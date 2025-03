Yolanda Díaz ha hecho constar una veintena de veces en las actas del Consejo de Ministros su oposición a más gasto militar

Yolanda Díaz acumula más de una veintena de observaciones o quejas a la aprobación de ampliaciones de crédito en Consejos de Ministros que suponen aumento del gasto militar. En seis ocasiones esas quejas, que constan por escrito, las hizo Unidas Podemos, cuando ella formaba parte de este grupo, en el Gobierno durante la legislatura pasada, el resto han sido en esta cuando ella ya es vicepresidenta segunda en representación de Sumar.

La parte socialista y mayoritaria en el Ejecutivo ha hecho siempre oídos sordos a estas quejas. Ahora, cuando hay que tomar decisiones para cumplir con el compromiso de ampliación del gasto militar -Moncloa prefiere hablar de inversión en seguridad-, pretende seguir obviándolas.

Es una especie de acuerdo tácito según el cual esta competencia corresponde a la parte socialista, la minoritaria lo objeta y muestra su reparo y se aprueba sin cambios.

Sistemáticamente, Defensa ha usado este sistema para subir de facto el gasto militar. De hecho, hay expertos que entienden que el 1,3% del PIB que recogían los últimos Presupuestos Generales del Estado se ha superado con creces hasta llegar muy cerca del 2%.

Mariano Rajoy se comprometió con la OTAN a un aumento del gasto militar hasta el 2% en 2029. Pedro Sánchez asumió ese compromiso desde 2018, elevó el gasto militar en un 10% y ahora ha acordado con la Unión Europea adelantar el aumento. Aún no ha precisado en cuánto quiere aumentarlo y en qué plazo.

Este jueves el presidente del Gobierno se reunirá con todos los portavoces parlamentarios sin ofrecerles datos concretos. Tampoco está claro si precisará los detalles en su comparecencia ante el Pleno del Congreso prevista para el 26 de marzo.

En los Consejos de Ministros no se vota, sino que se tramitan y, en su caso, debaten los acuerdos que previamente pasan por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios que prepara las reuniones del Gobierno.

En esas reuniones, los ministros de Sumar -como antes los de Unidas Podemos- hacen constar por escrito su rechazo a ese tipo de acuerdos, y así queda reflejado en el sistema de preparación de esas reuniones. Según fuentes del Gobierno, eso ha ocurrido seis veces en la anterior legislatura y una veintena en esta.

En las propias reuniones del Consejo de Ministros también hay intervenciones de los ministros de la parte minoritaria del Gobierno para hacer constar las observaciones a ese gasto.

Actas de los acuerdos

En la anterior legislatura lo solía hacer Ione Belarra. En esta, intervienen diferentes ministros de Sumar. Por ejemplo, Pablo Bustinduy se ha interesado en varias ocasiones sobre si alguna de esas inversiones tenía que ver con material relacionado con Israel.

No suele haber debate, salvo en situaciones muy concretas, y se dan por aprobados estos puntos y se pasa a los siguientes. No consta en ningún acta esas intervenciones, porque no hay acta del desarrollo del Consejo de Ministros, sólo de sus acuerdos.

Ahora el Gobierno sostiene que esa será la tónica de funcionamiento para poder cumplir el acuerdo con la UE.

Por el momento, los altos responsables del Ejecutivo se esfuerzan en intentar enfriar el debate. Sobre todo porque aún no se han cerrado internamente los detalles concretos. Primero, porque Sánchez aún intenta arrancar de Bruselas un compromiso para que haya aportaciones directas a los Estados para cumplir con el compromiso.

Fuentes del Gobierno aseguran que no renuncian a esa vía, pese al rechazo de la Comisión Europea y, por eso, Sánchez intenta sumar aliados en esa tesis.

La siguiente decisión es la propia definición de gasto de defensa o inversión de seguridad. Porque en el caso de España, después de años de ocultar el gasto militar sacando partidas relacionadas, ahora se trata de dar un vuelco al péndulo para incluir todo lo que tenga que ver con la seguridad. Y eso está residenciado en ministerios como los de Interior, Transportes, Ciencia e Industria, entre otros.

Estos son los acuerdos de ampliaciones de crédito y similares que se han aprobado en Consejos de Ministros esta legislatura y que ha objetado Sumar:



14 de noviembre de 2023

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para contratar la adquisición de material de telecomunicaciones, informático, de protección y vehículos y su posterior transporte para entrega a ucrania y a la República de Moldavia en concepto de ayuda material en el ámbito de la cooperación policial internacional para hacer frente a la lucha contra el crimen organizado y contra las redes de tráfico de personas y de armas de fuego, por importe de 2.415.000 euros.

09 de abril de 2024

Acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito, por importe total de 581.254.377 euros, destinadas a atender los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en operaciones de mantenimiento de la paz

16 de abril de 2024

Acuerdo por el que se autoriza la celebración de la sexta enmienda del contrato para la reposición y sostenimiento de capacidades aire-aire de medio y largo alcance, por un valor estimado de 26.239.809,06 euros.

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato para el apoyo logístico del sistema Predator B, por un valor estimado de 23.407.077,62 euros.

07 de mayo de 2024

Acuerdo por el que autoriza una transferencia de crédito al Ministerio de Defensa, por importe de 303.174.120 euros, con la finalidad de atender las necesidades de funcionamiento existentes en gastos corrientes en bienes y servicios.

18 de junio de 2024

Acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Defensa la modernización del sistema de defensa aérea PATRIOT.

25 de junio de 2024

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato para la obtención y modernización del sistema de defensa aérea PATRIOT, por un valor estimado de 2.382.727.513,91 euros.

Acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito para atender los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en operaciones de mantenimiento de la paz, por un importe de 332.538.333 euros.

30 de julio de 2024

Acuerdo por el que se autoriza la aplicación del fondo de contingencia para financiar modificaciones presupuestarias para atender los gastos ocasionados por la participación de las fuerzas armadas españolas en operaciones de mantenimiento de la paz, por importe de 471.847.190 euros.

10 de septiembre de 2024

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de munición de 7,62 x 51 milímetros por un valor estimado de 92.105.088 euros

17 de septiembre de 2024

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para adquisición de granadas de mano, por un valor estimado de 33.075.700 euros.

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Acuerdo Marco para la adquisición de vehículos pesados de transporte logístico, por un valor estimado de 203.818.000 euros.

03 de enero de 2025

Acuerdo por el que se autoriza la celebración de la sexta enmienda del contrato para la reposición y sostenimiento de capacidades aire-aire de medio y largo alcance, por un valor estimado de 26.239.809,06 euros.

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato para el apoyo logístico del sistema Predator B, por un valor estimado de 23.407.077,62 euros.

25 de febrero de 2025

Acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para atender los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en operaciones de mantenimiento de la paz, por un de 567.014.000 euros

04 de marzo de 2025

Acuerdo por el que se autoriza una transferencia de crédito al Ministerio de Defensa, por importe de 343.860.000 euros, con la finalidad de atender necesidades de funcionamiento existentes.