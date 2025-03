Díaz rechaza la pretensión de Sánchez de acelerar en defensa: "No se arregla nada por subir el presupuesto militar"

La vicepresidenta segunda y jefa de filas de Sumar en el Gobierno, Yolanda Díaz, ha rechazado este lunes la pretensión de Pedro Sánchez de acelerar el gasto militar para alcanzar el objetivo del 2% del PIB fijado por la OTAN antes de 2019, que es el calendario que manejaba hasta ahora el Gobierno. Díaz sostiene que la UE en su conjunto ya invierte más en defensa que Rusia y que por lo tanto no se trata de entrar en una nueva carrera armamentística sino de "reordenar" y coordinar los efectivos y los recursos europeos.

El presidente del Gobierno ha conovocado para el próximo jueves a los líderes de todos los grupos políticos -excepto Vox- para explicarles sus planes respecto a Ucrania y a la seguridad y defensa europea. Las palabras de Díaz evidencian que ni siquiera cuenta con el apoyo de su socio de coalción y que quedará a expensas de lo que decida el PP de Alberto Núñez Feijóo. Incluso dentro de Sumar hay diferencias internas, como se ha puesto de relieve en la incomodidad de la vicepresidenta para responder a los periodistas en Bruselas.

"Vamos a analizar esto con cautela. Porque no arreglamos nada con subir el presupuesto militar. No se arregla nada. Lo que necesitamos saber -y lo que los españoles y las españolas creo que quieren saber es qué política de defensa vamos a practicar en el siglo XXI, en un momento muy complejo de recesión geopolítica. Nuestra apuesta es clara por, por ejemplo, seguir apoyando a Ucrania. Pero no arreglamos nada (con subir el gasto en defensa). El debate no es este, el debate es para qué, en una UE que tiene más presupuesto de defensa que Rusia", ha dicho Díaz.

La prioridad para Sumar es "no introducirnos en una carrera armamentística sin control" y no volver a la austeridad ni recortar gasto social. "No va de subir el presupuesto. Va de coordinar efectivos, va de coordinar y diseñar desde una política colectiva coordinada europea lo que necesitamos hoy en Europa. Ha sido un grave error que la Unión Europea haya delegado, externalizado la defensa nada más y nada menos que en Estados Unidos", sostiene la vicepresidenta segunda.

A su juicio, la "recesión geopolítica" que vive el mundo por "el cambio de la administración Trump", así como las guerras que están asolando el continente, "obligan" a pensar sobre una defensa europea propia. En este sentido, Sumar defiende "un modelo de política de defensa que tiene que ser europeo".

"Europa concentra en términos presupuestarios más presupuesto que la propia Rusia. Y, por tanto, no va de subir o bajar el presupuesto militar o de defensa en Europa, sino que va de reordenar la política de defensa en Europa", ha insistido Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda ha subrayado además que del 1,2% de consignación presupuestaria para defensa que tenía España, tan sólo se ha ejecutado el 0,9%. Según sus datos, de esos 13.000 millones de euros, 7.000 millones se destinan al sometimiento de las tropas.

Al ser preguntada sobre un eventual envío de tropas de paz españolas a Ucrania en caso de tregua, dentro de la misión que están organizando Reino Unido y Francia, Díaz se ha remitido a las palabras de Sánchez, que considera que se trata de un debate "prematuro". Eso sí, la vicepresidenta segunda se ha mostrado muy incómoda ante las preguntas de los periodistas sobre estas cuestiones, evitando en todo momento respuestas directas y rechazando las repreguntas.