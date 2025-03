El PSOE justifica el aumento del gasto militar en respuesta a las críticas de Yolanda Díaz: "Es invertir en democracia"

Las posiciones dentro del Gobierno de coalición con respecto al gasto militar siguen muy alejadas entre los socios. La vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, criticó este lunes el aumento de este tipo de gasto y desde el PSOE han respondido asegurando que "invertir en defensa es invertir en democracia, en seguridad y en protección de nuestros valores".

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha comparecido este lunes en rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva socialista y ha dicho que tanto la seguridad como la defensa "son bienes públicos europeos que tienen que ser financiados con aporte nacional y con instrumentos mancomunados".

Peña también ha intentado quitar hierro al enfrentamiento por esta causa dentro de la coalición, alegando que tanto al PSOE como a Sumar les une "la idea de Europa". "Es importante recordar que los partidos que formamos este Gobierno estamos alineados en lo sustancial, en que Europa debe tener un perfil propio y que ello requiere reforzar nuestras capacidades y autonomía estratégica", ha dicho.

Sin embargo, de cara al público no da la misma sensación. Este lunes y desde Bruselas, Díaz se mostró tensa al responder sobre el gasto militar y aseguró que "no arreglamos nada por subir el presupuesto militar". "Esto es como la subida y bajada de impuestos en general. El debate no es este, el debate es para qué", añadió la vicepresidenta segunda.

La postura de rechazo de Díaz encuentra incluso más fuerza en Izquierda Unida, también dentro de Sumar y con Sira Rego sentada en el Consejo de Ministros. Esta parte de la coalición se opne aun más radicalmente a aumentar el gasto militar y todo ello choca con la postura de Pedro Sánchez, que está pidiendo aumentar el gasto, en línea con el resto de socios europeos.

Es por eso que Díaz y Sánchez se reunirán este martes para tratar el asunto, según ha avanzado el portavoz de Sumar, el también ministro Ernest Urtasun. Ahí, Díaz explicará que su formación no está de acuerdo con el plan de rearme de la Comisión Europea, que implicar dar créditos por valor de 800.000 millones de euros para invertir en defensa.

"España tiene que estar en todos los sitios, todos los foros y todas las conversaciones", ha subrayado Esther Peña. "España tiene que exigir que hablemos de defensa y seguridad 360 grados, un concepto más amplio de seguridad nos hará sentirnos más cómodos con las propuestas que se hagan", ha añadido.

La reunión entre Díaz y Sánchez servirá de previa a las reuniones que Sánchez mantendrá el próximo jueves con el resto de grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para explicarles la situación. Sin embargo, el Gobierno no da muestras de momento de que vaya a someter a votación ninguna de las decisiones que Sánchez tome en materia de defensa.

Sobre el envío de tropas, Peña ha asegurado que "no estamos en eso ahora mismo", pero sí ha empezado a allanar el camino para convencer a los socios del aumento del gasto militar: "Hemos analizado mucho en las últimas semanas y que haya que hacer una inversión en seguridad y defensa no tiene por qué implicar que haya que elegir quitar un servicio público o un derecho".