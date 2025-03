Cuca Gamarra: "Qué hipocresía, Sánchez prometió un Gobierno feminista y tuvimos en nómina a la prostituta de un ministro"

La política viaja a toda velocidad en los últimos tiempos. Lo mismo que las crisis mundiales, que no son lo mismo un martes que un miércoles, qué decir si uno deja macerar una noticia para el fin de semana. Se puede encontrar con que otro temporal cierra carreteras, colegios y empresas en Valencia; puede que llegue una nueva oleada de pateras a Canarias; tal vez Carles Puigdemont diga digo donde ayer dijo Diego; o pase que Pedro Sánchez se saque de la manga una ronda de contactos, con nocturnidad y alevosía, en el único lugar del mundo donde da ruedas de prensa con preguntas, Bruselas.

Por suerte, la secretaria general del Partido Popular atiende en menos de 48 horas la llamada de EL ESPAÑOL.

Hace falta una voz autorizada de la oposición para analizar el cúmulo de titulares que se apelotonan en la mesa de redacción, casi sin hueco para hallar hueco en la portada del periódico: el riesgo de una III Guerra Mundial, la confesión de Jésica ante el juez del Supremo, los aranceles y las humillaciones de Donald Trump; la última versión de los hechos de Carlos Mazón...

Pero, por desgracia, aunque Cuca Gamarra (Logroño, 1974) reacciona rápido y dice sí un martes, cierra la cita un miércoles y recibe a EL ESPAÑOL un jueves, la entrevista se publica el lunes. Y en medio han pasado cosas, como la rectificación del presidente del Gobierno, ahora dispuesto a acelerar la subida del gasto militar e, incluso, a reunirse con Alberto Núñez Feijóo, para pedirle apoyo... y nada más.

Tendrá "20 o 30 minutos" en Moncloa, lo mismo que Bildu. No vaya a ser que al líder del partido más votado de España se le ocurra sacar alguno de todos estos temas ,a los que responde aquí su número dos.

Entrevista a Cuca Gamarra Laura Mateo

¿Es catalán "quien vive y trabaja en Cataluña", como dijo Jordi Pujol, lo que deja fuera a Carles Puigdemont y a Marta Rovira? ¿O catalán es "quien ha nacido en Cataluña", lo que deja fuera el 25% de los españoles que allí residen, como dice el PSOE?

Este debate tiene un trasfondo que no es quién es o no es catalán. Esta pregunta se ha suscitado porque, con la ley que ha firmado el Partido Socialista, en Cataluña sólo puedan estar aquellos que alguien diga que "son catalanes". Y que se pueda expulsar al resto y considerarlos extranjeros. Es muy grave.

¿Cómo definiría usted esta proposición de ley del PSOE? ¿Como xenófoba, como nativista, como anticonstitucional?

Lo que está claro es que no es constitucional. Pero, sin duda alguna, esta proposición de ley no creo que forme parte de lo que se ha aprobado en un congreso del Partido Socialista en toda su historia. Aparte de inconstitucional, lleva detrás la ruptura de un modelo de convivencia y de país que nos hemos dado. Todo por las necesidades políticas de Pedro Sánchez, que no tiene ningún tipo de moral.

Detrás de esta proposición de ley, lo que hay es un proyecto identitario. El proyecto del separatismo de trocear España. Se le entrega las competencias de control de fronteras, de extranjería, de inmigración, con el único objetivo de permanecer en el poder. Lo que está ocurriendo es que de la debilidad de Pedro Sánchez, perfectamente conocida por los separatistas, ellos logran avanzar en su proyecto rupturista. Tratan a Sánchez como pelele, pero lo pagamos todos los españoles.

Me sorprende que el Partido Popular no esté jugando la baza de que, en realidad, lo que Pedro Sánchez está entregando al independentismo es todo aquello que el Constitucional retiró del Estatut en 2010. Incluso cuando es el PSOE el que está gobernando en Cataluña.

El independentismo ha encontrado su mejor aliado en la debilidad de Pedro Sánchez. Y todo aquello que conseguimos frenar los españoles, desde la fortaleza de las instituciones, lo están consiguiendo ahora con Sánchez de socio. Ésta es la realidad.

No sólo les ha concedido los indultos, la amnistía y les ha entregado un Código Penal a la carta. Es que en las últimas semanas, se avanza en la independencia fiscal también... y lo que tumbó el intento de golpe fue, fundamentalmente, que no tenían la Hacienda. El procés no está muerto, lo está reviviendo el presidente. Puigdemont tiene un troyano ahora mismo dentro del Gobierno que le transfiere todo lo que le pida... salvo la Moncloa, eso no se transfiere ni aunque pierda las elecciones.

Efectivamente, ustedes ganaron, pero no pudieron gobernar. Pongamos que en las próximas sí lo logran. ¿Todo esto lo revertirán?

¡Por supuesto que sí! Fíjese que esta iniciativa legislativa la ha negociado el PSOE con Junts fuera de España con un prófugo de la Justicia. ¡Se le entrega el control de fronteras a quien no puede cruzarlas!

Respondiendo más a fondo a su pregunta, claro que es reversible. Lo es en forma y en fondo, que es importante. Porque el de Alberto Núñez Feijóo es el proyecto político de la igualdad de los españoles, es un proyecto colectivo. Él ya ha avanzado que, si esta ley llega a aprobarse, será revertida, porque en el control de las fronteras está incluida la seguridad nacional que, evidentemente, le corresponde al Estado. Y con Feijóo el Estado no sólo lo tendrá, lo ejercerá. Mire la dejación de funciones de Pedro Sánchez en el control de fronteras de Canarias.

Luego hablaremos de eso. Permítame un chascarrillo: "Sin catalán, no habrá papeles", ha dicho Puigdemont. ¿Defenderá el PP los derechos del entrenador del Barça y de la mitad de su plantilla, que farfulla el castellano, como mucho?

Mire, nosotros defendemos que cualquier español pueda vivir en Cataluña con igualdad de derechos y de obligaciones.

Sí, pero le hablaba de un alemán, de un brasileño... Flick no tiene problema, porque es comunitario. Pero a Raphinha yo no le he oído hablar catalán jamás. Entiendo que si esta ley entra en vigor tendrán que echarlo.

Ese detalle sólo demuestra la incoherencia de lo que hay detrás. Es muy serio de lo que estamos hablando, porque esta ley no sólo pretende transferir una competencia exclusiva del Estado, que incluye extranjería, inmigración y la seguridad nacional. ¡Eso ya sería grave! Lo que institucionaliza además es que, en España, podemos ser extranjeros dentro de nuestro propio país. ¡Y esto lo sostiene el Partido Socialista!

Lo que ha firmado Pedro Sánchez es que ellos puedan expulsar bajo sus propios criterios, que pueda haber distintos criterios de admisión de inmigrantes en función de un proyecto de identidad, de xenofobia. ¿Y esto lo va a apoyar la izquierda? ¿Esto es progresista?

"En Moncloa hay un troyano que le transfiere todo a Puigdemont, hasta le entrega el control de las fronteras a quien no puede cruzarlas"

El PSOE defiende esta ley con el argumento de que no hay peligro, porque gobierna Salvador Illa en Cataluña... pero eso no va a pasar siempre. Y ustedes dicen que la revertirán cuando lleguen a Moncloa... pero a lo mejor necesitan los votos de Puigdemont. ¿A quién creemos?

Yo estoy convencida de que, después de esta etapa negra del sanchismo, los españoles van a decidir que haya un Gobierno fuerte liderado por Feijóo, que pueda tomar las decisiones que España necesita.

Y para los españoles que se hagan esa pregunta, hay una respuesta clara: Feijóo podría ser hoy presidente del Gobierno de España si hubiera aceptado hacer exactamente lo mismo que está haciendo Sánchez, y dijo 'no'. Ésa es la mejor demostración de que las cosas van a ser de otra manera, y que eso significa esperanza...

...también puede ser la mejor demostración de que tenemos Pedro Sánchez para rato, si siguen las encuestas como están...

Pedro Sánchez, los días los tiene contados. Porque la confianza, después de tanta mentira, especialmente a sus propios votantes, dudo mucho que los españoles se la vayan a mantener. España no es un país de gente dispuesta a que nos tomen el pelo un día sí y otro también.

Los españoles tendrán la palabra, y vivimos un momento de emergencia donde se necesita al frente un presidente con principios, con líneas morales y éticas que no vaya a cruzar. Un presidente limpio de corrupción y que ponga a España por delante de absolutamente todo. Que tenga un modelo de país y no esté dispuesto a convertir nuestra democracia en un zoco, donde la igualdad se subasta todos los días en función de las necesidades del presidente. Yo estoy convencida de que cuando haya elecciones, habrá un Gobierno fuerte, sólido, que pase página de esta etapa negra.

Pues vamos allá, entonces. Hace un par de meses, entrevisté al señor Feijóo aquí, al otro lado del pasillo, y me prometió que derogará "todas las leyes que ha hecho Sánchez para colonizar las instituciones". Yo lo puse en duda, porque una vez que alguien llega al poder, siempre quiere más.

Así que se comprometió a hacerlo en los seis primeros meses. Y a que "haríamos una auditoría, con otra entrevista pasados esos seis primeros meses de Gobierno, tras revertir el desmantelamiento democrático del país". ¿De verdad van ustedes a legislar para perder poder una vez que gobiernen?

Mire, es que estamos hablando de la calidad de la democracia, y de entender el funcionamiento de las instituciones desde el respeto a la separación de poderes, no a la colonización de poderes por parte del Ejecutivo para que sólo haya un poder único que controle el presidente del Gobierno. ¡Y eso nosotros nos lo creemos! Porque si no, no hay democracia.

El compromiso de este partido claro que se va a cumplir. De hecho, fíjese, hay alguna reforma que ya hemos introducido, incluso desde la oposición, demostrándolo.

Dígame.

Para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), prometimos que, con carácter previo, se llevarían a cabo reformas legislativas para evitar que vuelva a ocurrir lo que está pasando con el fiscal general del Estado. Si no, no había acuerdo. Y antes de votar la renovación, se aprobaron en el Congreso esas reformas para garantizar la independencia de la Fiscalía.

Una independencia que, mientras siga este fiscal, evidentemente no existe. Pero la reforma ya está ahí, impuesta desde la oposición, para que no se vuelva a repetir.

Que lástima que sea tan poco sexy ese discurso...

Pero yo creo que no es justa esa afirmación. Nadie en la historia de la democracia ha llegado tan lejos como Pedro Sánchez, ni tan siquiera los anteriores presidentes socialistas. Su empeño en controlar las instituciones para mantenerse en el poder, además, es para protegerse de una corrupción que le desborda ya por encima de su cabeza. Esto no lo ha hecho nadie en España, ni en Europa.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, durante la entrevista con EL ESPAÑOL en su despacho ed Génova. Javier Carbajal

Déjeme que haga mi trabajo de abogado del diablo, como entrevistador, y le recuerde que hace unos pocos días, el presidente Rajoy tuvo que comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre la llamada 'policía patriótica'. Que aquel Partido Popular en el Gobierno también estaba desbordado por la corrupción. Y que esa 'policía patriótica' parecía trabajar, precisamente, para taparla.

Esa comisión de la que me habla forma parte de las entregas de Sánchez al independentismo.

En eso estamos de acuerdo.

¡Hasta ese punto se ha llegado! Esa es una comisión vergonzante, en el sentido de que forma parte del precio por los siete votos. Eso, los tribunales son los que tienen que dilucidarlo. Ni más ni menos.

Hablábamos al principio del pacto migratorio... ¿El PP es consciente de que gobierna Ceuta y que gobierna Canarias, donde siguen llegando inmigrantes de manera descontrolada? Los gobiernos de ambos territorios se sienten atrapados por el "juego político de Madrid".

Vayamos por partes. Ahí hay dos cuestiones. En junio se pactó entre el Gobierno y el PP un reparto de menores migrantes que tuvo un alto coste político para este partido. Pero en la defensa de nuestros principios, que son la solidaridad y un modelo de país donde no hay 19 reinos de taifas, actuamos con responsabilidad.

Explique eso, porque es muy difícil entenderlo teniendo a más de 6.000 chavales hacinados en Canarias y Ceuta.

Se lo explico perfectamente. Todas las autonomías han recibido a esos chicos y están trabajando. Todas han firmado los convenios. Y reitero, con el coste de la ruptura de varios gobiernos autonómicos, porque lo que se exigía que no cumpliéramos es contrario a nuestros principios, a la solidaridad.

Pero lo que tiene España es una emergencia migratoria. En esta absoluta irresponsabilidad de Pedro Sánchez, que mira hacia otro lado y no hace nada, lo primero es reconocerlo, declarar la emergencia migratoria. Y controlar las fronteras, que al presidente del Gobierno sólo le ha interesado para entregárselas a los independentistas.

Le hablaba de Canarias y Ceuta, pero volvemos a Cataluña...

...estoy llegando, permítame. ¿Qué pasa en esas fronteras, donde hay una llegada masiva de personas, con un efecto llamada y favoreciendo la actuación de las mafias? ¿Dónde está esa política integral, que no tiene hoy España, y que comparten todas nuestras autonomías? ¡Todas! También Canarias y Ceuta.

Pero le decía que hay una segunda cuestión. Nosotros somos absolutamente conscientes de la situación de esos dos territorios. Yo he estado esta semana en Canarias. Lo que ocurre es que la política migratria no puede reducirse a un reparto de menores. De las islas salen todos los días aviones con personas...

...adultos...

...adultos migrantes en situación irregular que se reparten por toda España. Y no se hace nada para impedir que siga llegando gente. Para ceder las fronteras, Sánchez está muy rápido si los independentistas lo exigen. Pero para controlarlas, como le piden Canarias y Ceuta, no. Esto es una hipocresía máxima, además de una absoluta irresponsabilidad.

Nosotros exigimos una política integral. Feijóo firmó el pasado septiembre un acuerdo con el presidente de Canarias, ratificado por todas las autonomías del PP, que recoge nuestra propuesta de política integral.

Todo eso son hechos, pero quien se ha levantado de la mesa ha sido el PP.

Es que ahora, para empezar, excluyen a Cataluña y País Vasco del reparto de menas, porque lo exigen políticamente. ¿Qué es esto? ¿Qué modelo de país es éste? Es lógico que el resto de comunidades autónomas, Canarias y Ceuta incluidas, se rebelen. ¿No somos un proyecto colectivo y compartido?

En segundo lugar, a esta crisis migratoria no se le pone coto desde hace ya dos años, lo que está haciendo que la situación se vaya agravando no sólo en Canarias o en Ceuta, también en Murcia, en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, o en Madrid. En las islas y en Ceuta tiene máxima gravedad, sí, pero hay otras regiones también desbordadas en su capacidad para atender a esos menores garantizando sus derechos. ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde está la financiación?

"Si Puigdemont lo pide, Sánchez entrega las fronteras; pero si Canarias y Ceuta le piden controlarlas, mira para otro lado"

Canarias gastó 160 millones de su presupuesto en 2024, y Ceuta ha pedido socorro a Moncloa porque su Hacienda está "en riesgo de quiebra".

Exacto. Si antes de una votación en el Congreso, los independentistas le piden a Pedro Sánchez financiación para lo que sea, a María Jesús Montero le cuesta horas dársela. Si Canarias o Ceuta la necesitan para atender a todos esos menores, el Gobierno de España ni está ni se le espera.

Y esos fondos tienen que llegar también al resto de comunidades autónomas. ¿O es que aquí dinero sólo lo hay para la corrupción y para garantizar los votos del independentismo? Ésta es la pregunta. La responsabilidad de un presidente autonómico es decir 'ya no puedo más'. Y eso es lo que están haciendo, habiendo sido los primeros que dijeron 'por supuesto' en el reparto de menores de julio, cuando tenían capacidad. Esto es como el padre y el hijo, la máxima responsabilidad siempre la va a tener quien tiene más recursos, en este caso, el Estado.

¿Y por qué cree usted que hace todo esto Pedro Sánchez? ¿Para poderles llamar 'fachas'?

A Pedro Sánchez, España hace mucho tiempo que no le preocupa ni le ocupa. Sólo está pendiente de mantenerse en el poder para valerse del Estado en su empeño por tapar la corrupción. Cualquier otro presidente estaría abordando la emergencia migratoria.

Eso de que 'a Pedro Sánchez ya no le interesa España', que 'sólo le interesa seguir en el poder para tapar su corrupción', ¿se lo cree usted de verdad o es sólo discurso político?

No. Me lo creo. Me lo creo absolutamente.

¿Cree de verdad que está en Moncloa sólo para evitar ir a la cárcel?

Mire, yo no tengo ninguna duda de que está ahí para utilizar los instrumentos del Estado. Y oiga, vayamos a los datos objetivos. Utiliza la Fiscalía General del Estado al servicio de su familia, de su partido y de su Gobierno en términos de corrupción. Hemos visto la Abogacía General del Estado presentando querellas contra jueces que investigan la corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Esto es lo único que le ocupa. Un presidente responsable hubiera pisado Canarias, para empezar.

Desde que gobierna Fernando Clavijo, sólo ha ido de vacaciones.

Y desde que gobierna Clavijo con el Partido Popular, la situación en Canarias es insostenible. ¿Se preocupa, por ejemplo, de la situación de la vivienda? No, la única vivienda que le preocupa es la Moncloa, la suya, pero pagándolo los españoles. A él hace mucho que no le preocupa nada.

Señora secretaria general del PP, si tan mal está el Estado de derecho en España, la Comisión Europea la gobierna otra señora del Partido Popular Europeo. El pasado jueves, Feijóo estuvo con ella. ¿No le agarró de las solapas?

Nosotros hemos puesto en conocimiento de las instituciones europeas todo lo que está ocurriendo. Usted sabe perfectamente que los procedimientos en la UE no tienen la celeridad que nos gustaría.

Dijo el comisario de Justicia Didier Reynders que dictaminaría sobre la Ley de Amnistía cuando estuviera en vigor, y va para el año que la publicó el BOE.

Mire, ahora mismo hay recursos en el Tribunal de Justicia de la UE y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y otras cuestiones se están abordando en el Consejo de Europa. Hay un gran trabajo del PP y del PP Europeo para denunciar la situación del Estado de derecho en España. Y no sólo en lo que tiene que ver con la Justicia, también hay que poner coto al intento de sometimiento de la prensa.

Ya se lo digo yo.

Eso tiene máxima gravedad según los principios democráticos. Lo revertiremos cuando estemos en el Gobierno. Entretanto, utilizamos todos los instrumentos a nuestro alcance, estamos dando esa batalla.

El pasado jueves, el líder del PP tuvo su segunda reunión con el próximo canciller alemán. ¿En qué se parecen Feijóo y Friedrich Merz, además de en haber ganado las elecciones en minoría y no poder gobernar si no es de la mano de la extrema derecha o pactando con los socialistas?

Se parecen mucho. Son dos políticos que no están aquí para servirse a sí mismos, sino a los españoles y a los alemanes, con un altísimo sentido del Estado y de la responsabilidad. Creo que el eje hispano-alemán que se va a consolidar de su mano va a ser clave para el futuro de Europa y de España.

Nuestro país no puede estar al margen de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial. El presidente Feijóo se ha reunido ya dos veces con el próximo canciller alemán y, sin embargo, el presidente Sánchez todavía no ha explicado a los españoles cuál es el papel que va a desarrollar España. No sólo por su debilidad parlamentaria y dentro de su propio Gobierno, que le pone en serias dificultades. Es que ésta es una política de país, y los españoles tenemos derecho a saber qué quiere hacer. Y el resto de las fuerzas políticas, a opinar para marcar una política de Estado.

Cuca Gamarra, número dos del Partido Popular, entrevistada por EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

Acaba de saberse que el jueves que viene hará una ronda con todos los líderes.

Con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España se ha roto absolutamente la comunicación con el líder de la oposición. Esto es lo primero que hay que restaurar en una democracia. Y esto es lo que restaurará, no tenga usted ninguna duda, el presidente Feijóo cuando llegue a la Moncloa: la normalidad de abordar las cuestiones de Estado desde el Estado.

Antes de anunciar Sánchez esa ronda del jueves, ¿no había llegado a pensar Feijóo en ser él quien llamara? Perdone que opine, pero a mí me importa un pimiento de quién es la responsabilidad de coger el teléfono cuando se trata de la seguridad del país.

Mire usted, no es una cuestión de quién llama, es de quién tiene que llamar. A usted le puede importar un pimiento... pero el presidente Feijóo ya ha pedido esa reunión: 'Llámeme, cuénteme y lo abordamos'. Lo dijo desde el primer minuto, y hace ya tres semanas que hemos solicitado un pleno extraordinario en el Congreso, porque todos los españoles tenemos derecho a saber.

Si no te informan, no puedes saber si estás de acuerdo. Es que las instituciones son muy importantes, y el primer partido del Congreso, la fuerza mayoritaria, ha hecho lo que tenía que hacer: pedir la comparecencia del presidente, que tendría que estar aprobándose y no paralizándola, como hace siempre Francina Armengol. Los españoles tenemos que saber.

Es cierto que somos el único de los cuatro grandes de la UE que todavía no ha tomado posición. Dígame la del PP. Si hoy gobernara Feijóo, ¿el 2% al que se comprometió Rajoy en 2014, el 3,5% que exige la OTAN, o el 5% que reclama Trump? ¿Hasta dónde subiría un Gobierno del PP el gasto en defensa?

Lo primero es cumplir lo que ya está acordado. Hace ya más de siete años que Pedro Sánchez ha incumplido ese compromiso del anterior presidente español. Y en este contexto geopolítico, es su responsabilidad cumplirlo. Él mismo lo ratificó en la cumbre de la OTAN, aquí en España, hace dos años. ¡Y sabe que cuenta con el apoyo del Partido Popular!

Y lo segundo, estamos obligados a asumir los acuerdos de las instituciones y organizaciones de las que formamos parte, cuando se adopten. Este es el planteamiento del Partido Popular, un partido de Estado serio y responsable, con un presidente al frente que se toma las cosas siempre muy, muy en serio. España tiene que ser un socio fiable. Sánchez no lo es, pero España sí.

El propio Feijóo ya firmó el otro día un comunicado, tras una reunión del PPE, que hablaba de "más allá del 3%". Por eso le preguntaba...

Nosotros ya hemos puesto sobre la mesa la posición del PPE, y en aquellos países donde haya un primer ministro del PPE, ese acuerdo se llevará a las instituciones. Esto no es una broma. Es decir, no se puede considerar hoy que el gasto en defensa es superfluo cuando se está viendo el contexto en el que estamos y la necesidad de que Europa se proteja, que es la manera de proteger a los europeos. La seguridad es la base absolutamente de todo.

"Debemos cumplir con la OTAN, Sánchez lleva siete años sin hacerlo, y eso que sabe que tiene el apoyo del Partido Popular en este contexto geopolítico"

Pues vamos a lo concreto. ¿Marruecos es un socio o es una amenaza?

Marruecos es un vecino complejo con el que hay que saber mantener buenas relaciones de vecindad, y no siguiendo la manera de hacer las cosas de Pedro Sánchez. Su falta de transparencia y de respaldo parlamentario son la norma en este asunto.

La última vez que la entrevisté, antes del 23-J, Sánchez acababa de entregar el Sáhara. Y usted me dijo, en este mismo despacho, que el Gobierno del PP devolvería a España a la posición previa. ¿Eso lo mantiene?

Sí. A día de hoy, sí. Ésa es la posición del Congreso de los Diputados, nunca ha dejado de ser la posición mayoritaria de las Cortes. No hay que olvidarlo. Pedro Sánchez nunca ha tenido respaldo en ese sentido. Y gobernar con el respaldo de las instituciones es la máxima de un presidente.

Ahora hay una propuesta en el Congreso para darle la nacionalidad española a todos los saharauis nacidos antes de la Marcha Verde. ¿En qué posición está el PP al respecto?

Es una proposición de ley, y en la toma en consideración, el Partido Popular ha estado a favor de esa iniciativa. Por tanto, ésa es esa nuestra posición, que ha sido la que hemos tenido siempre.

Señora Gamarra, ¿qué es peor, el "infierno fiscal de los autónomos", que "en España se vive de alquiler y en piso compartido", o que los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional tengan que pagar IRPF?

Es que todo forma parte de lo mismo. En el fondo, depende de en qué situacion está cada uno de los españoles, pero nos toca a todos. Para un autónomo, el infierno fiscal; para el que busca vivienda sin posibilidad de encontrarla, si además es autónomo, imagínese. Y para un perceptor de SMI, tener que pagar por primera vez en la historia el IRPF a un Gobierno que vive estupendamente entre la corrupción y el despilfarro, pero se lo pagas tú...

Lo que me preocupa de todo esto es para qué está sirviendo el dinero público y el abandono de los españoles por parte de Pedro Sánchez que demuestran los tres temas que usted plantea.

Ustedes han presentado un Plan de Vivienda, un Plan de Autónomos, y una proposición de ley para que el SMI no pague IRPF. Pero, ¿tienen los votos?

La vivienda es el primer problema de los españoles, y desde que Sánchez llegó al Gobierno, no ha hecho nada. Efectivamente, el PP tiene alternativas y estamos trabajando en ellas. Es lo que ha marcado nuestra agenda en el año 2025, porque tenemos que ofrecer respuestas a los problemas de los españoles, cuyo Gobierno sólo se preocupa de recaudar de quienes no llegan a fin de mes. No luchan contra la inflación, que sigue siendo galopante en las economías familiares, mientras Sánchez sube el IVA de la cesta de la compra.

Pero yo quiero trasladar a los españoles que hay esperanza. Y que hay un partido, con Alberto Núñez Feijóo al frente, que trabaja para poner freno al infierno fiscal y con una agenda política de reformas para los autónomos. Lo acabamos de anunciar, los que ingresen menos de 12.000 euros al año no pagarán IRPF. Y los que tengan que hacer la declaración podrán hacerla una sola vez al año, y no cada tres meses como ahora. Eso elimina burocracia y esa sensación que persigue al autónomo de estar todo el día pagando impuestos.

Señora Gamarra, riojana de pro, los aranceles de Trump van a afectar al vino de su tierra, de los más prestigiosos del mundo. ¿Hay que mirar a China para no arruinarnos, con el riesgo de que nos echemos en brazos de una autocracia, o hay que rendir vasallaje del nuevo señor feudal yanqui?

Desde el punto de vista de la política comercial, hay que utilizar la diplomacia inteligente para intentar que esto no nos afecte. Y en segundo lugar, proteger a nuestros productores, en el marco de una política europea. Eso tiene que ver también con aligerar la burocracia que Europa impone a nuestros agricultores. Eso es lo que debe hacer un Gobierno. Luego, los mercados los eligen las empresas. Irán donde haya demanda.

"Hace tiempo que a Sánchez no le preocupa España, sólo sigue en Moncloa para servirse del Estado en su empeño de tapar su corrupción"

Está bien eso de reducir la burocracia de la UE. Son ustedes el partido más votado, la presidenta de la Comisión es del PPE, el anterior, Jean-Claude Juncker, también lo era...

El compromiso ya está votado en la Comisión. El comisario de Agricultura ha estado recientemente en España y se reunió con el presidente Feijóo, que le planteó estas exigencias. En eso vamos a estar, forzando mucho y presionando mucho.

En España también tiene que reducirse esa burocracia. A nivel nacional y en las comunidades autónomas. Las que gobierna el PP lo acordaron en la Declaración de Asturias para que la gente no esté todo el día de papeleo en vez de trabajando. Esta semana se reúnen los consejeros para trabajar en esa línea e intercambiar buenas prácticas. Algunos de nuestros gobiernos, muchos de ellos con apenas dos años, ya lo están haciendo, y esto está siendo la clave de unas economías que crecen.

Pues sigamos por ahí. Señora Gamarra, mujer de provincias, ¿tiene futuro la España interior, la rural, la que mira la competición Madrid-Barcelona con hartura y con la presión de tener que abandonar su tierra porque sólo hay trabajo, y precario, en las grandes urbes?

No sólo tiene futuro. Es que España es muy plural y muy distinta. No se puede entender la España de las grandes ciudades sin la España de las medianas y la de los pueblos. Y eso, a día de hoy, sólo lo defiende el PP, porque sólo lo entiende el PP. Tenemos implantación en todo el territorio, gobernamos tanto los pequeños municipios como las grandes ciudades. Y eso nos hace entender esta España de provincias de la que usted habla y a la que yo represento.

Se lo decía también porque la Huerta sur de Valencia, pegada a la tercera ciudad del país, lleva 20 años, con gobiernos del PP y del PSOE, sin las inversiones que podrían haber salvado muchas vidas el día de la dana.

Pues mire, allí hubo una Ley de la Huerta del PSOE que condicionó que esas infraestructuras no se ejecutaran. Ha primado la ideología frente a las necesidades, no sólo para la huerta, sino también para la protección de las personas. Eso hay que analizaro y revertirlo.

Carlos Mazón se defendió el otro día más de la juez que de no haber hecho lo que debía aquel día. En este periódico ya hemos informado de la enorme parte de responsabilidad que tuvo la Confederación Hidrográfica del Júcar el 29-O, pero la pregunta es: ¿sabe el PP dónde estuvo el presidente de la Comunidad Valenciana hasta las 20:28 horas de 29 de octubre de 2024?

Mire, aquí la clave es que en lo que hay que estar es en la reconstrucción. Eso es lo único que nos preocupa. La prioridad debe estar en reconstruir esa zona de España. Por eso, exigimos la implicación del Gobierno de España, que ni actuó antes, ni durante, ni está actuando después. Ahora mismo, hay que estar al lado de los valencianos, un día sí y otro también. Ayudándoles a que se puedan levantar. Y luego estarán todas las investigaciones que se tengan que hacer.

Pero no puede ser que el Gobierno no quiera quitar el IVA para la compra del coche de quien lo perdió. Es que hay gente que todavía no ha recibido ni una sola ayuda del Gobierno de España, que tiene mayor responsabilidad en términos de capacidad económica.

De acuerdo. ¿Y Mazón?

Lo que hemos pedido al presidente, y él ha asumido, es centrarse en la reconstrucción. Y ya, por otro lado, están las responsabilidades que sean. Las investigaciones seguirán su curso.

¿Aunque esto les está costando a ustedes un problema muy serio? No son sólo las manifestaciones, convocadas por motivos políticos, evidentemente. Es que en las encuestas se refleja la caída del PP, y eso afecta también a nivel nacional, al señor Feijóo.

Lo que hay que hacer es reconstruir. A España le va a ir bien si Valencia es capaz de reconstruirse.

Cuca Gamarra, secretaria general del PP, entrevistada por Alberto D. Prieto, subdirector de EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

Vamos acabando. Este fin de semana se ha celebrado el 8-M más duro para el Gobierno del 'sólo sí es sí' que sacó violadores a la calle, que tenía un ministro que presuntamente nos hizo pagar a todos los españoles el sueldo de sus 'ligues', que pactó con los partidos de Errejón y de Monedero... a ustedes los echan de las manifestaciones pero parece que estas cosas, en la izquierda, no importan.

Pues debería importar, porque Pedro Sánchez nos propuso a las mujeres el Gobierno más feminista de la historia, y lo que nos hemos encontrado es que a la prostituta de un ministro la hemos tenido en nómina todos los españoles y le hemos pagado un sueldo público. Y no solo eso, también nos hemos llevado a la prostituta de viajes oficiales.

Lo que está claro es que este 8-M ha sido el de la hipocresía de la izquierda con las mujeres españolas, a las que nos iban a proteger. Y lo ha dicho usted muy bien. Los violadores han salido a las calles y se les ha reducido las penas, los fundadores de esos partidos de izquierdas están siendo juzgados por agresiones sexuales y a la prostituta del ministro le hemos pagado el sueldo.

Señora Gamara, mujer de más alto rango en el PP. Ustedes critican mucho a Pedro Sánchez por romper la igualdad entre los españoles con la amnistía, el cupo catalán... pero no les oigo hablar tanto de la igualdad hombre-mujer.

No, no, no, no. Nosotros defendemos la igualdad entre hombres y mujeres. Lo decimos y lo hacemos, porque detrás de todos los avances que las mujeres hemos tenido ha estado el PP. Con el primer pacto de Estado contra la violencia de género, con leyes de igualdad, con la generación de empleo que ha permitido a las mujeres tener independencia y capacidad económica.

La gran diferencia es que el PP nunca va a abanderar la lucha entre hombres y mujeres, que es distinto. La izquierda siempre busca un culpable... decía Rufián, la última semana, "busco un enemigo". No, nosotras buscamos colaboradores. Queda mucho por hacer para que las mujeres en España tengamos los mismos grados de responsabilidad, los mismos salarios, para que se pueda conciliar... pero lo tenemos que hacer juntos hombres y mujeres. No es una guerra de sexos.

¿Y quién será la primera presidenta del Gobierno? Me dirá que una del PP, seguro...

Pues mire, le voy a decir que el próximo presidente de Gobierno va a ser un hombre. Va a ser Alberto Núñez Feijóo. Y va a ser el candidato más votado por las mujeres españolas.