Feijóo acusa a Sánchez de querer sacar adelante la política de Defensa sin el Congreso: "Eso nos conduce a la autocracia"

Alberto Núñez Feijóo ha comparecido en el Congreso, tras reunirse media hora con Pedro Sánchez en Moncloa. Si al líder del Partido Popular le ha parecido "Muy difícil" explicar lo que había ocurrido en la sede de la presidencia del Gobierno, tan difícil o más es explicar su mensaje en un titular.

Feijóo no es que exija que Sánchez informe, debata y someta a votación sus "planes y compromisos" en materia de Defensa... que por supuesto. Es que sospecha que Sánchez "ni quiere ni puede" hacerlo. Y expresa su "enorme preocupación" porque "eso es lo contrario a la democracia" y "nos conduce a algo muy peligroso, nos conduce hacia la autocracia".

¿Es posible un acuerdo entre los dos grandes partidos? "Sería lo conveniente, por supuesto. Pero lo veo muy difícil, si no imposible", ha advertido Feijóo.

"Para los temas de Estado, el PP siempre estará dispuesto a dialogar y negociar, pero sólo si el fondo y la forma son serios y limpios", ha aclarado. "Pero esta reunión de hoy, no lo ha sido ni en forma, con media hora escasa, ni en fondo, sin información ni respuestas".

Feijóo ha preguntado a Sánchez, expresamente, por el porcentaje de PIB al que se ha comprometido para el gasto en Defensa, sobre qué partidas y qué capacidades, sobre cómo lo piensa financiar, "si con nuevos Presupuestos, con nuevos impuestos o con más deuda", y si ya se ha comprometido a enviar tropas a Ucrania.

También ha cuestionado sobre la soberanía energética y la posible reorientación de la industria de la defensa española. O incluso si va a reforzar la seguridad de la frontera sur, que es clave para España y, además, para la UE y para la Alianza Atlántica.

"No he obtenido respuesta a nada", ha lamentado.

"O no tiene un plan, y no me lo creo a menos de 10 días del Consejo Europeo, o no lo quiere o puede contar".

Doble símbolo

El presidente del PP ha elegido comparecer ante la prensa en la sala habilitada para ello de la Cámara Baja, y no en Moncloa, como un símbolo doble.

Por un lado, de que es ahí "donde tendría que haber empezado todo esto" y donde "debería seguir, con un presidente informando a los representantes de la soberanía nacional".

No sólo en reuniones bilaterales, sino ante el pleno del Congreso. Y no sólo a una lista decidida por capricho de Moncloa, sino "a todos, incluidos aquéllos a los que el Gobierno no quiere escuchar", en clara referencia a Vox, vetado de esta ronda de contactos, "y también ésos que no quieren pronunciarse", señalando a la división interna de Sumar, el socio minoritario del Gobierno de coalición.

Hace ya tres semanas que el PP solicitó la comparecencia urgente de Sánchez en pleno y Sánchez la ha retrasado al 26 de marzo, después del tercer Consejo Europeo consecutivo. Es decir, después de haber tenido que comprometerse con decisiones concretas ante los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.

Y por otro lado, porque "Sánchez no puede hablar más que en su nombre, ya que tiene el Gobierno dividido y ninguno de sus socios le apoyan en esto".

Tampoco tiene Presupuestos, ni los ha presentado desde hace dos años. Es más, "trabaja con unas cuentas hechas en 2022, en una legislatura ya inexistente, mientras su colega Olaf Scholz dimitió en Alemania por no poder aprobar su Presupuesto".

¿Y qué es esto en lo que Sánchez no tiene apoyos entre sus aliados?

"Es el mayor peligro en el que ha estado la Unión Europa desde su fundación", el "mayor desafío a la paz y la libertad de Europa" conocido. Y sobre todo, es "el papel que la cuarta economía del euro tiene que asumir en este escenario", lo que significa "comprometer decisiones trascendentales y miles de millones de incremento de gasto en Seguridad para las próximas décadas".

"Necesidad estratégica"

Es decir, que la subida de gasto en Defensa, o la decisión de enviar tropas a Ucrania, son un "una necesidad estratégica" para España, tal como Feijóo ha revelado que le confesó Sánchez en la reunión. "Por la misma razón", concluye el líder del PP, "que el presidente rompa con estas alianzas también es una necesidad estratégica para España".

Porque hace falta "un Gobierno serio y coherente", y no es posible hacer lo que piden los socios de la UE y los aliados de la OTAN y cumplir con quienes lo mantienen en el poder. "Sánchez está en una encrucijada y tiene que decidir, las dos cosas a la misma vez no son posibles".

Así que si ésos han sido los compromisos adquiridos por Sánchez en las últimas cumbres informales de París, Kiev y Londres, o en los dos Consejos Europeos extraordinarios celebrados en las últimas semanas, Feijóo no lo sabe.

"Salgo igual que entré", ha confesado el líder de la oposición. "Nos mandaron cuatro líneas por whatsapp, y nos han despachado en media hora. Le he hecho preguntas concretas y no he obtenido respuesta a ninguna", ha lamentado.

"La verdad es que tengo más información por otros primeros ministros europeos que por el presidente de mi país, y eso no es de recibo", ha sentenciado.

Según Feijóo, asuntos tan graves como la amenaza a la paz y la seguridad de Europa "y, por tanto, de España" no se pueden ventilar en media hora: "Yo agradezco el café que me han dado en Moncloa, pero para esto habría bastado una charla informal en un pasillo".

El líder del PP lo ha dejado claro con una frase final: "Nosotros estamos al servicio del Estado, es decir, que no estamos al servicio de Pedro Sánchez... y serviremos a España desde nuestros principios, con la libertad política que nos da ser el partido más votado en las elecciones generales y en las europeas, y de la mano de nuestros aliados en la UE... así es imposible".