con las enmiendas aprobadas, las reglas presupuestarias para este año cambian por completo y dejan a Prohens con "nula capacidad de maniobra".

Por eso mismo, la portavoz popular Durán instó a los de Abascal a dejar de obedecer las consignas de su dirección nacional y a "recuperar la cordura". Y aprovechó para arremeter contra el PSOE de Pedro Sánchez y Armengol por su "incoherencia", al proclamar "un muro" y un "cordón sanitario" contra Vox al tiempo que pactaban estas enmiendas.

En todo caso, el entorno de Prohens insiste en que esto no implica que el PP vaya a romper su diálogo con Vox y que el PP seguirá trabajando con la formación: "Esperamos reconducir la situación".